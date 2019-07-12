Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
flyman написав:.. Хіба діабетик може вживати алкоголь в достатніх дозах (більше 5 гр. чистого спирту)?
1) я никого не обвинял в алкоголизме, ибо не нарколог 2) я нигде не видел диагноз ПАП 3) ранее мы периодически подбухивали с моим покойным кумом-диабетиком. От него (диабета) он и умер, от заражения крови. Не от бухла. Но я не врач, не шарю
В защиту Петро Алексевича. Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?
Ну и зачем ты это пишешь? Про диабетика пороха писать какой смысл, алкаш и алкаш. Никто же не пишет про наркомана зеленого, зассавшего поссать...
А толку, Петро мимо сходил, VADA распечатала баночку, а там пусто, поэтому и не опубликовали результаты, это одна из версий.
Вы как-то некорректно обрезали цитату. Підтримку канонічної Православної церкви і віруючих інших конфесій.
Ой+ написав: Хресні ходи це один проявів православного мракобісся
От Петро і зрозумів тоді 2009 р. все мракобісся МПЦ. О, хресна хода по Одесі
Зе!Кандидат Артем Дмитрук принял участие в Крестном ходе Кроме тысячи жителей города Одессы, в Крестном ходе принял участие кандидат в народные депутаты Артём Дмитрук, который баллотируется по мажоритарному округу №133 Киевского района. https://kp.ua/politics/642016-zekandyda ... tnom-khode
Востаннє редагувалось Ой+ в П'ят 12 лип, 2019 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:сотрудничество России с кем-бы ни было ВСЕГДА происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ РОССИИ (т.е. ее народа)
И снова ложь от бота волгаря.
Это роССия всегда паразитировала за счет колоний которые тогда "республиками" назывались. Шутка сказать что моя мама из Киева (!) в москву за шмотками и украинской посудой ездила! Здесь этого не продавали. И так было во всем.
Последние 27 лет всё расставили по своим местам. Уровень жизни (а также культуры, науки, технологий) в России гораздо выше, чем в "колониях, которые тогда республиками назывались". Частичное исключение (проходящее) - лишь прибалтийские лимитрофы, сумевшие продать свою русофобию и территории соперникам России. Но и оттуда население драпает иногда даже быстрее, чем с Украины.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
freeze написав: А толку, Петро мимо сходил, VADA распечатала баночку, а там пусто, поэтому и не опубликовали результаты, это одна из версий.
вы опять задвигаете альтернативную реальность. В которой Ссаныч не сходил, но надо что-то выдумать. Вот вы и выдумываете. Я могу вам много рассказать дальше, что вас ждет. Но я подожду. Я лучше потом скажу: - а я ведь вас предупреждал. Но вы и потом не поймёте
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Баблонавт написав:Последние 27 лет всё расставили по своим местам. Уровень жизни (а также культуры, науки, технологий) в России гораздо выше, чем в "колониях, которые тогда республиками назывались". Частичное исключение (проходящее) - лишь прибалтийские лимитрофы, сумевшие продать свою русофобию и территории соперникам России. Но и оттуда население драпает иногда даже быстрее, чем с Украины.
А вы Москву с Россией не путайте. Голикова намедни говорила, что уменьшается поголовье россиян. Не смотря на все потуги Волгарей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
[quote="4704555:Ой+"] Хресні ходи це один проявів православного мракобісся
От Петро і зрозумів тоді 2009 р. все мракобісся МПЦ. [quote]
Ничего Петя в 2009 году не понял, до 2017 года он регулярно посещал богослужения в УПЦ МП, а последний раз был замечен у своего духовника там в начале 2018 года.
Но мы же начали говорить совсем не об этом, а с того, что вы заявили, что крестные ходы это одно из проявлений православного мракобесия, между тем Петя регулярно и по сей день мракобесит таким образом.
Ой+ написав: Хресні ходи це один проявів православного мракобісся
От Петро і зрозумів тоді 2009 р. все мракобісся МПЦ.
Ничего Петя в 2009 году не понял, до 2017 года он регулярно посещал богослужения в УПЦ МП, а последний раз был замечен у своего духовника там в начале 2018 года.
Но мы же начали говорить совсем не об этом, а с того, что вы заявили, что крестные ходы это одно из проявлений православного мракобесия, между тем Петя регулярно и по сей день мракобесит таким образом.