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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3520352135223523

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 185
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
5%
10
Європейська Солідарність
28%
52
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
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4%
8
Радикальна партія
1%
1
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1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
12
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:42

Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.

По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.

Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:48

  sequence написав:
  Ethereum написав:Це теж стаття класна
"И хамоватый президент, и легко срывающиеся с нарезки украинские политики - все они воплощение чаяний, надежд и желаний простых граждан Украины"
https://www.liga.net/politics/opinion/v ... byvayutsya

та да. Только вы соПорохоботы несколько ошибаетесь в персоналиях. Хамоватый б/у президент катается нонче по стране, матюкая и оскорбляя людей на митингах, с которых, его (о, случайность!) гонят cраным веником


По-моему только Порошенко настолько ветхий по своим предвыборных технологиям, что шастает по предвыборным митингам по стране, где половину времени митинга уделяет переругиванию со сторонниками Шария.
Уже все кандидаты забили на эти митинги, ибо все поняли, кроме тугого Порошенко, что эти митинги ничего не дают для рейтингов, наоборот, благодатная почва для стёбов, мэмов, насмешек, оговорок и тд.

Вакарчук правда вроде еще ездит, но он хоть в основном там поёт.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 08:53

Re: Політичні дискусії

звыняйте если было всё ветку не охота перечитывать


ЮВТ ему люстрацию не простит.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:05

  freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.

По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.

Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.


Ну да, с чего ж ей наступать.
Принести еще раз ссылку, в которой будущие слуги народа, без согласования "свыше" пару слов связать не могут?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:20

  vano80 написав:
  freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.

По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.

Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.


Ну да, с чего ж ей наступать.
Принести еще раз ссылку, в которой будущие слуги народа, без согласования "свыше" пару слов связать не могут?


У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.
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