RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3521352235233524

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 185
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
5%
10
Європейська Солідарність
28%
52
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
12
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:54

  vano80 написав:
  freeze написав:У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.


Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -
  vano80 написав:https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html
"Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей."
"Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку."
Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому :mrgreen:


Но корреспонденты Страны задают действительно идиотские вопросы, про идеологию )))
У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам, остальные партии вождистского типа, и их идеология меняется с настроением вождя.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 12 лип, 2019 09:55, всього редагувалось 1 раз.
freeze
4
 
Повідомлень: 12209
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5239 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:54

Зображення

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2788
З нами з: 06.04.16
Подякував: 696 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:57

  Ой+ написав:
  freeze написав:Сегодня
іменини Петра.
Вітаємо!
Зображення


Тоже поздравил.
Зображення
freeze
4
 
Повідомлень: 12209
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5239 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:15

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам


Сучасні "комуністи" незаконно використовують бренд милий для "совків", а так ніякої світової революції, а православ'я, пам'ятники убієнним комуністами царям, русь, бабки і т.д.
Це комуністична ідеологія?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 19.04.12
Подякував: 33 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:34

  Ой+ написав:
  freeze написав:У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам


Сучасні "комуністи" незаконно використовують бренд милий для "совків", а так ніякої світової революції, а православ'я, пам'ятники убієнним комуністами царям, русь, бабки і т.д.
Це комуністична ідеологія?


Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого.
Честно говоря не отслеживаю, организуют ли современные украинские коммунисты крестные ходы. Думаю, что вряд ли.
freeze
4
 
Повідомлень: 12209
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5239 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37

  freeze написав:
  vano80 написав:
  freeze написав:У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.


Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -
  vano80 написав:https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html
"Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей."
"Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку."
Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому :mrgreen:


Но корреспонденты Страны задают действительно идиотские вопросы, про идеологию )))
У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам, остальные партии вождистского типа, и их идеология меняется с настроением вождя.


Ты не съезжай пожалуйста. Вот тебе будущие депутаты, не кнопкодаавы. Люди, которые будут принимать важные решения для страны.
Самостоятельно :mrgreen:
vano80
 
Повідомлень: 1273
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42

  vano80 написав:Ты не съезжай пожалуйста. Вот тебе будущие депутаты, не кнопкодаавы. Люди, которые будут принимать важные решения для страны.
Самостоятельно


)))
Ты что на полном серьезе думаешь, что в новой Раде все будут нажимать кнопки только по благословлению руководства фракций ? Зачётная шутка.
freeze
4
 
Повідомлень: 12209
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5239 раз.
 
Профіль
19
2
3
  #<1 ... 3521352235233524
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13996)
12.07.2019 11:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.