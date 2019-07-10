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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3519352035213522> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 21:47 shapo написав: Sommer написав: Запутался бедняжка.

То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется... Запутался бедняжка.То у него полный отказ от своего, то своя машина все-таки требуется...

Треть автопарка США и Европы взятого в лизинг это свое или чужое? Треть автопарка США и Европы взятого в лизинг это свое или чужое? Точно те саме можна сказати і про кредит...

Поки гроші банку не виплачені-все що куплено в кредит є в заставі банку....

На мій погляд є різниця між

Я приймаю рішення буде чи ні хтось користуватись моїм (а в кредиті воно чи в лізингу чи повністю виплачене-не важливо)

Хтось приймає рішення зможу чи ні я в певний час і для своїх потреб- взяти те що хочу



Це і є різниця між своїм-чужим..

Коли воно моє - я переплатив,але я вирішую і мені по барабану скільки воно коштує в порівнянні з тим що я заплатив

А коли квартира(машина-велосипед) чужий-то власник цього майна приймає рішення коли і на яких умовах йогомені позичити... якийсь час я можу вигравати,але є море варіантів коли я взагалі не отримаю те що звик-бо власник змінив правила... Точно те саме можна сказати і про кредит...Поки гроші банку не виплачені-все що куплено в кредит є в заставі банку....На мій погляд є різниця міжЯ приймаю рішення буде чи ні хтось користуватись моїм (а в кредиті воно чи в лізингу чи повністю виплачене-не важливо)Хтось приймає рішення зможу чи ні я в певний час і для своїх потреб- взяти те що хочуЦе і є різниця між своїм-чужим..Коли воно моє - я переплатив,але я вирішую і мені по барабану скільки воно коштує в порівнянні з тим що я заплативА коли квартира(машина-велосипед) чужий-то власник цього майна приймає рішення коли і на яких умовах йогомені позичити... якийсь час я можу вигравати,але є море варіантів коли я взагалі не отримаю те що звик-бо власник змінив правила... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 21168 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:49 Капітулянт Зе-



"Бойцы ВСУ не понимают о чем можно договариваться в Россией, когда по украинским позициям на Донбассе постоянно ведет огонь вражеская артиллерия, запрещенная Минскими договоренностями"



https://censor.net.ua/video_news/313707 ... ozmuscheny Як скоро цирковий команданте поїде в Ростов, до свого ідейгого наставника?"Бойцы ВСУ не понимают о чем можно договариваться в Россией, когда по украинским позициям на Донбассе постоянно ведет огонь вражеская артиллерия, запрещенная Минскими договоренностями" Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Заблокований Повідомлень: 20289 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:51 pesikot написав: rjkz написав: Я прям прослезился. Такая забота о рыжем татарине. Я прям прослезился. Такая забота о рыжем татарине.

Такая забота о Бене с его МАУ.

Вы так против всех олигархов, но за некоторых вы вполне ЗА. За Беню вы ЗА!.

Пусть МАУ будет дороже, чем SkyUP. Вы-то сами за МАУ, но полетите SkyUP.

Потому что, вы за Беню, но деньгами ищите подешевле Такая забота о Бене с его МАУ.Вы так против всех олигархов, но за некоторых вы вполне ЗА. За Беню вы ЗА!.Пусть МАУ будет дороже, чем SkyUP. Вы-то сами за МАУ, но полетите SkyUP.Потому что, вы за Беню, но деньгами ищите подешевле



Не, я не за Беню, хотя не забыл его заслуг перед Украиной в 2014-м. И у меня свое мнение по поводу "национализации" Привата, хотя не люблю банки все вместе и каждый в отдельности.

МАУ летаю только в случае крайней необходимости, но рынок ей судья. Можно полететь куда угодно и кем угодно кроме МАУ. Например как-то получилось полететь в Нью-Йорк через Цюрих на 20% дешевле и на 40 минут быстрее С ПЕРЕСАДКОЙ, чем прямой из Киева. Почему? хз. При том могу сказать, что сервис мау рядом не валялся с сервисом Свисс.

Хотя мау и не самая плохая- лет 12-13 назад летал последний раз аэрофлотом.... . И азур - х.мно по сравнению с мау.

Вот скай ап я не летал - не знаю. Не, я не за Беню, хотя не забыл его заслуг перед Украиной в 2014-м. И у меня свое мнение по поводу "национализации" Привата, хотя не люблю банки все вместе и каждый в отдельности.МАУ летаю только в случае крайней необходимости, но рынок ей судья. Можно полететь куда угодно и кем угодно кроме МАУ. Например как-то получилось полететь в Нью-Йорк через Цюрих на 20% дешевле и на 40 минут быстрее С ПЕРЕСАДКОЙ, чем прямой из Киева. Почему? хз. При том могу сказать, что сервис мау рядом не валялся с сервисом Свисс.Хотя мау и не самая плохая- лет 12-13 назад летал последний раз аэрофлотом..... И азур - х.мно по сравнению с мау.Вот скай ап я не летал - не знаю. rjkz

Повідомлень: 9684 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:55 pesikot написав: rjkz написав:

эт точно. 5 лет назад народ жестко протупил эт точно. 5 лет назад народ жестко протупил

Вы и сейчас тупите. Ищите халяву с Коломойским.

А он вас заставит Родину любить ну и налоги платить, и за авиабилеты МАУ платить в 2 раза дороже.

Вас история с SkyUP ничему не научила Вы и сейчас тупите. Ищите халяву с Коломойским.А он вас заставит Родину любитьну и налоги платить, и за авиабилеты МАУ платить в 2 раза дороже.Вас история с SkyUP ничему не научила



Шо вы мне со своим Коломойским "Это ваш родственник?"("Золотой теленок" Ильф и Петров)

Мне это нравится - чтобы оправдать одного негодяя, который УЖЕ нахерачил, пугать другим, который ПОТОМ МОЖЕТ БЫТЬ окажется таким-же или еще хуже.

У вас в паспорте имя не Ванга случаем написано?

Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины. Шо вы мне со своим Коломойским "Это ваш родственник?"("Золотой теленок" Ильф и Петров)Мне это нравится - чтобы оправдать одного негодяя, который УЖЕ нахерачил, пугать другим, который ПОТОМ МОЖЕТ БЫТЬ окажется таким-же или еще хуже.У вас в паспорте имя не Ванга случаем написано?Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины. rjkz

Повідомлень: 9684 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 21:58 zРадио написав: mephala написав: на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати.

так що головне не Sharing economy. головне Low Cost.

так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника. на відміну від вас люди просто рахують скільки їм коштуватиме оренда а скільки утримання власного. і вибирають те що менше буде їм коштувати.так що головне не Sharing economy. головне Low Cost.так само і з вашим хибним "Чем больше предпряитие, тем ниже его себестоимость, и наоборот". Є сфери які більш ефективні з малими підприємствами а є сфери більш ефективні з великими. гребти все під один аршин це помилка першокурсника.



По economy of scale, помимо беллетистики, будет хоть что-то?? Любой пример, где мелкий производитель хотя бы чего-нибудь (товара, услуги) на одном и том же рынке обыгрыл крупного В КОСТАХ! Не в сервисе, не в качестве, не в CRM, а в костах! Достало уже это порохоботское пустословие (кстати, увидительно, что спорят со мной одни порохоботы, а ведь политики в дискуссии не осталось ни чуть-чуть - это пожизненное призвание такое?)



По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.



С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели? По economy of scale, помимо беллетистики, будет хоть что-то?? Любой пример, где мелкий производитель хотя бы чего-нибудь (товара, услуги) на одном и том же рынке обыгрыл крупного В КОСТАХ! Не в сервисе, не в качестве, не в CRM, а в костах! Достало уже это порохоботское пустословие (кстати, увидительно, что спорят со мной одни порохоботы, а ведь политики в дискуссии не осталось ни чуть-чуть - это пожизненное призвание такое?)По sharing economy - ты даже не понимаешь, что в ней участвуют не только потребители, но и поставщики, роли которых могут произвольно меняться и сочетаться.С понедельника по пятницу ты водитель Убер на своей машине, на выходных - твоя машина у другого водителя Убер в аренде, а сам ты - пассажир Убера. Ну и где здесь твоя "low cost стратегия" - дороже иметь машину, или не иметь? Или, может быть, это вообще тупой и некорректный вопрос в данной модели?

цитую тебе ж:

"мелкий производитель хотя бы чего-нибудь ( товара, услуги ) на одном и том же рынке обыгрыл крупного В КОСТАХ"

і там же

"Не в сервисе ), не в качестве, не в CRM, а в костах!"

то можна взнати:

1) що ти тоді розумієш під послугами якщо ти вимагаєш приклад послуги але одночасно щоб не сервісу?

2) один і той самий ринок?

бо якщо в твоєму уявленню ринок це щось одне ціле та монолітне то це вже помилка не першокурсника а школяра.

вам потрібен приклад? мені потрібно пошити одну пару взуття саме для мене.

скільки це буде коштувати на великому підприємстві щоб його лише заради мене ввімкнули, в невеликому цеху якогось модельєра або в ательє з індивідуального пошиття.



ти сам можеш як хочеш рахувати свою шарінгекономінг але ти геть не розумієш про що думають інші.

люди не користуються твоїм шарінгекономінгом заради нього самого. люди рахують що їм вигідніше. і обирають те що вигідніше. і якщо свою машину мати вигідніше то її куплять у свою власність. як приклад тобі вже навели смішний але влучний приклад - труси шарінгом ніхто юзати не буде. лікуватись потім дорожче цитую тебе ж:"мелкий производитель хотя бы чего-нибудь () на одном и том же рынке обыгрыл крупного В КОСТАХ"і там же"Не в), не в качестве, не в CRM, а в костах!"то можна взнати:1) що ти тоді розумієш під послугами якщо ти вимагаєш приклад послуги але одночасно щоб не сервісу?2) один і той самий ринок?бо якщо в твоєму уявленню ринок це щось одне ціле та монолітне то це вже помилка не першокурсника а школяра.вам потрібен приклад? мені потрібно пошити одну пару взуття саме для мене.скільки це буде коштувати на великому підприємстві щоб його лише заради мене ввімкнули, в невеликому цеху якогось модельєра або в ательє з індивідуального пошиття.ти сам можеш як хочеш рахувати свою шарінгекономінг але ти геть не розумієш про що думають інші.люди не користуються твоїм шарінгекономінгом заради нього самого. люди рахують що їм вигідніше. і обирають те що вигідніше. і якщо свою машину мати вигідніше то її куплять у свою власність. як приклад тобі вже навели смішний але влучний приклад - труси шарінгом ніхто юзати не буде. лікуватись потім дорожче Востаннє редагувалось mephala в Чет 11 лип, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 4867 З нами з: 07.04.14 Подякував: 59 раз. Подякували: 640 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:01 rjkz написав: Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины. Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины.



(задумчиво)

В свое время тоже так рассуждали... Мол, избрали Янык, дайте ему сначала нахерячить...



Потом очень неудобно получилось. (задумчиво)В свое время тоже так рассуждали... Мол, избрали Янык, дайте ему сначала нахерячить...Потом очень неудобно получилось. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Заблокований Повідомлень: 4503 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:04 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:

Так оглянитесь вокруг.

Именно этим большинство народа и занимается ... печется о себе, для себя.

Вплоть до сбегания за бугор.

З.Ы. Вы не желаете признать основного:

как лет 10 назад написал умнейший форумчанин Мыцик - вся Украина в СКМ не поместится.

То есть эти 15% (ахметовы, айтишники, аграрии и т.д., которые есть уже) всю Украину не вытянут...

Нужно чтобы их было больше!

А Вы всё о совке, социальной рiвностi)))

Проблема не в ностальгирующих по совку. Так оглянитесь вокруг.Именно этим большинство народа и занимается ... печется о себе, для себя.Вплоть до сбегания за бугор.З.Ы. Вы не желаете признать основного:как лет 10 назад написал умнейший форумчанин Мыцик - вся Украина в СКМ не поместится.То есть эти 15% (ахметовы, айтишники, аграрии и т.д., которые есть уже) всю Украину не вытянут...Нужно чтобы их было больше!А Вы всё о совке, социальной рiвностi)))Проблема не в ностальгирующих по совку. 1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3%

Я пишу про 20%

2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють

3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією.

Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)

Тому

Ніколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннями

В той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа. 1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3%Я пишу про 20%2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією.Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)ТомуНіколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннямиВ той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа. Неинтересно с Вами именно обсуждать что-то.

Вы интерпретируете каждую мысль собеседника так, как Вам! хочется, а не как она изложена.

Причём исключительно в негативную сторону интерпретируете. Неинтересно с Вами именно обсуждать что-то.Вы интерпретируете каждую мысль собеседника так, как Вам! хочется, а не как она изложена.Причём исключительно в негативную сторону интерпретируете. 1 Маразм очікувати від опонента тільки одобрямс...

Треба бути готовим і до заперечень

2 Якщо думку можна інтерпритувати не так як думав про неї той хто її викладав-то може це проблема того хто не вміє викласти думку так,щоб її не можна було спотворити?

3 Якщо ж думка спеціально викладена у вигляді підготовленої до перекручувань - може той хто її викладав не має чітких позицій і розуміння що ж він все таки хотів сказати? detroytred написав: Вся суть дискуссии в таком случае сводится к защите)) от Вашей интерпретации моего мнения. То есть доказательству, что подобного от меня не звучало. Вся суть дискуссии в таком случае сводится к защите)) от Вашей интерпретации моего мнения. То есть доказательству, что подобного от меня не звучало. А ви перекрутіть моє твердження-якщо вдасться..

А якщо не вдасться-заставте свою голову змінити свої твердження..

Моє твердження наступне

В Радянському Союзі було правило ,що якщо бригада менше 7 осіб - бригадир працює разом з усіма, якщо більше 7 осіб - бригадир тільки керує....

Я інтерпритую це правило наступним чином

Проведені дослідження в СРСР довели що одна людина оптимально може керувати підлеглими тільки в тому випадку коли безпосередньо керує не більше ніж 7-20 осіб....

Таким чином для спрощення беремо 10 осіб і вимальовуємо ланцюжок

1-10-100-1000-10 000-100 000-1 000 000-10 000 000

Таким чином ,для керування 40 млн Державою необхідно як мінімум 4 млн керівників середньої ланки ,якими буде керувати 400 000 керівників вищої ланки.

Якщо проаналізувати структуру України - в нас приблизно так і є...але при цьому благополуччя 40 млн більше залежить від розуму/вміння 4 млн безпосередніх керівників ніж розуму/вміння/бажання 1+10+100+1000+10000=11111 осіб вищого керівного складу. 1 Маразм очікувати від опонента тільки одобрямс...Треба бути готовим і до заперечень2 Якщо думку можна інтерпритувати не так як думав про неї той хто її викладав-то може це проблема того хто не вміє викласти думку так,щоб її не можна було спотворити?3 Якщо ж думка спеціально викладена у вигляді підготовленої до перекручувань - може той хто її викладав не має чітких позицій і розуміння що ж він все таки хотів сказати?А ви перекрутіть моє твердження-якщо вдасться..А якщо не вдасться-заставте свою голову змінити свої твердження..Моє твердження наступнеВ Радянському Союзі було правило ,що якщо бригада менше 7 осіб - бригадир працює разом з усіма, якщо більше 7 осіб - бригадир тільки керує....Я інтерпритую це правило наступним чиномПроведені дослідження в СРСР довели що одна людина оптимально може керувати підлеглими тільки в тому випадку коли безпосередньо керує не більше ніж 7-20 осіб....Таким чином для спрощення беремо 10 осіб і вимальовуємо ланцюжок1-10-100-1000-10 000-100 000-1 000 000-10 000 000Таким чином ,для керування 40 млн Державою необхідно як мінімум 4 млн керівників середньої ланки ,якими буде керувати 400 000 керівників вищої ланки.Якщо проаналізувати структуру України - в нас приблизно так і є...але при цьому благополуччя 40 млн більше залежить від розуму/вміння 4 млн безпосередніх керівників ніж розуму/вміння/бажання 1+10+100+1000+10000=11111 осіб вищого керівного складу. Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 11 лип, 2019 22:06, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Заблокований Повідомлень: 21168 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:05 Sommer написав:

Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.

Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.

Уже даже русские эксперты предсказывают, что через 10 лет у них вообще исчезнут профессии шофера, продавщиц, переводчиков и т.п.

И это в отсталой, задроченной, варварской, средневековой пида-рашке!

А на подходе вот-вот еще искусственный интеллект ...

Сколько он профессий сделает ненужными! Уже даже русские эксперты предсказывают, что через 10 лет у них вообще исчезнут профессии шофера, продавщиц, переводчиков и т.п.И это в отсталой, задроченной, варварской, средневековой пида-рашке!А на подходе вот-вот еще искусственный интеллект ...Сколько он профессий сделает ненужными! Libo 2

Повідомлень: 7198 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:11 Sommer написав: rjkz написав: Sommer написав:

Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место? Нууу... тогда люди, рвущие тельник за Зе хотят сами сесть на теплое место?



Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?

73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится Тоже может быть, но...таки есть разница - ХОЧЕТ или СИДИТ?73% хочет усесться на кресла в которых сидит 27%? Не получится



Поэтому они и голосовали за Зе, потому что с логикой у них плохо, а с желанием халявы - хорошо. Поэтому они и голосовали за Зе, потому что с логикой у них плохо, а с желанием халявы - хорошо.



Почему?

Вы видите только один аспект.

Я не хочу Вас лично задеть, но ответ кроется в протестном выражении.

Мне никогда ничего чужого не надо было, но и свое я не люблю отдавать. Для меня предельно противно разворовывать таких-же граждан как и я. И я никуда не хочу "усаживаться". Никогда не пробовал работать на госслужбе и если-бы мне предложили должность на которой даже не надо было "ходить на работу" и при этом 100500 млн баксов в день - я-бы отказался. "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).



Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая. Почему?Вы видите только один аспект.Я не хочу Вас лично задеть, но ответ кроется в протестном выражении.Мне никогда ничего чужого не надо было, но и свое я не люблю отдавать. Для меня предельно противно разворовывать таких-же граждан как и я. И я никуда не хочу "усаживаться". Никогда не пробовал работать на госслужбе и если-бы мне предложили должность на которой даже не надо было "ходить на работу" и при этом 100500 млн баксов в день - я-бы отказался. "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая. rjkz

Повідомлень: 9684 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:16 Libo написав: Sommer написав:

Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.

Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.

Уже даже русские эксперты предсказывают, что через 10 лет у них вообще исчезнут профессии шофера, продавщиц, переводчиков и т.п.

И это в отсталой, задроченной, варварской, средневековой пида-рашке!

Уже даже русские эксперты предсказывают, что через 10 лет у них вообще исчезнут профессии шофера, продавщиц, переводчиков и т.п.И это в отсталой, задроченной, варварской, средневековой пида-рашке!



- Ти чув, москалi у космос полетiли? - Що, усi?



Libo написав: А на подходе вот-вот еще искусственный интеллект ...

Сколько он профессий сделает ненужными! А на подходе вот-вот еще искусственный интеллект ...Сколько он профессий сделает ненужными!



Стоп-стоп, так они серьезно хотят избавиться от профессий шоферов и продавщиц и без искуственного интеллекта? Я хочу на это посмотреть! - Ти чув, москалi у космос полетiли? - Що, усi?Стоп-стоп, так они серьезно хотят избавиться от профессий шоферов и продавщиц и без искуственного интеллекта? Я хочу на это посмотреть! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Заблокований Повідомлень: 4503 З нами з: 07.04.17 Подякував: 417 раз. Подякували: 532 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3519352035213522> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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