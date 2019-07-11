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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3521352235233524 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 185 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 34 Громадянська позиція 5% 10 Європейська Солідарність 28% 52 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 12 Всього голосів : 185 Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:54 vano80 написав: freeze написав: У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак. У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.



Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -

vano80 написав: https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html

"Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей."

"Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку."

Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому "Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей.""Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку."Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -



Но корреспонденты Страны задают действительно идиотские вопросы, про идеологию )))

У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам, остальные партии вождистского типа, и их идеология меняется с настроением вождя. Но корреспонденты Страны задают действительно идиотские вопросы, про идеологию )))У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам, остальные партии вождистского типа, и их идеология меняется с настроением вождя. Востаннє редагувалось freeze в П'ят 12 лип, 2019 09:55, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 12208 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5239 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:54



vitaliian

Повідомлень: 2788 З нами з: 06.04.16 Подякував: 696 раз. Подякували: 795 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:57 Ой+ написав: freeze написав: Сегодня Сегодня іменини Петра.

Вітаємо!

іменини Петра.Вітаємо!



Тоже поздравил.

Тоже поздравил. freeze 4 Повідомлень: 12208 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5239 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:15 Re: Політичні дискусії freeze написав: У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам



Сучасні "комуністи" незаконно використовують бренд милий для "совків", а так ніякої світової революції, а православ'я, пам'ятники убієнним комуністами царям, русь, бабки і т.д.

Це комуністична ідеологія? Сучасні "комуністи" незаконно використовують бренд милий для "совків", а так ніякої світової революції, а православ'я, пам'ятники убієнним комуністами царям, русь, бабки і т.д.Це комуністична ідеологія? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2657 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:34 Ой+ написав: freeze написав: У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам



Сучасні "комуністи" незаконно використовують бренд милий для "совків", а так ніякої світової революції, а православ'я, пам'ятники убієнним комуністами царям, русь, бабки і т.д.

Це комуністична ідеологія? Сучасні "комуністи" незаконно використовують бренд милий для "совків", а так ніякої світової революції, а православ'я, пам'ятники убієнним комуністами царям, русь, бабки і т.д.Це комуністична ідеологія?



Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого.

Честно говоря не отслеживаю, организуют ли современные украинские коммунисты крестные ходы. Думаю, что вряд ли. Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого.Честно говоря не отслеживаю, организуют ли современные украинские коммунисты крестные ходы. Думаю, что вряд ли. freeze 4 Повідомлень: 12208 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5239 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:37 freeze написав: vano80 написав: freeze написав: У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак. У вас видимо какая-то грозная ссылка, но по моим наблюдениям наблюдается обратное сегодня - Слуги артистично лепят языком кто во что горазд, зачастую прямо противоположные вещи, не похоже на согласование свыше никак.



Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -

vano80 написав: https://strana.ua/articles/istorii/210364-mazhory-na-provode.html

"Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей."

"Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку."

Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому "Примечательно, что большинство кандидатов оказались не готовы к общению СМИ в принципе, и в большинстве случаев реагировали на звонок журналистов испугом или нежеланием что-либо вообще комментировать. Часть кандидатов побоялась отвечать на вопросы "Страны" самостоятельно, и по кругу перенаправляла нас на своих помощников и пресс-секретарей.""Из десяти опрошенных кандидатов шестеро переводили стрелки на идеолога партии – Руслана Стефанчука. А двое – Юлия Яцык (округ 79) и футболист Артем Федецкий (округ 118) на вопросе от идеологии вообще бросили трубку."Какие славные новые лица нас ожидают в раде. Кто как не они поведут страну в светлое будущее, и голосовать будут умом и сердцем, не по приказу какому Да мне не жалко, повторяем по заказу интернет читателей -



Но корреспонденты Страны задают действительно идиотские вопросы, про идеологию )))

У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам, остальные партии вождистского типа, и их идеология меняется с настроением вождя. Но корреспонденты Страны задают действительно идиотские вопросы, про идеологию )))У нас в стране по факту всего две идеологические партии - Свобода и коммунистическая, но последнюю не допустили к выборам, остальные партии вождистского типа, и их идеология меняется с настроением вождя.



Ты не съезжай пожалуйста. Вот тебе будущие депутаты, не кнопкодаавы. Люди, которые будут принимать важные решения для страны.

Самостоятельно Ты не съезжай пожалуйста. Вот тебе будущие депутаты, не кнопкодаавы. Люди, которые будут принимать важные решения для страны.Самостоятельно vano80 Повідомлень: 1273 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 10:42 vano80 написав: Ты не съезжай пожалуйста. Вот тебе будущие депутаты, не кнопкодаавы. Люди, которые будут принимать важные решения для страны.

Самостоятельно Ты не съезжай пожалуйста. Вот тебе будущие депутаты, не кнопкодаавы. Люди, которые будут принимать важные решения для страны.Самостоятельно



)))

Ты что на полном серьезе думаешь, что в новой Раде все будут нажимать кнопки только по благословлению руководства фракций ? Зачётная шутка. )))Ты что на полном серьезе думаешь, что в новой Раде все будут нажимать кнопки только по благословлению руководства фракций ? Зачётная шутка. freeze 4 Повідомлень: 12208 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5239 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3521352235233524 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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