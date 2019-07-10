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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3515351635173518

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:01

  zРадио написав:На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!


  budivelnik написав:Та що там велосипеди.Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш...
Хоча звідки в такого як ти власна жінка?


Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.
Не исключено, что узнал бы что zРадио прав.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:03

  budivelnik написав:1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)
2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища


Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным!


  budivelnik написав:3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж....
Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна
150КВольт-2КВольта-380Вольт
і відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів...


Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 лип, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:09

  shapo написав: Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.
Не исключено, что узнал бы что zРадио прав.


Не вижу смысла кормить тролля и отвечать на явную провокацию. Пусть держится за "своє" - видимо, слишком долго "своє" было "сусідским" :mrgreen:
zРадио
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