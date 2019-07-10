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Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.
Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.
В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.
Yuri_T написав:то, что вы написали - бред сивой кобылы. система построена давно, очень давно. людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме. подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.
Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь. Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха. Да, они за СИСТЕМУ. Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары. Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.
Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?
Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ? 73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится