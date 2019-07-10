Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.
Не исключено, что узнал бы что zРадио прав.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:01
Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.
Не исключено, что узнал бы что zРадио прав.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:03
Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным!
Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 лип, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:09
Не вижу смысла кормить тролля и отвечать на явную провокацию. Пусть держится за "своє" - видимо, слишком долго "своє" было "сусідским"
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