Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3519352035213522 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 184 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 34 Громадянська позиція 5% 9 Європейська Солідарність 28% 52 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 12 Всього голосів : 184 Додано: Чет 11 лип, 2019 22:17 Re: Політичні дискусії



https://news.liga.net/politics/video/id ... hi---video Помирав зі сміху)) Зе кадр)) Ethereum Повідомлень: 631 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18 Sommer написав: rjkz написав: Sommer написав:

Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.



По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?



Сможешь подтвердить свой тезис? Как шапку потушишь, попробуй найти резкий спад продаж машин и квартир в США.По твоей же логике, Uber/Lyft/Airbnb должны были вызвать подобный отказ "от своего"?Сможешь подтвердить свой тезис?



Неудачный пример,там это обусловлено совсем другими причинами нежели у нас.

Попробуйте взять другую страну. Неудачный пример,там это обусловлено совсем другими причинами нежели у нас.Попробуйте взять другую страну.



Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.

(Нет, они конечно проявляются, но совсем не в том, о чем поет зрадио) Так sharing economy появилось именно в США. Значит последствия должны проявляться должно тоже там.(Нет, они конечно проявляются, но совсем не в том, о чем поет зрадио)



Я по поводу ненаблюдения падения продаж авто и недвижимости.

Тому есть там свои местные причины. Я могу объяснить какие как и почему, но это будет много букоф и скорей будет пост об экономической целесообразности делать то или иное в США, но не имеющее ничего полезного для украинской аудитории. В конечном счете мне зададут в очередной раз вопрос или я пишу их Украины. Оно нам надо? Я по поводу ненаблюдения падения продаж авто и недвижимости.Тому есть там свои местные причины. Я могу объяснить какие как и почему, но это будет много букоф и скорей будет пост об экономической целесообразности делать то или иное в США, но не имеющее ничего полезного для украинской аудитории. В конечном счете мне зададут в очередной раз вопрос или я пишу их Украины. Оно нам надо? rjkz

Повідомлень: 9685 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:24 rjkz написав: "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).



Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая. "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая.



Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.

Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.

Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.

Жажда денег - дорога в несчастие.

Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.Жажда денег - дорога в несчастие. Libo 2

Заблокований Повідомлень: 7193 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:27 Sommer написав: rjkz написав: Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины. Избрали Зеленского, дайте ему сначала нахерячить, а потом будем биться в истерике все вместе. Пока не вижу причины.



(задумчиво)

В свое время тоже так рассуждали... Мол, избрали Янык, дайте ему сначала нахерячить...



Потом очень неудобно получилось. (задумчиво)В свое время тоже так рассуждали... Мол, избрали Янык, дайте ему сначала нахерячить...Потом очень неудобно получилось.



Ну да, а как иначе?

В 2014м я по простоте душевной проголосовал за пороха, в 2015-м я об этом пожалел и еле дотерпел до 2019, когда проголосовал против него. В 2010-м была подобная ситуация с офощем, в 2013-м народ год не дотерпел.

Вы хотите очередной Майдан спустя месяц после выборов?

Пороха потерпели до следующих выборов - извольте 5 лет подождать, чтобы сказать свое фу Зеленскому. Я-же подождал.

В Штатах сейчас очень неоднозначная ситуация с Трампом, ну, люди недовольство высказывают. Будет возможность законно сместить его до выборов - сметят, нет - выборы дадут возможность сказать свое слово.

У нас выборы только прошли. 73% ГРАЖДАН УКРАИНЫ, принявших участие в выборах, высказали свою волю. Это право, данное Конституцией. Вам это может не нравиться, но Вы обязаны это принять. В конце-концов, Ваш кумир признал победу Зеленского и свое поражение. Ну да, а как иначе?В 2014м я по простоте душевной проголосовал за пороха, в 2015-м я об этом пожалел и еле дотерпел до 2019, когда проголосовал против него. В 2010-м была подобная ситуация с офощем, в 2013-м народ год не дотерпел.Вы хотите очередной Майдан спустя месяц после выборов?Пороха потерпели до следующих выборов - извольте 5 лет подождать, чтобы сказать свое фу Зеленскому. Я-же подождал.В Штатах сейчас очень неоднозначная ситуация с Трампом, ну, люди недовольство высказывают. Будет возможность законно сместить его до выборов - сметят, нет - выборы дадут возможность сказать свое слово.У нас выборы только прошли. 73% ГРАЖДАН УКРАИНЫ, принявших участие в выборах, высказали свою волю. Это право, данное Конституцией. Вам это может не нравиться, но Вы обязаны это принять. В конце-концов, Ваш кумир признал победу Зеленского и свое поражение. rjkz

Повідомлень: 9685 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:40 Re: Політичні дискусії

"И хамоватый президент, и легко срывающиеся с нарезки украинские политики - все они воплощение чаяний, надежд и желаний простых граждан Украины"

https://www.liga.net/politics/opinion/v ... byvayutsya Це теж стаття класна"И хамоватый президент, и легко срывающиеся с нарезки украинские политики - все они воплощение чаяний, надежд и желаний простых граждан Украины" Ethereum Повідомлень: 631 З нами з: 11.02.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:42 Libo написав: rjkz написав: "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).



Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая. "Я не люблю деньги - они загибаются на углах" (Р.Стаут).Халява...а кто у нас живет на халяву? Ну еть полтысячи сверхлюдей (или полубогов - кем они там себя возомнили), а остальные 28 млн как-то не привыкли к ней. Не было случая.



Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.

Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.

Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.

Жажда денег - дорога в несчастие.

Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.Жажда денег - дорога в несчастие.



Про вселенский закон не в курсе, но в принципе оно где-то так и есть.

Меня как-то родители воспитали ровно относиться к деньгам.

Может потому, что у нас они были.

"Не так хорошо с деньгами, как плохо без них" (с)

Деньги - это средство, но не цель. Бывает что цель недостижима без денег, а бывает что и очень даже может быть.

Кстати, давно хотел написать именно на Финансе.

Такая ирония судьбы...Недавно узнал историю Джека Дорси. Чувак не сильно хотел денег, занимался всякой всячиной, хотел стать дизайнером одежды, но...создал Твиттер и в один миг (ну условно) стал обладателем 3,5 ярдов бакософ.

И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.

И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.

Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь. Про вселенский закон не в курсе, но в принципе оно где-то так и есть.Меня как-то родители воспитали ровно относиться к деньгам.Может потому, что у нас они были."Не так хорошо с деньгами, как плохо без них" (с)Деньги - это средство, но не цель. Бывает что цель недостижима без денег, а бывает что и очень даже может быть.Кстати, давно хотел написать именно на Финансе.Такая ирония судьбы...Недавно узнал историю Джека Дорси. Чувак не сильно хотел денег, занимался всякой всячиной, хотел стать дизайнером одежды, но...создал Твиттер и в один миг (ну условно) стал обладателем 3,5 ярдов бакософ.И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь. rjkz

Повідомлень: 9685 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 22:49 rjkz написав: ...Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь. ...Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь.

перед тем, как локация достигает капитализации, способной заплатить за идею ярды долларов, проходит огромный путь. столетия.

где есть свои рыжие, бени, пети и т.д. и т.п.

только вы, почему-то, забываете об этом и сравниваете ментальность нашего архаичного пост.совка с ментальностью самой успешной локации в мире. перед тем, как локация достигает капитализации, способной заплатить за идею ярды долларов, проходит огромный путь. столетия.где есть свои рыжие, бени, пети и т.д. и т.п.только вы, почему-то, забываете об этом и сравниваете ментальность нашего архаичного пост.совка с ментальностью самой успешной локации в мире. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14069 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1874 раз. Подякували: 4026 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 23:07 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: 1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3%

Я пишу про 20%

2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють

3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією.

Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)

Тому

Ніколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннями

В той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа. 1 СКМ+Ахметови+айтішники= від 1 до 3%Я пишу про 20%2 В жодній країні світу не має більше 30% активних,які щось самостійно або з допомогою найнятих створюють3 Саме Ваша заявка про те що все населення(або більшість тобто більше 50%) буде саме щось робити якщо йому створять умови верхи - і є утопією.Максимум 10% щось самостійно створять і наймуть(а також проконтролюють виконання) 50% в цьому створеному працювати... інших 40% це ті які можуть тільки споживати(пенсіонери,інваліди,діти,люмпени ....)ТомуНіколи ,жодна влада,яка займає від 0.01% (вища влада) до 2%(вища влада+силові структури) - не зможе змусити ефективно працювати впливаючи на населення тільки текстами законів чи судовими рішеннямиВ той час коли буржуа зможуть змусити ефективно працювати прошарок населення яке в 5-7 разів більше від кількості цих буржуа. Неинтересно с Вами именно обсуждать что-то.

Вы интерпретируете каждую мысль собеседника так, как Вам! хочется, а не как она изложена.

Причём исключительно в негативную сторону интерпретируете. Неинтересно с Вами именно обсуждать что-то.Вы интерпретируете каждую мысль собеседника так, как Вам! хочется, а не как она изложена.Причём исключительно в негативную сторону интерпретируете. 1 Маразм очікувати від опонента тільки одобрямс...

Треба бути готовим і до заперечень

2 Якщо думку можна інтерпритувати не так як думав про неї той хто її викладав-то може це проблема того хто не вміє викласти думку так,щоб її не можна було спотворити?

3 Якщо ж думка спеціально викладена у вигляді підготовленої до перекручувань - може той хто її викладав не має чітких позицій і розуміння що ж він все таки хотів сказати? detroytred написав: Вся суть дискуссии в таком случае сводится к защите)) от Вашей интерпретации моего мнения. То есть доказательству, что подобного от меня не звучало. Вся суть дискуссии в таком случае сводится к защите)) от Вашей интерпретации моего мнения. То есть доказательству, что подобного от меня не звучало. А ви перекрутіть моє твердження-якщо вдасться..

А якщо не вдасться-заставте свою голову змінити свої твердження..

Моє твердження наступне

В Радянському Союзі було правило ,що якщо бригада менше 7 осіб - бригадир працює разом з усіма, якщо більше 7 осіб - бригадир тільки керує....

Я інтерпритую це правило наступним чином

Проведені дослідження в СРСР довели що одна людина оптимально може керувати підлеглими тільки в тому випадку коли безпосередньо керує не більше ніж 7-20 осіб....

Таким чином для спрощення беремо 10 осіб і вимальовуємо ланцюжок

1-10-100-1000-10 000-100 000-1 000 000-10 000 000

Таким чином ,для керування 40 млн Державою необхідно як мінімум 4 млн керівників середньої ланки ,якими буде керувати 400 000 керівників вищої ланки.

Якщо проаналізувати структуру України - в нас приблизно так і є...але при цьому благополуччя 40 млн більше залежить від розуму/вміння 4 млн безпосередніх керівників ніж розуму/вміння/бажання 1+10+100+1000+10000=11111 осіб вищого керівного складу. 1 Маразм очікувати від опонента тільки одобрямс...Треба бути готовим і до заперечень2 Якщо думку можна інтерпритувати не так як думав про неї той хто її викладав-то може це проблема того хто не вміє викласти думку так,щоб її не можна було спотворити?3 Якщо ж думка спеціально викладена у вигляді підготовленої до перекручувань - може той хто її викладав не має чітких позицій і розуміння що ж він все таки хотів сказати?А ви перекрутіть моє твердження-якщо вдасться..А якщо не вдасться-заставте свою голову змінити свої твердження..Моє твердження наступнеВ Радянському Союзі було правило ,що якщо бригада менше 7 осіб - бригадир працює разом з усіма, якщо більше 7 осіб - бригадир тільки керує....Я інтерпритую це правило наступним чиномПроведені дослідження в СРСР довели що одна людина оптимально може керувати підлеглими тільки в тому випадку коли безпосередньо керує не більше ніж 7-20 осіб....Таким чином для спрощення беремо 10 осіб і вимальовуємо ланцюжок1-10-100-1000-10 000-100 000-1 000 000-10 000 000Таким чином ,для керування 40 млн Державою необхідно як мінімум 4 млн керівників середньої ланки ,якими буде керувати 400 000 керівників вищої ланки.Якщо проаналізувати структуру України - в нас приблизно так і є...але при цьому благополуччя 40 млн більше залежить від розуму/вміння 4 млн безпосередніх керівників ніж розуму/вміння/бажання 1+10+100+1000+10000=11111 осіб вищого керівного складу.

Я же говорю - перекручиваете постоянно.

1. Никто от Вас одобрямс не ожидает. Я Вам указал на перекручивание моего мнения. Вы сейчас перекрутили в ожидание одобрямса.

2. Ключевое слово - постоянно. Т.е. Вы искажаете мнение собеседника слишком часто, практически постоянно. В этом проблема.

3. *Мысль изложена специально в виде подготовленном для перекручивания* - ???

это же нужно такое придумать-то.



Причём тут СССР?



Вы ошибаетесь, опять перенося микро на макро.

Это разные вещи - влияние непосредственного управленца и влияние Законов, Указов и т.п., определяющих порядки и правила в обществе.



Поэтому и говорю -- неинтересно.

Оправдываться на Ваши искажения и по кругу читать Ваши упрощения (в данном случае с микро на макро). Я же говорю - перекручиваете постоянно.1. Никто от Вас одобрямс не ожидает. Я Вам указал на перекручивание моего мнения. Вы сейчас перекрутили в ожидание одобрямса.2. Ключевое слово - постоянно. Т.е. Вы искажаете мнение собеседника слишком часто, практически постоянно. В этом проблема.3. *Мысль изложена специальнов виде подготовленном для перекручивания* - ???это же нужно такое придумать-то.Причём тут СССР?Вы ошибаетесь, опять перенося микро на макро.Это разные вещи - влияние непосредственного управленца и влияние Законов, Указов и т.п., определяющих порядки и правила в обществе.Поэтому и говорю -- неинтересно.Оправдываться на Ваши искажения и по кругу читать Ваши упрощения (в данном случае с микро на макро). detroytred

Повідомлень: 21977 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 лип, 2019 23:57 rjkz написав: И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.

И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни. И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.

Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.



Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.



Во-вторых насчет "богатой страны".

Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.

Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.

Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.



Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет". Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению сВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.Во-вторых насчет "богатой страны".Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет". Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 16063 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1514 раз. Подякували: 2481 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3519352035213522 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм