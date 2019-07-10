Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.
Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.
В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.
Yuri_T написав:то, что вы написали - бред сивой кобылы. система построена давно, очень давно. людей, взятых извне и вмонтированных в апгрейд общей системы под названием "система Пети", не так много. и уж явно не на этом форуме. подавляющее большинство из тех, кто присосался последние 5 лет, спокойно высасывали и при Кучме, и при Юще, и при чивокуне.
Вы знаете, а я с Вами полностью соглашусь. Особенно глядя как некоторые форумчане сначала были за овоща, а потом за пороха. Да, они за СИСТЕМУ. Я против этой системы, которая не меняется уже десятилетия. Меняются только ее бенефициары. Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.
Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?
Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ? 73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится
Вкладчик1234 написав:Украинский суд разрешил называть людей «г***»
Апелляционный суд Киева закрыл дело против мужчины, который во время спора назвал мэра города Тетиев на Киевщине словом «г***». Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.
Инцидент произошел в апреле 2019 года во время общественного собрания по зарыблению госпредприятием «Сервис» реки Роська. Один из жителей Тетиева Игорь Савлук выразил несогласие с действиями мэра Руслана Майструка, назвав его словом «г***» за публикацию недостоверной информации. Градоначальник попытался напасть на обидчика, однако ему помешали присутствующие. После этого мэр пригрозил Савлуку судом.
Тетиевский райсуд признал этого мужчину виновным в мелком хулиганстве и оштрафовал его на 51 гривну (+384 гривны судебного сбора). Мужчина не согласился с данным решением суда, убеждая, что он попросту сравнил градоначальника с французским писателем Ивом г***, который также пишет фантастику.
В итоге Киевский апелляционный суд просмотрел видеозапись и установил, что мужчина действительно сравнил мэра Тетиева с писателем.
rjkz написав:Если люди, защищавшие офоща сейчас рвут тельник на британский флаг за пороха и против Зеленского, то значит они боятся, что при Зе система сдохнет и их теплое место станет не таким теплым.
Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?
Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ? 73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится
Поэтому они и голосовали за Зе, потому что с логикой у них плохо, а с желанием халявы - хорошо.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
В четверг Литовка отметил, что в Пермскую епархию поступает "множество телефонных звонков от возмущенных людей", которые жалуются на рекламу пермского кафе. По словам секретаря епархии, на рекламном постере изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее "божественно вкусная" шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой. "Форменное безобразие в Перми!!! Реклама "Божественной шаурмы"! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя!"
Теперь понятно, почему Зе так срочно звонил в Москву.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
budivelnik написав:Ніколи не думав що старого єврея(навіть вихованого в совку) можна провести на такій примітивній жвачці... Давайте по поличкам на прикладі велосипедів у загальному користуванні... Хто тут найбільше заробляє? Той хто купує час тимчасового використання велосипеда? Він звичайно економить частинку грошей ,яку б витратив на весь велосипед... точно так само як економлять і ті хто також притримується подібної схеми... Але чомусь тут упускається заробітки того хто є власником велосипеда ,який купивши його один раз - за рахунок передачі в оренду отримує три-пять цін вартості цього велосипеда.. От і виходить Укономлячи на цілому-десять-сто осіб преплачують в рази за часткове використання.. А так все правильно - в цифрах ніби й дешевше.. От тільки я б не хотів періодично носити плавки в яких до того побували десятки осіб , навть якби ці десятки були на три порядки багатші від мене.
Для не очень молодого украинца с западной Украины. Вся твоя арифметика правильна при дешевой стоимости твоего времени затраченного на содержание и парковку велосипеда ,который нужен 10 минут в день на самых разных марщрутах( имеется в виду крупный город, а не твое село где альтернативы собственному двух или четырех-колесному транспорту в принципе нет). Время для некоторых категорий населения штука дорогая и они хотят его тратить на путешествия, самообразование и пр. Поэтому нынешняя молодежь в развитых странах отказывается от собственных машин выбирая такси, не лезет в ипотеку на 30 лет привязываясь к одному месту как их отцы и деды, а снимает жилье.
Так,мій час дорогий.. Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне... Так само і з житлом.... Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване... Але маючи варіанти на вибір Використати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4 Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення... А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику... І час мій хоч і дорогий,але він мій.... Таким чином Спільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому) 2 Сьогоднішні ай-ті програми управління бізнесом можуть використовуватись однаково як малими так і великими , а тому якість управління- однакова,кількість передаточних механізмів-менша, а значить ефективність вища
Пруфы!!! Список авторов и научных трудов, плюс примеры из практики, как местный крафтовый бизнес дрючит Кока-колу в издержках!!! Потому что ты уже добалаболился просто до ручки, и бесцеремонно показываешь на белое, называя его черным!
Хочеш кока-колу-хайц тобі буде кока-кола 1 Ціна товару=накладні розходи по його виготовленню+прибуток 2 Прибуток кока-коли - приблизно 3% - це офіційна інформація кока-коли за 2017 рік
Чиста операційна виручка Coca-Cola за 2017 знизилася на 15% у річному вираженні – до $35,41 млрд. Чисті прибутки виробника безалкогольних напоїв Coca-Cola, які припадають на акціонерів компанії, за підсумками 2017 року склали $1,24 млрд
Таким чином у відпускній ціні 2літрової пляшки кока-кола ,яка сьогодні становить приблизно 22 грн - 21 грн становлять накладні розходи Пляшка 2 літрового Живчика (чи Байкал -радянський аналог кока-коли)у відпускних цінах становить 19 грн Таким чпином можна стверджувати що завод Оболонь ,хоч і на 2 порядки менший від кока-коли - має затратну частину своєї продукції на 15% нижчу ніж кока-кола... При цьому на ринку прохолоджувальних напоїв України існує ще маса інших аналогів напоїв кока-кола ,які коштують практично в 2 рази менше ніж коштує кока-кола,але при цьому всі ці заводи на порядок як мінімум менші від Оболоні... От і виходить -пальцем в небо тикнув-в свою пяту точку потрапив.
zРадио написав:
budivelnik написав:3 Подивись на вартість створенняя не тільки генеруючих потужностей. а й вартість створення і керування розподільчих мереж.... Будеш здивований , але у випадку СЕС енергія вироблена цією станцією буде повністю використана в діаметрі до 3 км від цієї станції (тобто не вийде навіть за межі районного трансформатора) і не буде жодного разу трансформована в високу напругу , в той час коли трансформація АЕС-як мінімум трьохкратна 150КВольт-2КВольта-380Вольт і відстань передачі вимірюється сотнями кілометрів...
Вот это действительно аргумент, который нужно обсчитывать. Я почему и говорил о проблеме концентрации СЭС на Юге, тем более, где еще и 9 мощных блоков АЭС работают. Но не забывай, что для всего остального есть те же потери, или расходы - логистические. И несмотря на них, построить 1 большой завод по производству чего-то и нести издержки на логистику - более эффективно, чем построить 25 маленьких
Чергова маніпуляція і підміна понять.. Так ,одному власнику легше побудувати великий завод(електростанцію), яка згенерує стільки само ,скільки 25 менших... Алеж ми говоримо про інше.. Ми говоримо про 25 власників,кожен з яких будує свою електростанцію.... Навіть в компютерах послідовність виконання команд замінили на багато паралельних потоків.... Якби не старався власник великої (з потужністю 25 станцій) збудувати свою, 25 маленьких власників швидше побудують кожен свою...і дешевше.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:1 Чим більше підприємство-тим більші накладні розходи на одиницю продукції ( а не менші як про це писали економісти 30 років тому)
Абсолютно правильно! Именно поэтому Китай и пошел на постройку "дворовых домн" в 1959-м - дешевые, быстростроимые, суммарно большое количество получаемого чугуна. Ну а качество второстепеннно.
Те що хтось робив багато дурниць-наприклад знищував горобців, чи знищував бродячих котів/собак(Європа ,що привело до щурячого буму ,який не проходить і до сьогодні у великих містах)-не говорить про те що розпаралелення є поганим. Наприклад чіпи виготовляє всього кілька фабрик у світі, але чомусь кінцеві вироби виробляють в тисячі разів більша кількість компаній.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69