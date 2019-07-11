|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:17
Re: Політичні дискусії
Помирав зі сміху)) Зе кадр))
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:18
Я по поводу ненаблюдения падения продаж авто и недвижимости.
Тому есть там свои местные причины. Я могу объяснить какие как и почему, но это будет много букоф и скорей будет пост об экономической целесообразности делать то или иное в США, но не имеющее ничего полезного для украинской аудитории. В конечном счете мне зададут в очередной раз вопрос или я пишу их Украины. Оно нам надо?
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:24
Согласно Вселенскому закону, о котором почему-то мало кто говорит, есть Вселенский Уравнитель.
Если Он человеку что-то дает, то что-то другое забирает.
Человек, который жаждет денег, должен осознавать, что за это он должен будет отдать часть своего здоровья, счастья, любви, потенции и чего-то важного.
Жажда денег - дорога в несчастие.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:27
Ну да, а как иначе?
В 2014м я по простоте душевной проголосовал за пороха, в 2015-м я об этом пожалел и еле дотерпел до 2019, когда проголосовал против него. В 2010-м была подобная ситуация с офощем, в 2013-м народ год не дотерпел.
Вы хотите очередной Майдан спустя месяц после выборов?
Пороха потерпели до следующих выборов - извольте 5 лет подождать, чтобы сказать свое фу Зеленскому. Я-же подождал.
В Штатах сейчас очень неоднозначная ситуация с Трампом, ну, люди недовольство высказывают. Будет возможность законно сместить его до выборов - сметят, нет - выборы дадут возможность сказать свое слово.
У нас выборы только прошли. 73% ГРАЖДАН УКРАИНЫ, принявших участие в выборах, высказали свою волю. Это право, данное Конституцией. Вам это может не нравиться, но Вы обязаны это принять. В конце-концов, Ваш кумир признал победу Зеленского и свое поражение.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:40
Re: Політичні дискусії
Це теж стаття класна
"И хамоватый президент, и легко срывающиеся с нарезки украинские политики - все они воплощение чаяний, надежд и желаний простых граждан Украины"
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:42
Про вселенский закон не в курсе, но в принципе оно где-то так и есть.
Меня как-то родители воспитали ровно относиться к деньгам.
Может потому, что у нас они были.
"Не так хорошо с деньгами, как плохо без них" (с)
Деньги - это средство, но не цель. Бывает что цель недостижима без денег, а бывает что и очень даже может быть.
Кстати, давно хотел написать именно на Финансе.
Такая ирония судьбы...Недавно узнал историю Джека Дорси. Чувак не сильно хотел денег, занимался всякой всячиной, хотел стать дизайнером одежды, но...создал Твиттер и в один миг (ну условно) стал обладателем 3,5 ярдов бакософ.
И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.
И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.
Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь.
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:49
перед тем, как локация достигает капитализации, способной заплатить за идею ярды долларов, проходит огромный путь. столетия.
где есть свои рыжие, бени, пети и т.д. и т.п.
только вы, почему-то, забываете об этом и сравниваете ментальность нашего архаичного пост.совка с ментальностью самой успешной локации в мире.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 11 лип, 2019 23:07
Я же говорю - перекручиваете постоянно.
1. Никто от Вас одобрямс не ожидает. Я Вам указал на перекручивание моего мнения. Вы сейчас перекрутили в ожидание одобрямса.
2. Ключевое слово - постоянно. Т.е. Вы искажаете мнение собеседника слишком часто, практически постоянно. В этом проблема.
3. *Мысль изложена специально в виде подготовленном для перекручивания* - ???
это же нужно такое придумать-то.
Причём тут СССР?
Вы ошибаетесь, опять перенося микро на макро.
Это разные вещи - влияние непосредственного управленца и влияние Законов, Указов и т.п., определяющих порядки и правила в обществе.
Поэтому и говорю -- неинтересно.
Оправдываться на Ваши искажения и по кругу читать Ваши упрощения (в данном случае с микро на макро).
Додано: Чет 11 лип, 2019 23:57
Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.
Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.
Во-вторых насчет "богатой страны".
Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.
Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.
Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.
Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет".
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:42
та да. Только вы соПорохоботы несколько ошибаетесь в персоналиях. Хамоватый б/у президент катается нонче по стране, матюкая и оскорбляя людей на митингах, с которых, его (о, случайность!) гонят cраным веником
|