1) я никого не обвинял в алкоголизме, ибо не нарколог
2) я нигде не видел диагноз ПАП
3) ранее мы периодически подбухивали с моим покойным кумом-диабетиком. От него (диабета) он и умер, от заражения крови. Не от бухла. Но я не врач, не шарю
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 16:18
1) я никого не обвинял в алкоголизме, ибо не нарколог
2) я нигде не видел диагноз ПАП
3) ранее мы периодически подбухивали с моим покойным кумом-диабетиком. От него (диабета) он и умер, от заражения крови. Не от бухла. Но я не врач, не шарю
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