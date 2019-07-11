Starikan написав:rjkz написав: И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.
И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.
Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.
Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.
Во-вторых насчет "богатой страны".
Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.
Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.
Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.
Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет".
На мой взгляд, проблема на госслужбе (причём всех видов: от учителя, военного и до чистого госслужащего) не в том, что, как Вы говорите, кто-то не хочет туда идти, а в том, что НАЧАЛЬНИК практически определяет выхлоп, результат, направление, цель ...всё.
А начальничкам (по цепочке до самого верха!!!) вы, как принципиальный, порядочный и т.д., и на фиг не нужны....
Лишь в качестве исключения, пример которого я уже не раз приводил.
Если бы начальников не устраивала ситуация, они бы вели себя иначе. Шевелились, помогали, меняли правила.
Но они все!!!!!!!! в шоколаде.
От главврача, директора школы, начальника райотдела полиции, санэпидем, комбрига и до президента - в шоколаде ...по уши.