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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 35163517351835193520 ... 3522> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 19:01 zРадио написав: На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy! На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!



budivelnik написав: Та що там велосипеди.Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш...

Хоча звідки в такого як ти власна жінка? Та що там велосипеди.Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш...Хоча звідки в такого як ти власна жінка?



Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.

Не исключено, что узнал бы что zРадио прав. Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.Не исключено, что узнал бы что zРадио прав. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1571 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:03 budivelnik написав: 1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)

2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища

1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища



Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным!





budivelnik написав: 3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж....

Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна

150КВольт-2КВольта-380Вольт

і відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів... 3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж....Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна150КВольт-2КВольта-380Вольті відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів...



Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным!Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 лип, 2019 19:10, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2927 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:09 shapo написав: Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.

Не исключено, что узнал бы что zРадио прав. Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.Не исключено, что узнал бы что zРадио прав.



Не вижу смысла кормить тролля и отвечать на явную провокацию. Пусть держится за "своє" - видимо, слишком долго "своє" было "сусідским" Не вижу смысла кормить тролля и отвечать на явную провокацию. Пусть держится за "своє" - видимо, слишком долго "своє" было "сусідским" zРадио

Повідомлень: 2927 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:17 Starikan написав: rjkz написав: Бедный!

Бедный порох!

Как жизнь с ним несправедливо обошлась!

А так - он ангел! Бедный!Бедный порох!Как жизнь с ним несправедливо обошлась!А так - он ангел!

Он далеко не ангел.

Но то, что с началом избирательной кампании он был атакован из орудий всех калибров и предан почти всеми бывшими коллегами - факт.

Что, кстати, опровергает глупости о том, что он "договорился со всеми олигархами" и стал их "бизнес-партнером". Он далеко не ангел.Но то, что с началом избирательной кампании он был атакован из орудий всех калибров и предан почти всеми бывшими коллегами - факт.Что, кстати, опровергает глупости о том, что он "договорился со всеми олигархами" и стал их "бизнес-партнером".



Не-не-не, не путайте.

Сначала он стал "торговым партнером" именно ахметова, поставил своих друганов на потоки, поставил Украину коррупционной раскорякой, а потом уже под выборы ему все припомнили и раскопали. Ай-ай-ай, как можно?

Не было-бы "огня" - не было-бы и "дыма".

Он сам себе вырыл "яму". Не-не-не, не путайте.Сначала он стал "торговым партнером" именно ахметова, поставил своих друганов на потоки, поставил Украину коррупционной раскорякой, а потом уже под выборы ему все припомнили и раскопали. Ай-ай-ай, как можно?Не было-бы "огня" - не было-бы и "дыма".Он сам себе вырыл "яму". rjkz

Повідомлень: 9678 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:19 shapo написав: zРадио написав: На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy! На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy! budivelnik написав: Та що там велосипеди.Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш...

Хоча звідки в такого як ти власна жінка? Та що там велосипеди.Судячи по всьому ти й жінкою ділишся і за сусідами доїдаєш...Хоча звідки в такого як ти власна жінка? Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.

Не исключено, что узнал бы что zРадио прав. Вместо того, чтобы в очередной раз хамить поинтересовался бы какие приоритеты сейчас у молодых (до 35 лет) в развитых странах.Не исключено, что узнал бы что zРадио прав. Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці...

Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні...

Хто тут найбільше заробляє?

Той хто купує час тимчасового використання велосипеда?

Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми...

Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда..

От і виходить

Укономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання..

А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше..

От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене. Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці...Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні...Хто тут найбільше заробляє?Той хто купує час тимчасового використання велосипеда?Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми...Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда..От і виходитьУкономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання..А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше..От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21163 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:21 Starikan написав: rjkz написав: Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг). Мое финансовое благополучие НИКАК не зависит от Зеленского, Коломойского или пороха, есичЁ (ТМ Биг).

Много у вас гордыни, много

Или вы живете не в Украине. Много у вас гордыни, многоИли вы живете не в Украине.



Здеся я ...пока, но:



Здеся я ...пока, но: Востаннє редагувалось rjkz в Чет 11 лип, 2019 20:48, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 9678 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:27 Yuri_T написав: rjkz написав: Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел. Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.

сорри за прямоту.

то, что вы написали - бред сивой кобылы.

система построена давно, очень давно.

людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.

подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне. сорри за прямоту.то, что вы написали - бред сивой кобылы.система построена давно, очень давно.людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.





Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.

Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.

Да, они за СИСТЕМУ.

Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.

Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым. Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.Да, они за СИСТЕМУ.Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым. rjkz

Повідомлень: 9678 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:32 zРадио написав: Sommer написав: Я про тебя там ни слова не сказал. Шапка загорелась? Я про тебя там ни слова не сказал. Шапка загорелась?



Ты это написал под моей цитатой про космос. Снова шланг изображаешь? Ты это написал под моей цитатой про космос. Снова шланг изображаешь?



Я написал это под цитатой будивельника.



Таки шапка у тебя загорелась, туши. Я написал это под цитатой будивельника.Таки шапка у тебя загорелась, туши. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4504 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:33 zРадио написав: На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!

На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!



Бред не пиши. Economy of sharing это совсем не полный отказ от "своего".



zРадио написав: Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил!

Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил!



Именно. Как это обычно у тебя и получается. Бред не пиши. Economy of sharing это совсем не полный отказ от "своего".Именно. Как это обычно у тебя и получается. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4504 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:36 rjkz написав: Yuri_T написав: rjkz написав: Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел. Откровенно говоря, я считаю, что бОльшая доля тех кто топит за пороха - это люди, которые финансово лично заинтересованы в этом. Либо напрямую - то есть это их работа, либо косвенно - лично их работа зависит от системы,построенной порохом, система ЕСЛИ сломается - они останутся не у дел.

сорри за прямоту.

то, что вы написали - бред сивой кобылы.

система построена давно, очень давно.

людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.

подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне. сорри за прямоту.то, что вы написали - бред сивой кобылы.система построена давно, очень давно.людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.





Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.

Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.

Да, они за СИСТЕМУ.

Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.

Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым. Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.Да, они за СИСТЕМУ.Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.



Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4504 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 35163517351835193520 ... 3522> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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