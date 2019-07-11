Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.
Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -
vano80 написав:https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html "Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей." "Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку." Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому
Но корреспонденты Страны задают действительно идиотские вопросы, про идеологию ))) У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам, остальные партии вождистского типа, и их идеология меняется с настроением вождя.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 12 лип, 2019 09:55, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам
Сучасні "комуністи" незаконно використовують бренд милий для "совків", а так ніякої світової революції, а православ'я, пам'ятники убієнним комуністами царям, русь, бабки і т.д. Це комуністична ідеологія?
freeze написав:У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам
Сучасні "комуністи" незаконно використовують бренд милий для "совків", а так ніякої світової революції, а православ'я, пам'ятники убієнним комуністами царям, русь, бабки і т.д. Це комуністична ідеологія?
Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого. Честно говоря не отслеживаю, организуют ли современные украинские коммунисты крестные ходы. Думаю, что вряд ли.
freeze написав:У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.
Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -
vano80 написав:https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html "Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей." "Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку." Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому
Но корреспонденты Страны задают действительно идиотские вопросы, про идеологию ))) У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам, остальные партии вождистского типа, и их идеология меняется с настроением вождя.
Ты не съезжай пожалуйста. Вот тебе будущие депутаты, не кнопкодаавы. Люди, которые будут принимать важные решения для страны. Самостоятельно