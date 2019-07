Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 18:32 freeze написав: Да я сразу понял что это вы написали ибо редкостный бред. Медведчук будет рулить в раде, Бойко в премьеры.

Рулить будет Шарий

Додано: Чет 11 лип, 2019 18:35 Re: Політичні дискусії freeze написав: Я бы сказал больше фракция СН будет состоять из полувраждебных групп, потому что в список понабирали антагонистов по убеждениям, и эта рада долго не проработает, имхо. Тому у Ваших інтересах щоб ця коаліція складалась з

СН+Голос+ЄС+чим чорт не жартує Батьківщина

Оппозиція чисельністю в 20% (80 депутатів ) з ОППО за Життя

Тоді 345 загальної кількості - нехай навіть 120 примазавшихся різних там прилипал і перемальованих мажоритарників=225 активно голосуючих за Євровектор і не даючих розпастись Державі

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Чет 11 лип, 2019 18:35 zРадио написав: Ну вы ж смотрите в те же данные, в которые смотрю и я - очевидно, что одновременное строительство 60 блоков не приводит к материальному увеличению их количества в эксплуатации, а лишь замещает старые...

что касается количество блоков, то вы очевидно правы, хотя небольшой рост количества блоков всё же есть, но при замещении старых энергоблоков новыми идёт как правило рост мощностей...

Додано: Чет 11 лип, 2019 18:36 Re: Політичні дискусії Зеленский позвонил Путину и тот поднял трубку, поговорили, вроде не в стиле Габунии из Рустави-2



3) п.2, но создают коалицию с ОппоПлатформа-За життя. Why Not ? Все маски сброшены. Но тогда главную скрипку в коалиции будет играть Медведчук, СН будет на подпевках, подтанцовках, если вообще их возьмут в массовку. Бойко в премьеры. Не зря же Бойко катается в РФ и заключает какие-то договоры по газу, не имея на то никаких официальных полномочий.



Сегодня ваша дурочка Танька Черновол наоборот сказала про возможность коалиции ЕС с Жёпаблоком.

Это вы теперь на подтанцовках у Медведчука вместе с вашим сраным порошенком.

Кремлевские проститутки, а не вира, армия, мова.



Сегодня ваша дурочка Танька Черновол наоборот сказала про возможность коалиции ЕС с Жёпаблоком.Это вы теперь на подтанцовках у Медведчука вместе с вашим сраным порошенком.Кремлевские проститутки, а не вира, армия, мова. Libo 2

Додано: Чет 11 лип, 2019 18:39 freeze написав: Зеленский позвонил Путину и тот поднял трубку, поговорили, вроде не в стиле Габунии из Рустави-2

это стоило сделать ещё в мае...

Додано: Чет 11 лип, 2019 18:40 budivelnik написав:

Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впарити

а - великий проект АЕС на якому відкати

б - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатами



а споживачу цікаво інше - гарантоване і своє,де ні відкатів ні погоджень...

Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впаритиа - великий проект АЕС на якому відкатиб - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатамиа споживачу цікаво інше -,де ні відкатів ні погоджень...



Нет, родное сердце, это ты, живя долгие годы в советском социализме и мечтая при этом жить в американском капитализме, безнадежно остал от трендов последнего.



На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!



Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил! "Своє" хотят экс-совки с тяжелым багажем комплексов!



Что же касается сравнения большой vs маленький - и здесь мимо. Причина - удельные издержки. Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот. Economy of scale!



Мама дорогая, какой же ты динозавр в экономике Нет, родное сердце, это ты, живя долгие годы в советском социализме и мечтая при этом жить в американском капитализме, безнадежно остал от трендов последнего.На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил! "Своє" хотят экс-совки с тяжелым багажем комплексов!Что же касается сравнения большой vs маленький - и здесь мимо. Причина - удельные издержки. Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот. Economy of scale!Мама дорогая, какой же ты динозавр в экономике zРадио

Повідомлень: 2920 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 18:42 freeze написав: Да я сразу понял что это вы написали ибо редкостный бред. Медведчук будет рулить в раде, Бойко в премьеры.

Сразу видно, что вы далеки от реальных раскладов.

Но в одном правы, самая большая фракция Слуга народа будет такая же ущербная и лоскутная как в уходящей раде фракция БПП, то есть малоконтролируема руководством. Я бы сказал больше фракция СН будет состоять из полувраждебных групп, потому что в список понабирали антагонистов по убеждениям, и эта рада долго не проработает, имхо. Да я сразу понял что это вы написали ибо редкостный бред. Медведчук будет рулить в раде, Бойко в премьеры.Сразу видно, что вы далеки от реальных раскладов.Но в одном правы, самая большая фракция Слуга народа будет такая же ущербная и лоскутная как в уходящей раде фракция БПП, то есть малоконтролируема руководством. Я бы сказал больше фракция СН будет состоять из полувраждебных групп, потому что в список понабирали антагонистов по убеждениям, и эта рада долго не проработает, имхо.

Значит, я примерно всё правильно описал.

Значит, я примерно всё правильно описал. Спасибо, за ваше внимание

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2714 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 18:50 zРадио написав: budivelnik написав: Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впарити

а - великий проект АЕС на якому відкати

б - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатами

а споживачу цікаво інше - гарантоване і своє,де ні відкатів ні погоджень... Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впаритиа - великий проект АЕС на якому відкатиб - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатамиа споживачу цікаво інше -,де ні відкатів ні погоджень... Нет, родное сердце, это ты, живя долгие годы в советском социализме и мечтая при этом жить в американском капитализме, безнадежно остал от трендов последнего.



Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил! "Своє" хотят экс-совки с тяжелым багажем комплексов!

Что же касается сравнения большой vs маленький - и здесь мимо. Причина - удельные издержки. Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот. Economy of scale!

Мама дорогая, какой же ты динозавр в экономике Нет, родное сердце, это ты, живя долгие годы в советском социализме и мечтая при этом жить в американском капитализме, безнадежно остал от трендов последнего.Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил! "Своє" хотят экс-совки с тяжелым багажем комплексов!Что же касается сравнения большой vs маленький - и здесь мимо. Причина - удельные издержки. Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот. Economy of scale!Мама дорогая, какой же ты динозавр в экономике Як же ти далеко відстав від сьогоднішніх реалій

1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)

2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища

3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж....

Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна

150КВольт-2КВольта-380Вольт

і відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів...

zРадио написав: На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy! На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy! Та що там велосипеди..

Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш...



Як же ти далеко відстав від сьогоднішніх реалій 1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому) 2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища 3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж.... Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна 150КВольт-2КВольта-380Вольт і відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів... Та що там велосипеди.. Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш... Хоча звідки в такого як ти власна жінка?

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21162 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 18:56 sequence написав: мне тоже не нравится - она "одна на всех".

просто последнее время все чаще проглядываются речи в стиле: "вот сдались бы немцам, все попивали баварское пиво, катались на бмв, и стиралки у всех были сименс и лечились бы байером, носили бы Хьюго Босс"

при том, что БМВ использовал рабский труд в производстве моторов для люфтваффе, сименс делало крематории для Аушвица, Байер туда же поставлял Зарин, а Хьюго Босс - военную форму для армии.

кажется, только баварское пиво оказалось не при чем.

Ссылку дадите?



тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм