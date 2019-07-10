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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 35183519352035213522> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 20:47 Украинский суд разрешил называть людей «г***»

Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.



Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.



Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.



В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.

https://inforesist.org/ukrainskij-sud-razreshil-nazyvat-lyudej-gandonami/ Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8771 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6130 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 20:55 Sommer написав: rjkz написав: Yuri_T написав: то, что вы написали - бред сивой кобылы.

система построена давно, очень давно.

людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.

подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне. то, что вы написали - бред сивой кобылы.система построена давно, очень давно.людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.





Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.

Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.

Да, они за СИСТЕМУ.

Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.

Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым. Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.Да, они за СИСТЕМУ.Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.



Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?



Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?

73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится rjkz

Повідомлень: 9684 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 20:57 Вкладчик1234 написав: Украинский суд разрешил называть людей «г***»

Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.



Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.



Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.



В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.

https://inforesist.org/ukrainskij-sud-razreshil-nazyvat-lyudej-gandonami/

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2683 З нами з: 03.12.14 Подякував: 331 раз. Подякували: 359 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:10 rjkz написав: Sommer написав: rjkz написав: Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым. Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.



Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?



Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?

73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится



Поэтому они и голосовали за Зе, потому что с логикой у них плохо, а с желанием халявы - хорошо. Поэтому они и голосовали за Зе, потому что с логикой у них плохо, а с желанием халявы - хорошо. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Заблокований Повідомлень: 4503 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:12 Заманивают, демоны! https://ria.ru/20190711/1556421093.html

В четверг Литовка отметил, что в Пермскую епархию поступает "множество телефонных звонков от возмущенных людей", которые жалуются на рекламу пермского кафе. По словам секретаря епархии, на рекламном постере изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее "божественно вкусная" шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой.

"Форменное безобразие в Перми!!! Реклама "Божественной шаурмы"! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя!"



Теперь понятно, почему Зе так срочно звонил в Москву. Теперь понятно, почему Зе так срочно звонил в Москву. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Заблокований Повідомлень: 4503 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:25 shapo написав: budivelnik написав: Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці...

Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні...

Хто тут найбільше заробляє?

Той хто купує час тимчасового використання велосипеда?

Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми...

Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда..

От і виходить

Укономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання..

А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше..

От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене. Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці...Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні...Хто тут найбільше заробляє?Той хто купує час тимчасового використання велосипеда?Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми...Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда..От і виходитьУкономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання..А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше..От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене. Для не очень молодого украинца с западной Украины.

Вся твоя арифметика правильна при дешевой стоимости твоего времени затраченного на содержание и парковку велосипеда ,который нужен 10 минут в день на самых разных марщрутах( имеется в виду крупный город, а не твое село где альтернативы собственному двух или четырех-колесному транспорту в принципе нет).

Время для некоторых категорий населения штука дорогая и они хотят его тратить на путешествия, самообразование и пр.

Поэтому нынешняя молодежь в развитых странах отказывается от собственных машин выбирая такси, не лезет в ипотеку на 30 лет привязываясь к одному месту как их отцы и деды, а снимает жилье. Для не очень молодого украинца с западной Украины.Вся твоя арифметика правильна при дешевой стоимости твоего времени затраченного на содержание и парковку велосипеда ,который нужен 10 минут в день на самых разных марщрутах( имеется в виду крупный город, а не твое село где альтернативы собственному двух или четырех-колесному транспорту в принципе нет).Время для некоторых категорий населения штука дорогая и они хотят его тратить на путешествия, самообразование и пр.Поэтому нынешняя молодежь в развитых странах отказывается от собственных машин выбирая такси, не лезет в ипотеку на 30 лет привязываясь к одному месту как их отцы и деды, а снимает жилье. Так,мій час дорогий..

Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...

Так само і з житлом....

Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...

Але маючи варіанти на вибір

Використати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4

Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...

А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...

І час мій хоч і дорогий,але він мій....

Таким чином

Спільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я. Так,мій час дорогий..Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...Так само і з житлом....Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...Але маючи варіанти на вибірВикористати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...І час мій хоч і дорогий,але він мій....Таким чиномСпільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 21168 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:37 zРадио написав: budivelnik написав: 1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)

2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища

1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным! Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным! Хочеш кока-колу-хайц тобі буде кока-кола

1 Ціна товару=накладні розходи по його виготовленню+прибуток

2 Прибуток кока-коли - приблизно 3% - це офіційна інформація кока-коли за 2017 рік

Чиста операційна виручка Coca-Cola за 2017 знизилася на 15% у річному вираженні – до $35,41 млрд.

Чисті прибутки виробника безалкогольних напоїв Coca-Cola, які припадають на акціонерів компанії, за підсумками 2017 року склали $1,24 млрд

Таким чином у відпускній ціні 2літрової пляшки кока-кола ,яка сьогодні становить приблизно 22 грн - 21 грн становлять накладні розходи

Пляшка 2 літрового Живчика (чи Байкал -радянський аналог кока-коли)у відпускних цінах становить 19 грн

Таким чпином можна стверджувати що завод Оболонь ,хоч і на 2 порядки менший від кока-коли - має затратну частину своєї продукції на 15% нижчу ніж кока-кола...

При цьому на ринку прохолоджувальних напоїв України існує ще маса інших аналогів напоїв кока-кола ,які коштують практично в 2 рази менше ніж коштує кока-кола,але при цьому всі ці заводи на порядок як мінімум менші від Оболоні...

От і виходить -пальцем в небо тикнув-в свою пяту точку потрапив.

zРадио написав: budivelnik написав: 3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж....

Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна

150КВольт-2КВольта-380Вольт

і відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів... 3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж....Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна150КВольт-2КВольта-380Вольті відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів... Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких Чергова маніпуляція і підміна понять..

Так ,одному власнику легше побудувати великий завод(електростанцію), яка згенерує стільки само ,скільки 25 менших...

Алеж ми говоримо про інше..

Ми говоримо про 25 власників,кожен з яких будує свою електростанцію....

Навіть в компютерах послідовність виконання команд замінили на багато паралельних потоків....

Якби не старався власник великої (з потужністю 25 станцій) збудувати свою, 25 маленьких власників швидше побудують кожен свою...і дешевше. Хочеш кока-колу-хайц тобі буде кока-кола1 Ціна товару=накладні розходи по його виготовленню+прибуток2 Прибуток кока-коли - приблизно 3% - це офіційна інформація кока-коли за 2017 рікТаким чином у відпускній ціні 2літрової пляшки кока-кола ,яка сьогодні становить приблизно 22 грн - 21 грн становлять накладні розходиПляшка 2 літрового Живчика (чи Байкал -радянський аналог кока-коли)у відпускних цінах становить 19 грнТаким чпином можна стверджувати що завод Оболонь ,хоч і на 2 порядки менший від кока-коли - має затратну частину своєї продукції на 15% нижчу ніж кока-кола...При цьому на ринку прохолоджувальних напоїв України існує ще маса інших аналогів напоїв кока-кола ,які коштують практично в 2 рази менше ніж коштує кока-кола,але при цьому всі ці заводи на порядок як мінімум менші від Оболоні...От і виходить -пальцем в небо тикнув-в свою пяту точку потрапив.Чергова маніпуляція і підміна понять..Так ,одному власнику легше побудувати великий завод(електростанцію), яка згенерує стільки само ,скільки 25 менших...Алеж ми говоримо про інше..Ми говоримо про 25 власників,кожен з яких будує свою електростанцію....Навіть в компютерах послідовність виконання команд замінили на багато паралельних потоків....Якби не старався власник великої (з потужністю 25 станцій) збудувати свою, 25 маленьких власників швидше побудують кожен свою...і дешевше. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 21168 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:39 Sommer написав: zРадио написав: PS: еще и опозорился с экономикой шеринга, подгавкивая отставшему на 20 лет от жизни динозавру PS: еще и опозорился с экономикой шеринга, подгавкивая отставшему на 20 лет от жизни динозавру



Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.



По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?



Сможешь подтвердить свой тезис? Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?Сможешь подтвердить свой тезис?



Неудачный пример,там это обусловлено совсем другими причинами нежели у нас.

Попробуйте взять другую страну. Неудачный пример,там это обусловлено совсем другими причинами нежели у нас.Попробуйте взять другую страну. rjkz

Повідомлень: 9684 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:40 yanyura написав: budivelnik написав: 1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому) 1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому) Абсолютно правильно! Именно поэтому Китай и пошел на постройку "дворовых домн" в 1959-м - дешевые, быстростроимые, суммарно большое количество получаемого чугуна. Ну а качество второстепеннно.

Абсолютно правильно! Именно поэтому Китай и пошел на постройку "дворовых домн" в 1959-м - дешевые, быстростроимые, суммарно большое количество получаемого чугуна. Ну а качество второстепеннно. Те що хтось робив багато дурниць-наприклад знищував горобців, чи знищував бродячих котів/собак(Європа ,що привело до щурячого буму ,який не проходить і до сьогодні у великих містах)-не говорить про те що розпаралелення є поганим.

Наприклад чіпи виготовляє всього кілька фабрик у світі, але чомусь кінцеві вироби виробляють в тисячі разів більша кількість компаній. Те що хтось робив багато дурниць-наприклад знищував горобців, чи знищував бродячих котів/собак(Європа ,що привело до щурячого буму ,який не проходить і до сьогодні у великих містах)-не говорить про те що розпаралелення є поганим.Наприклад чіпи виготовляє всього кілька фабрик у світі, але чомусь кінцеві вироби виробляють в тисячі разів більша кількість компаній. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 21168 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:46 Зебіли і бороди



"Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ Иван Рудницький в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды"





https://censor.net.ua/news/3137075/vypo ... ate_nachal Клоун всюди, на всі керівні посади - також назначає циркових працівників. Зебіли - вони і в Африці будуть ходити в кожухах і валянках."Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ Иван Рудницький в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды" Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лип, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Заблокований Повідомлень: 20289 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 35183519352035213522> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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