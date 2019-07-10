Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Ну ОК, убрали Пороха - первого вменяемого президента. В результате у нас реальным хозяином страны становится Коломойский. Как доказательство: решения судов, которые плодятся одно за другим и все, почему-то, в его пользу. Из последнего: налет на возобновляемую энергетику. Чел решением Святошинского суда просто остановил все платежи. ПЦ. Это полный беспредел. Спасибо вам, 73%. Акуенно проголосовали.
а в чём вы видите принципиальную разницу между порошенко и коломойским?...
Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, что после стабилизации ситуации на фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень?
Как Вы относитесь к утверждению, что без Бени АТО имело-бы куда более широкую географию и вопрос есть - Украина-бы потянула АТО в Днепро(петро)вской области и какие-бы потянулись-бы следом? Какие цифры потерь были-бы, расширись война на бОльшую территорию? Про стоимость украинских активов - чуть со стула не упал. Разве что сеть гомнаРашена выросла. Или Вы намекаете на рост стоимости бетона в локации Оушен Плазы? Не вся Украина там имеет интересы. А рост этот подпитан драпанувшими с БВ обеспеченными ...беженцами(?), да вырвавшимися на европейские хлеба украинцами, влажномечтающими о бетоне в пуповых местах украинской столицы. Вы лучше подумайте, что ждет Украину через 10-15 лет с той демографической катастрофой, которая случилась при офоще и порохе.
budivelnik написав:Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці... Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні... Хто тут найбільше заробляє? Той хто купує час тимчасового використання велосипеда? Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми... Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда.. От і виходить Укономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання.. А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше.. От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене.
Для не очень молодого украинца с западной Украины. Вся твоя арифметика правильна при дешевой стоимости твоего времени затраченного на содержание и парковку велосипеда ,который нужен 10 минут в день на самых разных марщрутах( имеется в виду крупный город, а не твое село где альтернативы собственному двух или четырех-колесному транспорту в принципе нет). Время для некоторых категорий населения штука дорогая и они хотят его тратить на путешествия, самообразование и пр. Поэтому нынешняя молодежь в развитых странах отказывается от собственных машин выбирая такси, не лезет в ипотеку на 30 лет привязываясь к одному месту как их отцы и деды, а снимает жилье.
Житель Тетиева доказал в суде, что сравнил мэра с писателем-фантастом Ивом Гaндоном, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи Киевский апелляционный суд закрыл дело в отношении мужчины, который обратился к мэру города Тетиев Киевской области словом "гaндон". Адвокат доказал, что его подзащитный имел в виду французского писателя-фантаста Ива Гaндона. Об этом пишет Судебный репортер.
На общественном собрании в Тетиеве один из присутствующих Игорь Савлук указал на мэра Руслана Майструка и заявил, что "вот такие "гaндоны" пишут ложь".
"Киевский апелляционный суд специально пересмотрел видео перепалки и пришел к выводу, что фразой "гaндон" в контексте разговора человек действительно сравнил мэра с французским писателем-фантастом Ивом Гaндоном, поскольку считал, что тот рассказывает фантастические вещи", - говорится в сообщении
Иво Зе Гaндон - вполне себе французское имя.
Востаннє редагувалось Sommer в Чет 11 лип, 2019 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками НАК "Нафтогаз" і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, щоб обговорити ситуацію на енергетичному ринку країни та можливості для зниження ціни на газ для населення.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
За словами представника президента у Кабінеті міністрів Андрія Геруса, за останні місяці відбулося зниження ціни на газ і є передумови для подальшого здешевлення вже в липні, а сумарне зменшення ціни газу за травень – липень становитиме близько 21%.
Присутній на зустрічі керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов повідомив, що нині на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу за рахунок пропозиції російського та американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін.
І, відповідно, Україна збільшила закупівлю цього енергоресурсу, який закачує у підземні сховища, – вже є 14,2 млрд куб м, а на початок опалювального сезону планується вийти на 19-20 млрд куб. м.
"У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%", – повідомив він і підписав відповідне розпорядження.
Фаворов також зауважив, що зниження ціни не суперечить умовам співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки є реакцією на ситуацію на газовому ринку.
budivelnik написав: Про те-тобі як і твоїм працедавцям це не цікаво ,для них головне впарити а - великий проект АЕС на якому відкати б - велике будівництво на мільярди знову ж з відкатами
а споживачу цікаво інше - гарантоване і своє,де ні відкатів ні погоджень...
Нет, родное сердце, это ты, живя долгие годы в советском социализме и мечтая при этом жить в американском капитализме, безнадежно остал от трендов последнего.
На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!
Поэтому снова ты в глубокую лужу угодил! "Своє" хотят экс-совки с тяжелым багажем комплексов!
Что же касается сравнения большой vs маленький - и здесь мимо. Причина - удельные издержки. Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот. Economy of scale!
Мама дорогая, какой же ты динозавр в экономике
на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати. так що головне не Sharing economy. головне Low Cost. так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника.
airmax78 написав:.. Самое забавное, что когда активы сменят собственников - все же перезапустится и вас, "как обычного потребителя" вздрючит по полной программе, но уже Коломойский. Вы еще и лишение Скай-Апа лицензии поддержите - ведь круто летать МАУ в 2 раза дороже.
И-и-и?? мне важно, чтобы электричество было дешевым - это нужно, как конкурентное преимущество бизнеса (перед западом) и в быту Кто такой скайап, я хз. Вы часто пользовались этим скайапом??
19 улетаю Скай-Апом в Барсу. МАУ ровно в 2 раза дороже. Вопрос стоит не в цене на электричество, а в том в принципе: будет это электричество или нет. У нас критическая зависимость от энергоносителей из рашки. Что с этим делать? Строить атомные электростанции у государства нет столько денег. Значит надо наращивать долю э/э производимой из неископаемых ресурсов. Как это сделать? Если окупаемость проектов будет 30 лет - все вменяемые инвесторы пошлют эту тему нах. Значит окупаемость должна быть 5-7-10 лет максимум. Отсюда и тариф. Вы убьете возобновляемую энергию "ради конкурентных преимуществ бизнеса", а потом ваш "бизнес" умрет сам собой из-за отсутствия электроэнергии как таковой или из-за того что тариф на импртную э/э будет выше, чем сейчас на возобновляемую. И это я вообще молчу об экологии, выбросах CO2, обязательствах Украины в рамках подписанных международных соглашений.
Я прям прослезился. Такая забота о рыжем татарине. Вам надо в нкрэку работать пойти. Если Вы еще не там.