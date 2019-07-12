Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:03

[quote="4704555:Ой+"] Хресні ходи це один проявів православного мракобісся



От Петро і зрозумів тоді 2009 р. все мракобісся МПЦ.

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Ничего Петя в 2009 году не понял, до 2017 года он регулярно посещал богослужения в УПЦ МП, а последний раз был замечен у своего духовника там в начале 2018 года.



Но мы же начали говорить совсем не об этом, а с того, что вы заявили, что крестные ходы это одно из проявлений православного мракобесия, между тем Петя регулярно и по сей день мракобесит таким образом.