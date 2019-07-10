RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3519352035213522>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:30

  freeze написав:Главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал идею Зе о люстрации чиновников времён каденции Порошенко профанацией предвыборных обещаний президента, который обещал посадить "свинарчуков".

"Президент Зеленский решил выступить с идеей люстрации чиновников времен Порошенко. Оценивать ее сейчас бессмысленно. Так как в ближайшее время в жизнь она точно не воплотится. Нынешний парламент, который заканчивает свою работу, такой закон точно не примет. А когда до него дойдут руки у новой Рады одному Бене известно.

Для чего Зе эту идею выдал на гора именно сейчас, тоже понятно. Некоторые категории избирателей задаются вопросом - а когда, собственно, будут посадки Петра Порошенко и его соратников, обещанные Зеленским?

Вот чтоб их успокоить и побудить еще раз поверить Зе-команде и проголосовать за "Слугу народа" на выборах, и брошен в массы этот симулякр. Посадок нет. Но зато вот будет вам люстрация. Когда-нибудь в будущем, если вы за нас проголосуете. Примите и распишитесь."


Я жду.
И кто должен посадить петю чоколядного? Юга-яйцеглот, которого Зе представил ВРУ уволить, но там некому и некогда?
Или воспользовавшись тем, что Зе ЮмоРИСТ, посадить самостоятельно? Так вроде еще не средние века на дворе. А было-б некисло так. Царь всея Украины ЗЕ челом бьет! пороха и прочих бояр вроде свинарчуков ПОСАДИТЬ. На КОЛ! "Точку поставь"("Иван Васильевич меняет профессию") :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9678
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4240 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:30

  detroytred написав:Неинтересно с Вами именно обсуждать что-то.
Вы интерпретируете каждую мысль собеседника так, как Вам! хочется, а не как она изложена.
Причём исключительно в негативную сторону интерпретируете.

Вся суть дискуссии в таком случае сводится к защите)) от Вашей интерпретации моего мнения. То есть доказательству, что подобного от меня не звучало.


Стиль его дискуссии - громко сам с собой. Фигура речи звучит "тихо сам с собой", но у нашего героя это всегда на повышенных тонах, с гонором и спесью.

Я ловил себя на мысли, что лучше ему не мешать и не вмешиваться. Но не могу перебороть природное отвращение ко лжи и ахинее :oops:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:31

  buratinyo написав:Интересно, а на отопление цена тоже снизится?

Обращайся в офис Президента. Там тебе снизят :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2721
З нами з: 31.08.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:33

  pesikot написав:У Зеленского рассказали, о чем президент говорил с Путиным
А почему не спросил, чей Крым и про ихтамнетов.
А так грозился, так грозился


Я вам ничего не обещал!™
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4504
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:33

  zРадио написав:Я ловил себя на мысли, что лучше ему не мешать и не вмешиваться. Но не могу перебороть природное отвращение ко лжи и ахинее :oops:

Лживый человек, как ты, всегда думает, что другие тоже лгут :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2721
З нами з: 31.08.09
Подякував: 227 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:34

  rjkz написав:Ну построил порох могильник в 80 км к северу от Киева - и шо? Весь Киев - на выход?


Кстати, очень резонный комментарий. Когда речь об АЭС, порохоботы становятся радиофобами, когда о ядерных отходах - радиофилами.

Возможно, причина в том, что АЭС достались от совка, а могильник - от Порошенко? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:35

  pesikot написав:
  zРадио написав:Я ловил себя на мысли, что лучше ему не мешать и не вмешиваться. Но не могу перебороть природное отвращение ко лжи и ахинее :oops:

Лживый человек, как ты, всегда думает, что другие тоже лгут :)


Глупый человек, как ты, просто не думает :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:35

  zРадио написав:По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.

С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели? :mrgreen:


  zРадио написав:На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!


Запутался бедняжка. :mrgreen:

То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4504
З нами з: 07.04.17
Подякував: 417 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:38

  Sommer написав:
Запутался бедняжка. :mrgreen:

То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется...

Треть автопарка США и Европы взятого в лизинг это свое или чужое?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1571
З нами з: 29.05.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:42

  Sommer написав:
  zРадио написав:По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.

С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели? :mrgreen:


  zРадио написав:На Западе царит полный отказ от "своего", начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!


Запутался бедняжка. :mrgreen:

То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется...


Нет, запутался ты, потому что "свое" относится к владению и использованию, а не просто владению!

Экономика шеринга не отрицает владения (априори не может отрицать, т.к. частная собственность и является средством производства продукта/услуги - у Убера нет своего парка авто, кроме тестового). Она отрицает единоличное использование собственности!

В общем, ты просто не знаешь, что это такое. Где-то краем уха подслушал, краем глаза подсмотрел :mrgreen:

PS: в принципе, ты узнаваем - в большинстве тем плаваешь так же...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 02.05.18
Подякував: 737 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3519352035213522>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (87)
11.07.2019 21:52
Альфа-Банк (73141)
11.07.2019 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.