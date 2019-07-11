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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3523352435253526 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 185 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 34 Громадянська позиція 5% 10 Європейська Солідарність 28% 52 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 40 Українська стратегія 0 0 Інша 6% 12 Всього голосів : 185 Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:37 buratinyo написав: Cler написав: freeze написав: Зеленский позвонил Путину и тот поднял трубку, поговорили, вроде не в стиле Габунии из Рустави-2 Зеленский позвонил Путину и тот поднял трубку, поговорили, вроде не в стиле Габунии из Рустави-2

это стоило сделать ещё в мае... это стоило сделать ещё в мае...

Не согласен. Зеленский молод, но очень умен. Поэтому для разговора он пытался выбрать день, когда уже дряхлеющий путин (против природы ведь не попрешь) чувствовал ломоту в суставах и не смог бы ясно соображать и построить защиту многоуровневую при прямом предложении убраться из Украины хотя бы частично.



Такие звонки нужно делать Зеленскому только тогда, когда он почувствует себя достаточно уверенно. Чего я ему и желаю. Мне нравится его молодой и здоровый задор и болезненное отношение к несправедливости в отношении жителей Украины, которые исстрадались за последние "шоколадные" годы. В этом вопросе он напоминает Кучму. Да, того самого Кучму, который фактически поднял Украину в самом начале двухтысячелетия за счет многовекторной экономической политики, от которой плющило в разной степени всех соперников-конкурентов Украины - Турцию, Россию, Польшу, Литву, Чехию, Словакию, Италию, Англию, США, Китай. Не согласен. Зеленский молод, но очень умен. Поэтому для разговора он пытался выбрать день, когда уже дряхлеющий путин (против природы ведь не попрешь) чувствовал ломоту в суставах и не смог бы ясно соображать и построить защиту многоуровневую при прямом предложении убраться из Украины хотя бы частично.Такие звонки нужно делать Зеленскому только тогда, когда он почувствует себя достаточно уверенно. Чего я ему и желаю. Мне нравится его молодой и здоровый задор и болезненное отношение к несправедливости в отношении жителей Украины, которые исстрадались за последние "шоколадные" годы. В этом вопросе он напоминает Кучму. Да, того самого Кучму, который фактически поднял Украину в самом начале двухтысячелетия за счет многовекторной экономической политики, от которой плющило в разной степени всех соперников-конкурентов Украины - Турцию, Россию, Польшу, Литву, Чехию, Словакию, Италию, Англию, США, Китай.

о це той Кучма, з під крила якого вилізли ЮВА, ЯВФ, ТЮВ, ПАП ... далі "все буде Квартал\Приват" о це той Кучма, з під крила якого вилізли ЮВА, ЯВФ, ТЮВ, ПАП ... далі "все буде Квартал\Приват" В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15891 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:45 Мизантрóп написав: sequence написав: не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него заняты,вечером будет шабаш))

заняты,вечером будет шабаш))

В защиту Петро Алексевича.

Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием? В защиту Петро Алексевича.Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием? Волгарь Повідомлень: 6788 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:56 Волгарь написав: Мизантрóп написав: sequence написав: не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него заняты,вечером будет шабаш))

заняты,вечером будет шабаш))

В защиту Петро Алексевича.

Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием? В защиту Петро Алексевича.Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?



Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать... Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать... vano80 Повідомлень: 1274 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:12 sequence написав: Баблонавт написав: ..

За меня пусть Шарий поздравляет.

У него язык острее! ..За меня пусть Шарий поздравляет.У него язык острее!

его активисты уже поздравили, норм )))

Что характерно, не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него со Святиком здесь на голосовалке его активисты уже поздравили, норм )))Что характерно, не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него со Святиком здесь на голосовалке

не порохобот, але передаю побажання!

P.S.

Хіба діабетик може вживати алкоголь в достатніх дозах (більше 5 гр. чистого спирту)? не порохобот, але передаю побажання!P.S.Хіба діабетик може вживати алкоголь в достатніх дозах (більше 5 гр. чистого спирту)? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15891 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 930 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:19 В защиту Петро Алексевича.

Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?

Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать...

Увы (для Вас - ХАМА, обращающегося к абсолютно незнакомому человеку на ТЫ), но диабетики, регулярно принимающие лекарства , ТОЧНО НЕ ПОХОЖИ НА ПЬЯНИЦ по внешним признакам. Диабет - это прежде всего постоянное соблюдение режима, в том числе регулярный прием поддерживаюших препаратов. Вряд ли президент забывает это делать и страдает от неожиданного резкого падения/повышения сахара. Увы (для Вас - ХАМА, обращающегося к абсолютно незнакомому человеку на ТЫ), но диабетики,, ТОЧНО НЕ ПОХОЖИ НА ПЬЯНИЦ по внешним признакам. Диабет - это прежде всего постоянное соблюдение режима, в том числе регулярный прием поддерживаюших препаратов. Вряд ли президент забывает это делать и страдает от неожиданного резкого падения/повышения сахара. Волгарь Повідомлень: 6788 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 701 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:22 vano80 написав: Волгарь написав: В защиту Петро Алексевича.

Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. В защиту Петро Алексевича.Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом.



Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать... Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать...



Грамотно по методиці спецслужб, ніби сумнівається у другому твердженні і як аксіому вводить перше - єврей, хоча воно з не менш сумнівних джерел.

А син М.Шеломової хто за національністю?



http://dos-news.com/lenta_novostei/puti ... sluxi.html Тем не менее, как известно, историческое происхождение фамилии Шеломов идет от еврейского мужского имени Шломо (по-русски Саломон). Окончание фамилии на -ов означает принадлежность — то есть Шеломов переводится как сын Соломона. А как мы все знаем, Соломон (Шломо) был наиболее почитаемым еврейским царём, считавшимся мудрейшим из всех людей и отстроившим Второй Храм. Еще одна маленькая деталь — согласно иудейским законам евреем считается тот, кто рожден от матери — еврейки по национальности и никак иначе. Грамотно по методиці спецслужб, ніби сумнівається у другому твердженні і як аксіому вводить перше - єврей, хоча воно з не менш сумнівних джерел.А син М.Шеломової хто за національністю? Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 2660 З нами з: 19.04.12 Подякував: 33 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лип, 2019 15:26 Волгарь написав: В защиту Петро Алексевича.

Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?

Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать...

Увы (для Вас - ХАМА, обращающегося к абсолютно незнакомому человеку на ТЫ), но диабетики, регулярно принимающие лекарства , ТОЧНО НЕ ПОХОЖИ НА ПЬЯНИЦ по внешним признакам. Диабет - это прежде всего постоянное соблюдение режима, в том числе регулярный прием поддерживаюших препаратов. Вряд ли президент забывает это делать и страдает от неожиданного резкого падения/повышения сахара. Увы (для Вас - ХАМА, обращающегося к абсолютно незнакомому человеку на ТЫ), но диабетики,, ТОЧНО НЕ ПОХОЖИ НА ПЬЯНИЦ по внешним признакам. Диабет - это прежде всего постоянное соблюдение режима, в том числе регулярный прием поддерживаюших препаратов. Вряд ли президент забывает это делать и страдает от неожиданного резкого падения/повышения сахара.

Россия голосует за Петра?))) Россия голосует за Петра?))) antey1969 1

Повідомлень: 8472 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1007 раз. Подякували: 2256 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3523352435253526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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