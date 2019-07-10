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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 19:01
zРадио написав:
На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!
budivelnik написав:
Та що там велосипеди.Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш...
Хоча звідки в такого як ти власна жінка?
Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.
Не исключено, что узнал бы что zРадио прав.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:03
budivelnik написав:
1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)
2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища
Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным!
budivelnik написав:
3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж....
Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна
150КВольт-2КВольта-380Вольт
і відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів...
Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 11 лип, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:09
shapo написав:
Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.
Не исключено, что узнал бы что zРадио прав.
Не вижу смысла кормить тролля и отвечать на явную провокацию. Пусть держится за "своє" - видимо, слишком долго "своє" было "сусідским"
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:17
Starikan написав: rjkz написав:
Бедный!
Бедный порох!
Как жизнь с ним несправедливо обошлась!
А так - он ангел!
Он далеко не ангел.
Но то, что с началом избирательной кампании он был атакован из орудий всех калибров и предан почти всеми бывшими коллегами - факт.
Что, кстати, опровергает глупости о том, что он "договорился со всеми олигархами" и стал их "бизнес-партнером".
Не-не-не, не путайте.
Сначала он стал "торговым партнером" именно ахметова, поставил своих друганов на потоки, поставил Украину коррупционной раскорякой, а потом уже под выборы ему все припомнили и раскопали. Ай-ай-ай, как можно?
Не было-бы "огня" - не было-бы и "дыма".
Он сам себе вырыл "яму".
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:19
shapo написав: zРадио написав:
На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!
budivelnik написав:
Та що там велосипеди.Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш...
Хоча звідки в такого як ти власна жінка?
Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.
Не исключено, что узнал бы что zРадио прав.
Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці...
Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні...
Хто тут найбільше заробляє?
Той хто купує час тимчасового використання велосипеда?
Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми...
Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда..
От і виходить
Укономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання..
А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше..
От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:21
Starikan написав: rjkz написав:
Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг).
Много у вас гордыни, много
Или вы живете не в Украине.
Здеся я ...пока, но:
Востаннє редагувалось rjkz
в Чет 11 лип, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:27
Yuri_T написав: rjkz написав:
Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
сорри за прямоту.
то, что вы написали - бред сивой кобылы.
система построена давно, очень давно.
людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.
подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.
Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.
Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.
Да, они за СИСТЕМУ.
Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.
Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:32
Я написал это под цитатой будивельника.
Таки шапка у тебя загорелась, туши.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:33
zРадио написав:
На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!
Бред не пиши. Economy of sharing это совсем не полный отказ от "своего".
zРадио написав:
Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил!
Именно. Как это обычно у тебя и получается.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 19:36
rjkz написав: Yuri_T написав: rjkz написав:
Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.
сорри за прямоту.
то, что вы написали - бред сивой кобылы.
система построена давно, очень давно.
людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.
подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.
Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.
Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.
Да, они за СИСТЕМУ.
Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.
Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.
Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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