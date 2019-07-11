Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
та да. Только вы соПорохоботы несколько ошибаетесь в персоналиях. Хамоватый б/у президент катается нонче по стране, матюкая и оскорбляя людей на митингах, с которых, его (о, случайность!) гонят cраным веником
По-моему только Порошенко настолько ветхий по своим предвыборных технологиям, что шастает по предвыборным митингам по стране, где половину времени митинга уделяет переругиванию со сторонниками Шария. Уже все кандидаты забили на эти митинги, ибо все поняли, кроме тугого Порошенко, что эти митинги ничего не дают для рейтингов, наоборот, благодатная почва для стёбов, мэмов, насмешек, оговорок и тд.
Вакарчук правда вроде еще ездит, но он хоть в основном там поёт.
freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
Ну да, с чего ж ей наступать. Принести еще раз ссылку, в которой будущие слуги народа, без согласования "свыше" пару слов связать не могут?
freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
Ну да, с чего ж ей наступать. Принести еще раз ссылку, в которой будущие слуги народа, без согласования "свыше" пару слов связать не могут?
У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.
сегодня в 18:00 по VPN и спутнику Беспрецедентный телемост Россия-Украина готовились провести в прямом эфире телеканал "Россия" и украинский канал NewsOne. В студиях Москвы и Киева планировали собраться общественные деятели, звезды, представители разных профессий и поколений и впервые за долгие годы поговорить о том, каким видится нам наше будущее, что нас разобщает и что объединяет. В московской студии ведущими телемоста должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, а в Киеве – их украинские коллеги Василий Голованов и Елена Кирик.
Однако многие украинские политики стали выражать недовольство готовящемся телемостом. В итоге украинский телеканал отменил передачу из-за угроз, которые поступали его ведущим. Генпрокуратура Украины увидела в телепередаче "покушение на совершение государственной измены" и возбудила уголовное дело по соответствующей статье.
В пресс-службе ВГТРК подчеркнули, что холдинг "не может не учитывать позицию украинских коллег, которые считают, что проведение телемоста может создать угрозу безопасности журналистов и их семей". Принимая во внимание это обстоятельство, ВГТРК пригласила российских и украинских участников – тех, кто планировал принять участие в телемосте, – в студию телеканала "Россия" в Мацкве.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
Ну да, с чего ж ей наступать. Принести еще раз ссылку, в которой будущие слуги народа, без согласования "свыше" пару слов связать не могут?
У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.
freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады. По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования. Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
Кнопкодавство? Вспоминаем Славика, которому было скучно сидеть на заседаниях. Так и многим. Да еще свой бизнес требует повседневного контроля. Как выражается коллега Детройтред, "прометеев и данко у нас маловато".
Нарушения регламента и переголосования? Без этого Рада была бы вообще недееспособна, ни одного важного закона принято не было бы. Посмотрим, какое большинство будет у СН, насколько дружно они будут голосовать и долго ли эта дружба продлится.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
freeze написав:У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.
Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -
vano80 написав:https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html "Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей." "Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку." Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому