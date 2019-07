Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 351735183519352035213522> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 19:39 Sommer написав: zРадио написав: Sommer написав: Я про тебя там ни слова не сказал. Шапка загорелась? Я про тебя там ни слова не сказал. Шапка загорелась?



Ты это написал под моей цитатой про космос. Снова шланг изображаешь? Ты это написал под моей цитатой про космос. Снова шланг изображаешь?



Я написал это под цитатой будивельника.



Таки шапка у тебя загорелась, туши. Я написал это под цитатой будивельника.Таки шапка у тебя загорелась, туши.



Тролль, ты написал это под моей цитатой!



PS: еще и опозорился с экономикой шеринга, подгавкивая отставшему на 20 лет от жизни динозавру Тролль, ты написал это под моей цитатой!PS: еще и опозорился с экономикой шеринга, подгавкивая отставшему на 20 лет от жизни динозавру zРадио

Повідомлень: 2927 З нами з: 02.05.18 Подякував: 737 раз. Подякували: 1725 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:40 airmax78 написав: [url][/url] Cler написав: airmax78 написав: Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.

Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали. Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу.Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.

а в чём вы видите принципиальную разницу между порошенко и коломойским?... а в чём вы видите принципиальную разницу между порошенко и коломойским?...

Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, что после стабилизации ситуации на фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень? [url][/url]Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, что после стабилизации ситуации на фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень?



Как Вы относитесь к утверждению, что без Бени АТО имело-бы куда более широкую географию и вопрос есть - Украина-бы потянула АТО в Днепро(петро)вской области и какие-бы потянулись-бы следом?

Какие цифры потерь были-бы, расширись война на бОльшую территорию?

Про стоимость украинских активов - чуть со стула не упал. Разве что сеть гомнаРашена выросла. Или Вы намекаете на рост стоимости бетона в локации Оушен Плазы? Не вся Украина там имеет интересы. А рост этот подпитан драпанувшими с БВ обеспеченными ...беженцами(?), да вырвавшимися на европейские хлеба украинцами, влажномечтающими о бетоне в пуповых местах украинской столицы.

Вы лучше подумайте, что ждет Украину через 10-15 лет с той демографической катастрофой, которая случилась при офоще и порохе. Как Вы относитесь к утверждению, что без Бени АТО имело-бы куда более широкую географию и вопрос есть - Украина-бы потянула АТО в Днепро(петро)вской области и какие-бы потянулись-бы следом?Какие цифры потерь были-бы, расширись война на бОльшую территорию?Про стоимость украинских активов - чуть со стула не упал. Разве что сеть гомнаРашена выросла. Или Вы намекаете на рост стоимости бетона в локации Оушен Плазы? Не вся Украина там имеет интересы. А рост этот подпитан драпанувшими с БВ обеспеченными ...беженцами(?), да вырвавшимися на европейские хлеба украинцами, влажномечтающими о бетоне в пуповых местах украинской столицы.Вы лучше подумайте, что ждет Украину через 10-15 лет с той демографической катастрофой, которая случилась при офоще и порохе. rjkz

Повідомлень: 9678 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:42 budivelnik написав: Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці...

Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні...

Хто тут найбільше заробляє?

Той хто купує час тимчасового використання велосипеда?

Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми...

Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда..

От і виходить

Укономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання..

А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше..

От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене. Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці...Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні...Хто тут найбільше заробляє?Той хто купує час тимчасового використання велосипеда?Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми...Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда..От і виходитьУкономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання..А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше..От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене.



Для не очень молодого украинца с западной Украины.

Вся твоя арифметика правильна при дешевой стоимости твоего времени затраченного на содержание и парковку велосипеда ,который нужен 10 минут в день на самых разных марщрутах( имеется в виду крупный город, а не твое село где альтернативы собственному двух или четырех-колесному транспорту в принципе нет).

Время для некоторых категорий населения штука дорогая и они хотят его тратить на путешествия, самообразование и пр.

Поэтому нынешняя молодежь в развитых странах отказывается от собственных машин выбирая такси, не лезет в ипотеку на 30 лет привязываясь к одному месту как их отцы и деды, а снимает жилье. Для не очень молодого украинца с западной Украины.Вся твоя арифметика правильна при дешевой стоимости твоего времени затраченного на содержание и парковку велосипеда ,который нужен 10 минут в день на самых разных марщрутах( имеется в виду крупный город, а не твое село где альтернативы собственному двух или четырех-колесному транспорту в принципе нет).Время для некоторых категорий населения штука дорогая и они хотят его тратить на путешествия, самообразование и пр.Поэтому нынешняя молодежь в развитых странах отказывается от собственных машин выбирая такси, не лезет в ипотеку на 30 лет привязываясь к одному месту как их отцы и деды, а снимает жилье. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1571 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:45 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому) 1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)

Абсолютно правильно! Именно поэтому Китай и пошел на постройку "дворовых домн" в 1959-м - дешевые, быстростроимые, суммарно большое количество получаемого чугуна. Ну а качество второстепеннно.

Абсолютно правильно! Именно поэтому Китай и пошел на постройку "дворовых домн" в 1959-м - дешевые, быстростроимые, суммарно большое количество получаемого чугуна. Ну а качество второстепеннно. yanyura Повідомлень: 4790 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1201 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:54 Re: Політичні дискусії

Оно вообще тупое

Оно трындит, но не делает Востаннє редагувалось pesikot в Чет 11 лип, 2019 19:59, всього редагувалось 1 раз. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2721 З нами з: 31.08.09 Подякував: 227 раз. Подякували: 727 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:55

https://news.liga.net/society/news/ukrainets-dokazal-chto-nazvav-mera-gandonom-ne-oskorbil-ego

Житель Тетиева доказал в суде, что сравнил мэра с писателем-фантастом Ивом Гaндоном, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи

Киевский апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области словом "гaндон". Адвокат доказал, что его подзащитный имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гaндона. Об этом пишет Судебный репортер.



На общественном собрании в Тетиеве один из присутствующих Игорь Савлук указал на мэра Руслана Майструка и заявил, что "вот такие "гaндоны" пишут ложь".



"Киевский апелляционный суд специально пересмотрел видео перепалки и пришел к выводу, что фразой "гaндон" в контексте разговора человек действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом Ивом Гaндоном, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи", - говорится в сообщении





Иво Зе Гaндон - вполне себе французское имя. Eще одно определение подоспелоИво Зе Гaндон - вполне себе французское имя. Востаннє редагувалось Sommer в Чет 11 лип, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4504 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:55 Re: Політичні дискусії Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками НАК "Нафтогаз" і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, щоб обговорити ситуацію на енергетичному ринку країни та можливості для зниження ціни на газ для населення.



Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.



За словами представника президента у Кабінеті міністрів Андрія Геруса, за останні місяці відбулося зниження ціни на газ і є передумови для подальшого здешевлення вже в липні, а сумарне зменшення ціни газу за травень – липень становитиме близько 21%.



Присутній на зустрічі керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов повідомив, що нині на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу за рахунок пропозиції російського та американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін.



І, відповідно, Україна збільшила закупівлю цього енергоресурсу, який закачує у підземні сховища, – вже є 14,2 млрд куб м, а на початок опалювального сезону планується вийти на 19-20 млрд куб. м.



"У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%", – повідомив він і підписав відповідне розпорядження.



Фаворов також зауважив, що зниження ціни не суперечить умовам співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки є реакцією на ситуацію на газовому ринку. vitaliian

Повідомлень: 2780 З нами з: 06.04.16 Подякував: 695 раз. Подякували: 794 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:58 zРадио написав: PS: еще и опозорился с экономикой шеринга, подгавкивая отставшему на 20 лет от жизни динозавру PS: еще и опозорился с экономикой шеринга, подгавкивая отставшему на 20 лет от жизни динозавру



Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.



По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?



Сможешь подтвердить свой тезис? Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?Сможешь подтвердить свой тезис? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4504 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:59 zРадио написав: budivelnik написав:

Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впарити

а - великий проект АЕС на якому відкати

б - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатами



а споживачу цікаво інше - гарантоване і своє,де ні відкатів ні погоджень...

Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впаритиа - великий проект АЕС на якому відкатиб - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатамиа споживачу цікаво інше -,де ні відкатів ні погоджень...



Нет, родное сердце, это ты, живя долгие годы в советском социализме и мечтая при этом жить в американском капитализме, безнадежно остал от трендов последнего.



На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!



Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил! "Своє" хотят экс-совки с тяжелым багажем комплексов!



Что же касается сравнения большой vs маленький - и здесь мимо. Причина - удельные издержки. Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот. Economy of scale!



Мама дорогая, какой же ты динозавр в экономике Нет, родное сердце, это ты, живя долгие годы в советском социализме и мечтая при этом жить в американском капитализме, безнадежно остал от трендов последнего.На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил! "Своє" хотят экс-совки с тяжелым багажем комплексов!Что же касается сравнения большой vs маленький - и здесь мимо. Причина - удельные издержки. Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот. Economy of scale!Мама дорогая, какой же ты динозавр в экономике

на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати.

так що головне не Sharing economy. головне Low Cost.

так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника. на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати.так що головне не Sharing economy. головне Low Cost.так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника. mephala Повідомлень: 4865 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 19:59 airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав: ..

Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.

Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже. ..Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский.Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.

И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту

Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом?? И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в бытуКто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??

19 улетаю Скай-Апом в Барсу. МАУ ровно в 2 раза дороже.

Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. Значит надо наращивать долю э/э производимой из неископаемых ресурсов. Как это сделать? Если окупаемость проектов будет 30 лет - все вменяемые инвесторы пошлют эту тему нах. Значит окупаемость должна быть 5-7-10 лет максимум. Отсюда и тариф. Вы убьете возобновляемую энергию "ради конкурентных преимуществ бизнеса", а потом ваш "бизнес" умрет сам собой из-за отсутствия электроэнергии как таковой или из-за того что тариф на импртную э/э будет выше, чем сейчас на возобновляемую.

И это я вообще молчу об экологии, выбросах CO2, обязательствах Украины в рамках подписанных международных соглашений. 19 улетаю Скай-Апом в Барсу. МАУ ровно в 2 раза дороже.Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. Значит надо наращивать долю э/э производимой из неископаемых ресурсов. Как это сделать? Если окупаемость проектов будет 30 лет - все вменяемые инвесторы пошлют эту тему нах. Значит окупаемость должна быть 5-7-10 лет максимум. Отсюда и тариф. Вы убьете возобновляемую энергию "ради конкурентных преимуществ бизнеса", а потом ваш "бизнес" умрет сам собой из-за отсутствия электроэнергии как таковой или из-за того что тариф на импртную э/э будет выше, чем сейчас на возобновляемую.И это я вообще молчу об экологии, выбросах CO2, обязательствах Украины в рамках подписанных международных соглашений.



Я прям прослезился. Такая забота о рыжем татарине.

Вам надо в нкрэку работать пойти. Если Вы еще не там. Я прям прослезился. Такая забота о рыжем татарине.Вам надо в нкрэку работать пойти.Если Вы еще не там. rjkz

Повідомлень: 9678 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 351735183519352035213522> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гістьМодератори: ТупУм