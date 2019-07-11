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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 185
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
5%
10
Європейська Солідарність
28%
52
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
40
Українська стратегія
0
0
Інша
6%
12
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:09

  Starikan написав:
  rjkz написав: И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.
И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.

Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.

Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.

Во-вторых насчет "богатой страны".
Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.
Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.
Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.

Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет".

На мой взгляд, проблема на госслужбе (причём всех видов: от учителя, военного и до чистого госслужащего) не в том, что, как Вы говорите, кто-то не хочет туда идти, а в том, что НАЧАЛЬНИК практически определяет выхлоп, результат, направление, цель ...всё.

А начальничкам (по цепочке до самого верха!!!) вы, как принципиальный, порядочный и т.д., и на фиг не нужны....
Лишь в качестве исключения, пример которого я уже не раз приводил.

Если бы начальников не устраивала ситуация, они бы вели себя иначе. Шевелились, помогали, меняли правила.
Но они все!!!!!!!! в шоколаде.
От главврача, директора школы, начальника райотдела полиции, санэпидем, комбрига и до президента - в шоколаде ...по уши.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 12:19

detroytred люто плюсую очень точно, иерархия рабов и вся цель жизни подняться по ней как можно выше. Им не нужна свобода, им нужен вождь.
vitaliian
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