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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 35183519352035213522>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
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5%
9
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28%
51
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5%
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9
Сила і честь
1%
2
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22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:47

Украинский суд разрешил называть людей «г***»
Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.

Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.

В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.

https://inforesist.org/ukrainskij-sud-razreshil-nazyvat-lyudej-gandonami/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:55

  Sommer написав:
  rjkz написав:
  Yuri_T написав:то, что вы написали - бред сивой кобылы.
система построена давно, очень давно.
людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме.
подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.



Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь.
Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха.
Да, они за СИСТЕМУ.
Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары.
Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.


Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? :shock:


Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?
73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 20:57

  Вкладчик1234 написав:Украинский суд разрешил называть людей «г***»
Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.

Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.

В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.

https://inforesist.org/ukrainskij-sud-razreshil-nazyvat-lyudej-gandonami/

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:10

  rjkz написав:
  Sommer написав:
  rjkz написав:Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.


Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? :shock:


Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?
73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится :lol:


Поэтому они и голосовали за Зе, потому что с логикой у них плохо, а с желанием халявы - хорошо. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:12

Заманивают, демоны!

https://ria.ru/20190711/1556421093.html
В четверг Литовка отметил, что в Пермскую епархию поступает "множество телефонных звонков от возмущенных людей", которые жалуются на рекламу пермского кафе. По словам секретаря епархии, на рекламном постере изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее "божественно вкусная" шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой.
"Форменное безобразие в Перми!!! Реклама "Божественной шаурмы"! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя!"


Теперь понятно, почему Зе так срочно звонил в Москву. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:25

  shapo написав:
  budivelnik написав:Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці...
Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні...
Хто тут найбільше заробляє?
Той хто купує час тимчасового використання велосипеда?
Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми...
Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда..
От і виходить
Укономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання..
А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше..
От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене.
Для не очень молодого украинца с западной Украины.
Вся твоя арифметика правильна при дешевой стоимости твоего времени затраченного на содержание и парковку велосипеда ,который нужен 10 минут в день на самых разных марщрутах( имеется в виду крупный город, а не твое село где альтернативы собственному двух или четырех-колесному транспорту в принципе нет).
Время для некоторых категорий населения штука дорогая и они хотят его тратить на путешествия, самообразование и пр.
Поэтому нынешняя молодежь в развитых странах отказывается от собственных машин выбирая такси, не лезет в ипотеку на 30 лет привязываясь к одному месту как их отцы и деды, а снимает жилье.
Так,мій час дорогий..
Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...
Так само і з житлом....
Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...
Але маючи варіанти на вибір
Використати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4
Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...
А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...
І час мій хоч і дорогий,але він мій....
Таким чином
Спільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:37

  zРадио написав:
  budivelnik написав:1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)
2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища
Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным!
Хочеш кока-колу-хайц тобі буде кока-кола
1 Ціна товару=накладні розходи по його виготовленню+прибуток
2 Прибуток кока-коли - приблизно 3% - це офіційна інформація кока-коли за 2017 рік
Чиста операційна виручка Coca-Cola за 2017 знизилася на 15% у річному вираженні – до $35,41 млрд.
Чисті прибутки виробника безалкогольних напоїв Coca-Cola, які припадають на акціонерів компанії, за підсумками 2017 року склали $1,24 млрд

Таким чином у відпускній ціні 2літрової пляшки кока-кола ,яка сьогодні становить приблизно 22 грн - 21 грн становлять накладні розходи
Пляшка 2 літрового Живчика (чи Байкал -радянський аналог кока-коли)у відпускних цінах становить 19 грн
Таким чпином можна стверджувати що завод Оболонь ,хоч і на 2 порядки менший від кока-коли - має затратну частину своєї продукції на 15% нижчу ніж кока-кола...
При цьому на ринку прохолоджувальних напоїв України існує ще маса інших аналогів напоїв кока-кола ,які коштують практично в 2 рази менше ніж коштує кока-кола,але при цьому всі ці заводи на порядок як мінімум менші від Оболоні...
От і виходить -пальцем в небо тикнув-в свою пяту точку потрапив.
  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж....
Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна
150КВольт-2КВольта-380Вольт
і відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів...
Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких
Чергова маніпуляція і підміна понять..
Так ,одному власнику легше побудувати великий завод(електростанцію), яка згенерує стільки само ,скільки 25 менших...
Алеж ми говоримо про інше..
Ми говоримо про 25 власників,кожен з яких будує свою електростанцію....
Навіть в компютерах послідовність виконання команд замінили на багато паралельних потоків....
Якби не старався власник великої (з потужністю 25 станцій) збудувати свою, 25 маленьких власників швидше побудують кожен свою...і дешевше.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:39

  Sommer написав:
  zРадио написав:PS: еще и опозорился с экономикой шеринга, подгавкивая отставшему на 20 лет от жизни динозавру


Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.

По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?

Сможешь подтвердить свой тезис? :wink:


Неудачный пример,там это обусловлено совсем другими причинами нежели у нас.
Попробуйте взять другую страну.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:40

  yanyura написав:
  budivelnik написав:1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)
Абсолютно правильно! Именно поэтому Китай и пошел на постройку "дворовых домн" в 1959-м - дешевые, быстростроимые, суммарно большое количество получаемого чугуна. Ну а качество второстепеннно.
Зображення
Те що хтось робив багато дурниць-наприклад знищував горобців, чи знищував бродячих котів/собак(Європа ,що привело до щурячого буму ,який не проходить і до сьогодні у великих містах)-не говорить про те що розпаралелення є поганим.
Наприклад чіпи виготовляє всього кілька фабрик у світі, але чомусь кінцеві вироби виробляють в тисячі разів більша кількість компаній.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 21:46

Зебіли і бороди

Клоун всюди, на всі керівні посади - також назначає циркових працівників. Зебіли - вони і в Африці будуть ходити в кожухах і валянках.

"Выполнение указа президента о борьбе с контрабандой новый начальник СБУ Иван Рудницький в проблемном Закарпатье начал с введения дресс-кода и запрета носить бороды"


https://censor.net.ua/news/3137075/vypo ... ate_nachal
Востаннє редагувалось Frant в Чет 11 лип, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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