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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3519352035213522

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 183
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
19%
34
Громадянська позиція
5%
9
Європейська Солідарність
28%
51
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
12
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:17

Re: Політичні дискусії

Помирав зі сміху)) Зе кадр))

https://news.liga.net/politics/video/id ... hi---video
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18

  Sommer написав:
  rjkz написав:
  Sommer написав:
Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.

По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?

Сможешь подтвердить свой тезис? :wink:


Неудачный пример,там это обусловлено совсем другими причинами нежели у нас.
Попробуйте взять другую страну.


Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.
(Нет, они конечно проявляются, но совсем не в том, о чем поет зрадио)


Я по поводу ненаблюдения падения продаж авто и недвижимости.
Тому есть там свои местные причины. Я могу объяснить какие как и почему, но это будет много букоф и скорей будет пост об экономической целесообразности делать то или иное в США, но не имеющее ничего полезного для украинской аудитории. В конечном счете мне зададут в очередной раз вопрос или я пишу их Украины. Оно нам надо?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:24

  rjkz написав:"Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).

Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая. :mrgreen:


Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.
Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.
Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.
Жажда денег - дорога в несчастие.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:27

  Sommer написав:
  rjkz написав:Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины.


(задумчиво)
В свое время тоже так рассуждали... Мол, избрали Янык, дайте ему сначала нахерячить...

Потом очень неудобно получилось.


Ну да, а как иначе?
В 2014м я по простоте душевной проголосовал за пороха, в 2015-м я об этом пожалел и еле дотерпел до 2019, когда проголосовал против него. В 2010-м была подобная ситуация с офощем, в 2013-м народ год не дотерпел.
Вы хотите очередной Майдан спустя месяц после выборов?
Пороха потерпели до следующих выборов - извольте 5 лет подождать, чтобы сказать свое фу Зеленскому. Я-же подождал.
В Штатах сейчас очень неоднозначная ситуация с Трампом, ну, люди недовольство высказывают. Будет возможность законно сместить его до выборов - сметят, нет - выборы дадут возможность сказать свое слово.
У нас выборы только прошли. 73% ГРАЖДАН УКРАИНЫ, принявших участие в выборах, высказали свою волю. Это право, данное Конституцией. Вам это может не нравиться, но Вы обязаны это принять. В конце-концов, Ваш кумир признал победу Зеленского и свое поражение.
rjkz
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