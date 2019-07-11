Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:24

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Беспрецедентный телемост Россия-Украина готовились провести в прямом эфире телеканал "Россия" и украинский канал NewsOne. В студиях Москвы и Киева планировали собраться общественные деятели, звезды, представители разных профессий и поколений и впервые за долгие годы поговорить о том, каким видится нам наше будущее, что нас разобщает и что объединяет. В московской студии ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, а в Киеве – их украинские коллеги Василий Голованов и Елена Кирик.



Однако многие украинские политики стали выражать недовольство готовящемся телемостом. В итоге украинский телеканал отменил передачу из-за угроз, которые поступали его ведущим. Генпрокуратура Украины увидела в телепередаче "покушение на совершение государственной измены" и возбудила уголовное дело по соответствующей статье.



В пресс-службе ВГТРК подчеркнули, что холдинг "не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей". Принимая во внимание это обстоятельство, ВГТРК пригласила российских и украинских участников – тех, кто планировал принять участие в телемосте, – в студию телеканала "Россия" в Мацкве.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен