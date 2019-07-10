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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3519352035213522 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 20:47 Украинский суд разрешил называть людей «г***»

Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.



Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.



Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.



В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.

https://inforesist.org/ukrainskij-sud-razreshil-nazyvat-lyudej-gandonami/ Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8771 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6130 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 20:55 Sommer написав: rjkz написав: Yuri_T написав: то, что вы написали - бред сивой кобылы.

система построена давно, очень давно.

людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.

подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне. то, что вы написали - бред сивой кобылы.система построена давно, очень давно.людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.





Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.

Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.

Да, они за СИСТЕМУ.

Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.

Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым. Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.Да, они за СИСТЕМУ.Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.



Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?



Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?

73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится rjkz

Повідомлень: 9678 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3519352035213522 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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