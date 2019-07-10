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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3519352035213522

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:47

Украинский суд разрешил называть людей «г***»
Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.

Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.

В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.

https://inforesist.org/ukrainskij-sud-razreshil-nazyvat-lyudej-gandonami/
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:55

  Sommer написав:
  rjkz написав:
  Yuri_T написав:то, что вы написали - бред сивой кобылы.
система построена давно, очень давно.
людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.
подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.



Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.
Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.
Да, они за СИСТЕМУ.
Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.
Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.


Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? :shock:


Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?
73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится :lol:
rjkz
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