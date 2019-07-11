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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:42
Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
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freeze
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:48
sequence написав:
та да. Только вы соПорохоботы несколько ошибаетесь в персоналиях. Хамоватый б/у президент катается нонче по стране, матюкая и оскорбляя людей на митингах, с которых, его (о, случайность!) гонят cраным веником
По-моему только Порошенко настолько ветхий по своим предвыборных технологиям, что шастает по предвыборным митингам по стране, где половину времени митинга уделяет переругиванию со сторонниками Шария.
Уже все кандидаты забили на эти митинги, ибо все поняли, кроме тугого Порошенко, что эти митинги ничего не дают для рейтингов, наоборот, благодатная почва для стёбов, мэмов, насмешек, оговорок и тд.
Вакарчук правда вроде еще ездит, но он хоть в основном там поёт.
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freeze
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:53
звыняйте если было всё ветку не охота перечитывать
ЮВТ ему люстрацию не простит.
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vitaliian
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:05
freeze написав:
Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
Ну да, с чего ж ей наступать.
Принести еще раз ссылку, в которой будущие слуги народа, без согласования "свыше" пару слов связать не могут?
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vano80
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:20
vano80 написав: freeze написав:
Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
Ну да, с чего ж ей наступать.
Принести еще раз ссылку, в которой будущие слуги народа, без согласования "свыше" пару слов связать не могут?
У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.
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freeze
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