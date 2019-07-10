|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:17
Re: Політичні дискусії
Помирав зі сміху)) Зе кадр))
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18
Я по поводу ненаблюдения падения продаж авто и недвижимости.
Тому есть там свои местные причины. Я могу объяснить какие как и почему, но это будет много букоф и скорей будет пост об экономической целесообразности делать то или иное в США, но не имеющее ничего полезного для украинской аудитории. В конечном счете мне зададут в очередной раз вопрос или я пишу их Украины. Оно нам надо?
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:24
Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.
Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.
Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.
Жажда денег - дорога в несчастие.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:27
Ну да, а как иначе?
В 2014м я по простоте душевной проголосовал за пороха, в 2015-м я об этом пожалел и еле дотерпел до 2019, когда проголосовал против него. В 2010-м была подобная ситуация с офощем, в 2013-м народ год не дотерпел.
Вы хотите очередной Майдан спустя месяц после выборов?
Пороха потерпели до следующих выборов - извольте 5 лет подождать, чтобы сказать свое фу Зеленскому. Я-же подождал.
В Штатах сейчас очень неоднозначная ситуация с Трампом, ну, люди недовольство высказывают. Будет возможность законно сместить его до выборов - сметят, нет - выборы дадут возможность сказать свое слово.
У нас выборы только прошли. 73% ГРАЖДАН УКРАИНЫ, принявших участие в выборах, высказали свою волю. Это право, данное Конституцией. Вам это может не нравиться, но Вы обязаны это принять. В конце-концов, Ваш кумир признал победу Зеленского и свое поражение.
|