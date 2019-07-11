Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
rjkz написав: И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности. И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.
Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.
Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.
Во-вторых насчет "богатой страны". Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство. Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было. Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.
Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет".
На мой взгляд, проблема на госслужбе (причём всех видов: от учителя, военного и до чистого госслужащего) не в том, что, как Вы говорите, кто-то не хочет туда идти, а в том, что НАЧАЛЬНИК практически определяет выхлоп, результат, направление, цель ...всё.
А начальничкам (по цепочке до самого верха!!!) вы, как принципиальный, порядочный и т.д., и на фиг не нужны.... Лишь в качестве исключения, пример которого я уже не раз приводил.
Если бы начальников не устраивала ситуация, они бы вели себя иначе. Шевелились, помогали, меняли правила. Но они все!!!!!!!! в шоколаде. От главврача, директора школы, начальника райотдела полиции, санэпидем, комбрига и до президента - в шоколаде ...по уши.
freeze А таке формулювання не підкреслює, що для так званих "комуністів" так зване "канонічне" православ'я переважає всі інші віросповідання при загальній чисельності віруючих в десяток разів більшу? Ліньки зараз вишукувати інфо про відкриття пам'ятників царям на харківщині, Одесі, Сімферополі, але там також за активної участі комі.
На фоне пафосных речей об императоре и его роли — возле часовни собирают подписи «Против ЕвроСодома». За неподписание Соглашения об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом выступают бабушки-прихожанки. Чтобы защититься от «ЕвроСодома», они обращаются к Патриарху Московскому и всея Руси, Митрополиту всея Украины Владимиру, Синоду Украинской православной церкви и... главе Коммунистической партии Симоненко. Последний должен передать подписи «от православных» лично Виктору Януковичу. Дальше предупреждение от руки — «Без внесения в электронный реестр». https://www.mediaport.ua/car-ne-nastoyashchiy
Ще один сьогоднішній іменник Петро С. у свідомості бабуль в одному ряду з гундяєвим.
freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
для этого избиратели должны исключить попадание депутатов этого созыва в новую раду, тогда возможно появится шанс на изменения в лучшую сторону...
freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
для этого избиратели должны исключить попадание депутатов этого созыва в новую раду, тогда возможно появится шанс на изменения в лучшую сторону...
freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад. Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
для этого избиратели должны исключить попадание депутатов этого созыва в новую раду, тогда возможно появится шанс на изменения в лучшую сторону...
в случае с партийными списками это невозможно.
а вы разве не знаете в каких списках попрятались эти крысы?...