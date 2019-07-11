Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Зеленский позвонил Путину и тот поднял трубку, поговорили, вроде не в стиле Габунии из Рустави-2
это стоило сделать ещё в мае...
Не согласен. Зеленский молод, но очень умен. Поэтому для разговора он пытался выбрать день, когда уже дряхлеющий путин (против природы ведь не попрешь) чувствовал ломоту в суставах и не смог бы ясно соображать и построить защиту многоуровневую при прямом предложении убраться из Украины хотя бы частично.
Такие звонки нужно делать Зеленскому только тогда, когда он почувствует себя достаточно уверенно. Чего я ему и желаю. Мне нравится его молодой и здоровый задор и болезненное отношение к несправедливости в отношении жителей Украины, которые исстрадались за последние "шоколадные" годы. В этом вопросе он напоминает Кучму. Да, того самого Кучму, который фактически поднял Украину в самом начале двухтысячелетия за счет многовекторной экономической политики, от которой плющило в разной степени всех соперников-конкурентов Украины - Турцию, Россию, Польшу, Литву, Чехию, Словакию, Италию, Англию, США, Китай.
о це той Кучма, з під крила якого вилізли ЮВА, ЯВФ, ТЮВ, ПАП ... далі "все буде Квартал\Приват"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
sequence написав:не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него
заняты,вечером будет шабаш))
В защиту Петро Алексевича. Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?
sequence написав:не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него
заняты,вечером будет шабаш))
В защиту Петро Алексевича. Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?
Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать...
Баблонавт написав:.. За меня пусть Шарий поздравляет. У него язык острее!
его активисты уже поздравили, норм ))) Что характерно, не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него со Святиком здесь на голосовалке
не порохобот, але передаю побажання! P.S. Хіба діабетик може вживати алкоголь в достатніх дозах (більше 5 гр. чистого спирту)?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В защиту Петро Алексевича. Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?
Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать...
Увы (для Вас - ХАМА, обращающегося к абсолютно незнакомому человеку на ТЫ), но диабетики, регулярно принимающие лекарства, ТОЧНО НЕ ПОХОЖИ НА ПЬЯНИЦ по внешним признакам. Диабет - это прежде всего постоянное соблюдение режима, в том числе регулярный прием поддерживаюших препаратов. Вряд ли президент забывает это делать и страдает от неожиданного резкого падения/повышения сахара.
Волгарь написав:В защиту Петро Алексевича. Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом.
Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать...
Грамотно по методиці спецслужб, ніби сумнівається у другому твердженні і як аксіому вводить перше - єврей, хоча воно з не менш сумнівних джерел. А син М.Шеломової хто за національністю?
Тем не менее, как известно, историческое происхождение фамилии Шеломов идет от еврейского мужского имени Шломо (по-русски Саломон). Окончание фамилии на -ов означает принадлежность — то есть Шеломов переводится как сын Соломона. А как мы все знаем, Соломон (Шломо) был наиболее почитаемым еврейским царём, считавшимся мудрейшим из всех людей и отстроившим Второй Храм. Еще одна маленькая деталь — согласно иудейским законам евреем считается тот, кто рожден от матери — еврейки по национальности и никак иначе. http://dos-news.com/lenta_novostei/puti ... sluxi.html
В защиту Петро Алексевича. Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?
Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать...
Увы (для Вас - ХАМА, обращающегося к абсолютно незнакомому человеку на ТЫ), но диабетики, регулярно принимающие лекарства, ТОЧНО НЕ ПОХОЖИ НА ПЬЯНИЦ по внешним признакам. Диабет - это прежде всего постоянное соблюдение режима, в том числе регулярный прием поддерживаюших препаратов. Вряд ли президент забывает это делать и страдает от неожиданного резкого падения/повышения сахара.