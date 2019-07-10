Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Запутался бедняжка. То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется...
Треть автопарка США и Европы взятого в лизинг это свое или чужое?
Точно те саме можна сказати і про кредит... Поки гроші банку не виплачені-все що куплено в кредит є в заставі банку.... На мій погляд є різниця між Я приймаю рішення буде чи ні хтось користуватись моїм (а в кредиті воно чи в лізингу чи повністю виплачене-не важливо) Хтось приймає рішення зможу чи ні я в певний час і для своїх потреб- взяти те що хочу
Це і є різниця між своїм-чужим.. Коли воно моє - я переплатив,але я вирішую і мені по барабану скільки воно коштує в порівнянні з тим що я заплатив А коли квартира(машина-велосипед) чужий-то власник цього майна приймає рішення коли і на яких умовах йогомені позичити... якийсь час я можу вигравати,але є море варіантів коли я взагалі не отримаю те що звик-бо власник змінив правила...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
rjkz написав:Я прям прослезился. Такая забота о рыжем татарине.
Такая забота о Бене с его МАУ. Вы так против всех олигархов, но за некоторых вы вполне ЗА. За Беню вы ЗА!. Пусть МАУ будет дороже, чем SkyUP. Вы-то сами за МАУ, но полетите SkyUP. Потому что, вы за Беню, но деньгами ищите подешевле
Не, я не за Беню, хотя не забыл его заслуг перед Украиной в 2014-м. И у меня свое мнение по поводу "национализации" Привата, хотя не люблю банки все вместе и каждый в отдельности. МАУ летаю только в случае крайней необходимости, но рынок ей судья. Можно полететь куда угодно и кем угодно кроме МАУ. Например как-то получилось полететь в Нью-Йорк через Цюрих на 20% дешевле и на 40 минут быстрее С ПЕРЕСАДКОЙ, чем прямой из Киева. Почему? хз. При том могу сказать, что сервис мау рядом не валялся с сервисом Свисс. Хотя мау и не самая плохая- лет 12-13 назад летал последний раз аэрофлотом.... . И азур - х.мно по сравнению с мау. Вот скай ап я не летал - не знаю.
rjkz написав: эт точно. 5 лет назад народ жестко протупил
Вы и сейчас тупите. Ищите халяву с Коломойским. А он вас заставит Родину любить ну и налоги платить, и за авиабилеты МАУ платить в 2 раза дороже. Вас история с SkyUP ничему не научила
Шо вы мне со своим Коломойским "Это ваш родственник?"("Золотой теленок" Ильф и Петров) Мне это нравится - чтобы оправдать одного негодяя, который УЖЕ нахерачил, пугать другим, который ПОТОМ МОЖЕТ БЫТЬ окажется таким-же или еще хуже. У вас в паспорте имя не Ванга случаем написано? Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины.
mephala написав:на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати. так що головне не Sharing economy. головне Low Cost. так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника.
По economy of scale, помимо беллетистики, будет хоть что-то?? Любой пример, где мелкий производитель хотя бы чего-нибудь (товара, услуги) на одном и том же рынке обыгрыл крупного В КОСТАХ! Не в сервисе, не в качестве, не в CRM, а в костах! Достало уже это порохоботское пустословие (кстати, увидительно, что спорят со мной одни порохоботы, а ведь политики в дискуссии не осталось ни чуть-чуть - это пожизненное призвание такое?)
По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.
С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели?
цитую тебе ж: "мелкий производитель хотя бы чего-нибудь (товара, услуги) на одном и том же рынке обыгрыл крупного В КОСТАХ" і там же "Не в сервисе), не в качестве, не в CRM, а в костах!" то можна взнати: 1) що ти тоді розумієш під послугами якщо ти вимагаєш приклад послуги але одночасно щоб не сервісу? 2) один і той самий ринок? бо якщо в твоєму уявленню ринок це щось одне ціле та монолітне то це вже помилка не першокурсника а школяра. вам потрібен приклад? мені потрібно пошити одну пару взуття саме для мене. скільки це буде коштувати на великому підприємстві щоб його лише заради мене ввімкнули, в невеликому цеху якогось модельєра або в ательє з індивідуального пошиття.
ти сам можеш як хочеш рахувати свою шарінгекономінг але ти геть не розумієш про що думають інші. люди не користуються твоїм шарінгекономінгом заради нього самого. люди рахують що їм вигідніше. і обирають те що вигідніше. і якщо свою машину мати вигідніше то її куплять у свою власність. як приклад тобі вже навели смішний але влучний приклад - труси шарінгом ніхто юзати не буде. лікуватись потім дорожче
Востаннє редагувалось mephala в Чет 11 лип, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Так оглянитесь вокруг. Именно этим большинство народа и занимается ... печется о себе, для себя. Вплоть до сбегания за бугор. З.Ы. Вы не желаете признать основного: как лет 10 назад написал умнейший форумчанин Мыцик - вся Украина в СКМ не поместится. То есть эти 15% (ахметовы, айтишники, аграрии и т.д., которые есть уже) всю Украину не вытянут... Нужно чтобы их было больше! А Вы всё о совке, социальной рiвностi))) Проблема не в ностальгирующих по совку.
1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3% Я пишу про 20% 2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють 3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією. Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....) Тому Ніколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннями В той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа.
Неинтересно с Вами именно обсуждать что-то. Вы интерпретируете каждую мысль собеседника так, как Вам! хочется, а не как она изложена. Причём исключительно в негативную сторону интерпретируете.
1 Маразм очікувати від опонента тільки одобрямс... Треба бути готовим і до заперечень 2 Якщо думку можна інтерпритувати не так як думав про неї той хто її викладав-то може це проблема того хто не вміє викласти думку так,щоб її не можна було спотворити? 3 Якщо ж думка спеціально викладена у вигляді підготовленої до перекручувань - може той хто її викладав не має чітких позицій і розуміння що ж він все таки хотів сказати?
detroytred написав:Вся суть дискуссии в таком случае сводится к защите)) от Вашей интерпретации моего мнения. То есть доказательству, что подобного от меня не звучало.
А ви перекрутіть моє твердження-якщо вдасться.. А якщо не вдасться-заставте свою голову змінити свої твердження.. Моє твердження наступне В Радянському Союзі було правило ,що якщо бригада менше 7 осіб - бригадир працює разом з усіма, якщо більше 7 осіб - бригадир тільки керує.... Я інтерпритую це правило наступним чином Проведені дослідження в СРСР довели що одна людина оптимально може керувати підлеглими тільки в тому випадку коли безпосередньо керує не більше ніж 7-20 осіб.... Таким чином для спрощення беремо 10 осіб і вимальовуємо ланцюжок 1-10-100-1000-10 000-100 000-1 000 000-10 000 000 Таким чином ,для керування 40 млн Державою необхідно як мінімум 4 млн керівників середньої ланки ,якими буде керувати 400 000 керівників вищої ланки. Якщо проаналізувати структуру України - в нас приблизно так і є...але при цьому благополуччя 40 млн більше залежить від розуму/вміння 4 млн безпосередніх керівників ніж розуму/вміння/бажання 1+10+100+1000+10000=11111 осіб вищого керівного складу.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Sommer написав: Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.
Уже даже русские эксперты предсказывают, что через 10 лет у них вообще исчезнут профессии шофера, продавщиц, переводчиков и т.п. И это в отсталой, задроченной, варварской, средневековой пида-рашке! А на подходе вот-вот еще искусственный интеллект ... Сколько он профессий сделает ненужными!
Sommer написав: Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?
Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ? 73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится
Поэтому они и голосовали за Зе, потому что с логикой у них плохо, а с желанием халявы - хорошо.
Почему? Вы видите только один аспект. Я не хочу Вас лично задеть, но ответ кроется в протестном выражении. Мне никогда ничего чужого не надо было, но и свое я не люблю отдавать. Для меня предельно противно разворовывать таких-же граждан как и я. И я никуда не хочу "усаживаться". Никогда не пробовал работать на госслужбе и если-бы мне предложили должность на которой даже не надо было "ходить на работу" и при этом 100500 млн баксов в день - я-бы отказался. "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).
Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая.