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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3525352635273528

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 187
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
5%
10
Європейська Солідарність
28%
52
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
41
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
13
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:31

  Cler написав:
  freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.

По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.

Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.

для этого избиратели должны исключить попадание депутатов этого созыва в новую раду, тогда возможно появится шанс на изменения в лучшую сторону...

Именно в этом контексте неглупые люди и будут голосовать. Чтобы не попали в законодатели конченные "кнопкодавы" из прошлых созывов, при которых Украина несла убытки как государство.

Только полная перезагрузка ВР даст надежду на завершение войны на Востоке Украины, привлечения к уголовной ответственности Супрун, Порошенко, Гонтаревой, Тимошенко, Ющенко, Януковича и прочих ярких позорных деятелей.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:39

  Волгарь написав:это такая же редкость, что и еврей-колхозник

в Израеле вы бы всех очень расмешили... :)
Cler
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