Додано: Чет 11 лип, 2019 20:12

mephala написав: на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати.

так що головне не Sharing economy. головне Low Cost.

так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника. на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати.так що головне не Sharing economy. головне Low Cost.так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника.

По economy of scale, помимо беллетистики, будет хоть что-то?? Любой пример, где мелкий производитель хотя бы чего-нибудь (товара, услуги) на одном и том же рынке обыгрыл крупного В КОСТАХ! Не в сервисе, не в качестве, не в CRM, а в костах! Достало уже это порохоботское пустословие (кстати, увидительно, что спорят со мной одни порохоботы, а ведь политики в дискуссии не осталось ни чуть-чуть - это пожизненное призвание такое?)По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели?