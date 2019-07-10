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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 20:30
freeze написав:
Главный редактор "Страны" Игорь Гужва назвал идею Зе о люстрации чиновников времён каденции Порошенко профанацией предвыборных обещаний президента, который обещал посадить "свинарчуков".
"Президент Зеленский решил выступить с идеей люстрации чиновников времен Порошенко. Оценивать ее сейчас бессмысленно. Так как в ближайшее время в жизнь она точно не воплотится. Нынешний парламент, который заканчивает свою работу, такой закон точно не примет. А когда до него дойдут руки у новой Рады одному Бене известно.
Для чего Зе эту идею выдал на гора именно сейчас, тоже понятно. Некоторые категории избирателей задаются вопросом - а когда, собственно, будут посадки Петра Порошенко и его соратников, обещанные Зеленским?
Вот чтоб их успокоить и побудить еще раз поверить Зе-команде и проголосовать за "Слугу народа" на выборах, и брошен в массы этот симулякр. Посадок нет. Но зато вот будет вам люстрация. Когда-нибудь в будущем, если вы за нас проголосуете. Примите и распишитесь."
Я жду.
И кто должен посадить петю чоколядного? Юга-яйцеглот, которого Зе представил ВРУ уволить, но там некому и некогда?
Или воспользовавшись тем, что Зе ЮмоРИСТ, посадить самостоятельно? Так вроде еще не средние века на дворе. А было-б некисло так. Царь всея Украины ЗЕ челом бьет! пороха и прочих бояр вроде свинарчуков ПОСАДИТЬ. На КОЛ! "Точку поставь"("Иван Васильевич меняет профессию")
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:30
detroytred написав:
Неинтересно с Вами именно обсуждать что-то.
Вы интерпретируете каждую мысль собеседника так, как Вам! хочется, а не как она изложена.
Причём исключительно в негативную сторону интерпретируете.
Вся суть дискуссии в таком случае сводится к защите)) от Вашей интерпретации моего мнения. То есть доказательству, что подобного от меня не звучало.
Стиль его дискуссии - громко сам с собой. Фигура речи звучит "тихо сам с собой", но у нашего героя это всегда на повышенных тонах, с гонором и спесью.
Я ловил себя на мысли, что лучше ему не мешать и не вмешиваться. Но не могу перебороть природное отвращение ко лжи и ахинее
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:31
buratinyo написав:
Интересно, а на отопление цена тоже снизится?
Обращайся в офис Президента. Там тебе снизят
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:33
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:33
zРадио написав:
Я ловил себя на мысли, что лучше ему не мешать и не вмешиваться. Но не могу перебороть природное отвращение ко лжи и ахинее
Лживый человек, как ты, всегда думает, что другие тоже лгут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:35
Глупый человек, как ты, просто не думает
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:35
zРадио написав:
По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.
С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине
, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели?
zРадио написав:
На Западе царит полный отказ от "своего"
, начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!
Запутался бедняжка.
То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:38
Sommer написав:
Запутался бедняжка.
То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется...
Треть автопарка США и Европы взятого в лизинг это свое или чужое?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 11 лип, 2019 20:42
Sommer написав: zРадио написав:
По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.
С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине
, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели?
zРадио написав:
На Западе царит полный отказ от "своего"
, начиная от велосипеда и костюма, и заканчивая автомобилем и недвижимостью! Sharing economy!
Запутался бедняжка.
То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется...
Нет, запутался ты, потому что "свое" относится к владению и использованию, а не просто владению!
Экономика шеринга не отрицает владения (априори не может отрицать, т.к. частная собственность и является средством производства продукта/услуги - у Убера нет своего парка авто, кроме тестового). Она отрицает единоличное использование собственности!
В общем, ты просто не знаешь, что это такое. Где-то краем уха подслушал, краем глаза подсмотрел
PS: в принципе, ты узнаваем - в большинстве тем плаваешь так же...
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zРадио
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