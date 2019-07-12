Cler написав:freeze написав:Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
для этого избиратели должны исключить попадание депутатов этого созыва в новую раду, тогда возможно появится шанс на изменения в лучшую сторону...
Именно в этом контексте неглупые люди и будут голосовать. Чтобы не попали в законодатели конченные "кнопкодавы" из прошлых созывов, при которых Украина несла убытки как государство.
Только полная перезагрузка ВР даст надежду на завершение войны на Востоке Украины, привлечения к уголовной ответственности Супрун, Порошенко, Гонтаревой, Тимошенко, Ющенко, Януковича и прочих ярких позорных деятелей.