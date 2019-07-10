Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:.. Принципиальная разница между Порохом и Беней в том, что после стабилизации ситуации на фронте, все, что делал Порох, способствовало росту стоимости украинских активов. Беня же сейчас делает все для того, чтобы украинские активы теряли стоимость. Для вас это принципиальная разница или не очень?
не вижу никаких противоречий, притом в обоих случаях: поначалу активы резко дешевеют и скупаются по дешевке, затем дорожай и рост капитализации. ключевое - "после стабилизации" плохо, что от этого народ страдает "до"
Все что делал Порох до стабилизации ситуации на фронте также было направлено на сохранение и рост стоимости украинских активов. Он останавливал распад государства. Стоимость активов в государстве, которое распадается на части в результате вооруженного конфликта стремится к 0. Народ же всегда и везде страдает только по одной единственной причине: из-за собственной коллективной тупости, необразованности и безответственности.
rjkz написав:Я прям прослезился. Такая забота о рыжем татарине.
Такая забота о Бене с его МАУ. Вы так против всех олигархов, но за некоторых вы вполне ЗА. За Беню вы ЗА!. Пусть МАУ будет дороже, чем SkyUP. Вы-то сами за МАУ, но полетите SkyUP. Потому что, вы за Беню, но деньгами ищите подешевле
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
mephala написав:на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати. так що головне не Sharing economy. головне Low Cost. так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника.
По economy of scale, помимо беллетистики, будет хоть что-то?? Любой пример, где мелкий производитель хотя бы чего-нибудь (товара, услуги) на одном и том же рынке обыгрыл крупного В КОСТАХ! Не в сервисе, не в качестве, не в CRM, а в костах! Достало уже это порохоботское пустословие (кстати, увидительно, что спорят со мной одни порохоботы, а ведь политики в дискуссии не осталось ни чуть-чуть - это пожизненное призвание такое?)
По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.
С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели?
freeze написав:Зеленский позвонил Путину и тот поднял трубку, поговорили, вроде не в стиле Габунии из Рустави-2
это стоило сделать ещё в мае...
Не согласен. Зеленский молод, но очень умен. Поэтому для разговора он пытался выбрать день, когда уже дряхлеющий путин (против природы ведь не попрешь) чувствовал ломоту в суставах и не смог бы ясно соображать и построить защиту многоуровневую при прямом предложении убраться из Украины хотя бы частично.
Такие звонки нужно делать Зеленскому только тогда, когда он почувствует себя достаточно уверенно. Чего я ему и желаю. Мне нравится его молодой и здоровый задор и болезненное отношение к несправедливости в отношении жителей Украины, которые исстрадались за последние "шоколадные" годы. В этом вопросе он напоминает Кучму. Да, того самого Кучму, который фактически поднял Украину в самом начале двухтысячелетия за счет многовекторной экономической политики, от которой плющило в разной степени всех соперников-конкурентов Украины - Турцию, Россию, Польшу, Литву, Чехию, Словакию, Италию, Англию, США, Китай.
budivelnik написав:]І тому в інтересах маленьких буржуа , не залежно від верхівки -думати про нарощування своїх мязів і капіталів... так це далеко від соціальної рівності...., так це не більше 20% успішних і 80% найнятих... Але це краще ніж сьогоднішніх - 95% найнятих і 5% успішних.... Саме тому , тих 15% які можуть піти трошки наперекір системі - і повинні піти.. А вимагати від сьогоднішніх 95% найнятих-щоб вони на 100% щось робили правильно - ідея дурна і бездарна... і приклад срср це наочно довів.
Так оглянитесь вокруг. Именно этим большинство народа и занимается ... печется о себе, для себя. Вплоть до сбегания за бугор.
З.Ы. Вы не желаете признать основного: как лет 10 назад написал умнейший форумчанин Мыцик - вся Украина в СКМ не поместится. То есть эти 15% (ахметовы, айтишники, аграрии и т.д., которые есть уже) всю Украину не вытянут...
Нужно чтобы их было больше! А Вы всё о совке, социальной рiвностi))) Проблема не в ностальгирующих по совку.
1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3% Я пишу про 20% 2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють 3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією. Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)
Тому Ніколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннями В той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа.
Неинтересно с Вами именно обсуждать что-то. Вы интерпретируете каждую мысль собеседника так, как Вам! хочется, а не как она изложена. Причём исключительно в негативную сторону интерпретируете.
Вся суть дискуссии в таком случае сводится к защите)) от Вашей интерпретации моего мнения. То есть доказательству, что подобного от меня не звучало.
вы о чем уважаемый? у нас есть зона отчуждения, в которой можно этих могильников нагородить столько, что зарабатывать и на французских отходах. более того, спросите у Волгаря, он вам расскажет о новых технологиях переработки отходов в топливо для нового типа реакторов - на быстрых нейтронах самое перспективное топливо будущего
я про це і кажу - всі хто хвалять атомну енергетику відразу починають переводити стрілки щоб подалі від них був могильник. цікаво спитати тих людей хто живе поряд з чорнобильською зоною чи згодні вони на могильник ще поряд з ними не тільки для нас а ще і для європи.
Ну построил порох могильник в 80 км к северу от Киева - и шо? Весь Киев - на выход?
vitaliian написав:Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками НАК "Нафтогаз" і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, щоб обговорити ситуацію на енергетичному ринку країни та можливості для зниження ціни на газ для населення.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
За словами представника президента у Кабінеті міністрів Андрія Геруса, за останні місяці відбулося зниження ціни на газ і є передумови для подальшого здешевлення вже в липні, а сумарне зменшення ціни газу за травень – липень становитиме близько 21%.
Присутній на зустрічі керівник інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов повідомив, що нині на європейському газовому ринку збільшився обсяг газу за рахунок пропозиції російського та американського скрапленого палива, що сприяє зниженню оптових цін.
І, відповідно, Україна збільшила закупівлю цього енергоресурсу, який закачує у підземні сховища, – вже є 14,2 млрд куб м, а на початок опалювального сезону планується вийти на 19-20 млрд куб. м.
"У липні ми знизимо ціну для населення на 10,4%", – повідомив він і підписав відповідне розпорядження.
Фаворов також зауважив, що зниження ціни не суперечить умовам співпраці з Міжнародним валютним фондом, оскільки є реакцією на ситуацію на газовому ринку.