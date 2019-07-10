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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3519352035213522 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 183 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 19% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 51 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 183 Додано: Чет 11 лип, 2019 22:17 Re: Політичні дискусії



https://news.liga.net/politics/video/id ... hi---video Помирав зі сміху)) Зе кадр)) Ethereum Повідомлень: 630 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18 Sommer написав: rjkz написав: Sommer написав:

Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.



По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?



Сможешь подтвердить свой тезис? Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?Сможешь подтвердить свой тезис?



Неудачный пример,там это обусловлено совсем другими причинами нежели у нас.

Попробуйте взять другую страну. Неудачный пример,там это обусловлено совсем другими причинами нежели у нас.Попробуйте взять другую страну.



Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.

(Нет, они конечно проявляются, но совсем не в том, о чем поет зрадио) Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.(Нет, они конечно проявляются, но совсем не в том, о чем поет зрадио)



Я по поводу ненаблюдения падения продаж авто и недвижимости.

Тому есть там свои местные причины. Я могу объяснить какие как и почему, но это будет много букоф и скорей будет пост об экономической целесообразности делать то или иное в США, но не имеющее ничего полезного для украинской аудитории. В конечном счете мне зададут в очередной раз вопрос или я пишу их Украины. Оно нам надо? Я по поводу ненаблюдения падения продаж авто и недвижимости.Тому есть там свои местные причины. Я могу объяснить какие как и почему, но это будет много букоф и скорей будет пост об экономической целесообразности делать то или иное в США, но не имеющее ничего полезного для украинской аудитории. В конечном счете мне зададут в очередной раз вопрос или я пишу их Украины. Оно нам надо? rjkz

Повідомлень: 9684 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:24 rjkz написав: "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).



Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая. "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая.



Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.

Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.

Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.

Жажда денег - дорога в несчастие.

Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.Жажда денег - дорога в несчастие. Libo 2

Повідомлень: 7201 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3606 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:27 Sommer написав: rjkz написав: Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины. Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины.



(задумчиво)

В свое время тоже так рассуждали... Мол, избрали Янык, дайте ему сначала нахерячить...



Потом очень неудобно получилось. (задумчиво)В свое время тоже так рассуждали... Мол, избрали Янык, дайте ему сначала нахерячить...Потом очень неудобно получилось.



Ну да, а как иначе?

В 2014м я по простоте душевной проголосовал за пороха, в 2015-м я об этом пожалел и еле дотерпел до 2019, когда проголосовал против него. В 2010-м была подобная ситуация с офощем, в 2013-м народ год не дотерпел.

Вы хотите очередной Майдан спустя месяц после выборов?

Пороха потерпели до следующих выборов - извольте 5 лет подождать, чтобы сказать свое фу Зеленскому. Я-же подождал.

В Штатах сейчас очень неоднозначная ситуация с Трампом, ну, люди недовольство высказывают. Будет возможность законно сместить его до выборов - сметят, нет - выборы дадут возможность сказать свое слово.

У нас выборы только прошли. 73% ГРАЖДАН УКРАИНЫ, принявших участие в выборах, высказали свою волю. Это право, данное Конституцией. Вам это может не нравиться, но Вы обязаны это принять. В конце-концов, Ваш кумир признал победу Зеленского и свое поражение. Ну да, а как иначе?В 2014м я по простоте душевной проголосовал за пороха, в 2015-м я об этом пожалел и еле дотерпел до 2019, когда проголосовал против него. В 2010-м была подобная ситуация с офощем, в 2013-м народ год не дотерпел.Вы хотите очередной Майдан спустя месяц после выборов?Пороха потерпели до следующих выборов - извольте 5 лет подождать, чтобы сказать свое фу Зеленскому. Я-же подождал.В Штатах сейчас очень неоднозначная ситуация с Трампом, ну, люди недовольство высказывают. Будет возможность законно сместить его до выборов - сметят, нет - выборы дадут возможность сказать свое слово.У нас выборы только прошли. 73% ГРАЖДАН УКРАИНЫ, принявших участие в выборах, высказали свою волю. Это право, данное Конституцией. Вам это может не нравиться, но Вы обязаны это принять. В конце-концов, Ваш кумир признал победу Зеленского и свое поражение. rjkz

Повідомлень: 9684 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3519352035213522 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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