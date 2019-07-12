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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 12 лип, 2019 18:31
Cler написав: freeze написав:
Сегодня последнее пленарное заседание уходящей Рады.
По стилю работы эта Рада ничем не отличалась от многих других предшествующих Рад.
Кнопкодавство, жульничество, скупка голосов, многочисленные нарушения регламента, множественные незаконные переголосования.
Посмотрим наступит ли на те же грабли новая Рада.
для этого избиратели должны исключить попадание депутатов этого созыва в новую раду, тогда возможно появится шанс на изменения в лучшую сторону...
Именно в этом контексте неглупые люди и будут голосовать. Чтобы не попали в законодатели конченные "кнопкодавы" из прошлых созывов, при которых Украина несла убытки как государство.
Только полная перезагрузка ВР даст надежду на завершение войны на Востоке Украины, привлечения к уголовной ответственности Супрун, Порошенко, Гонтаревой, Тимошенко, Ющенко, Януковича и прочих ярких позорных деятелей.
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:27
Доброго дня.
Друзі,якщо будуть якісь питання по партії "Голос",відповім на них завтра після 15.00.Пишіть будь-які питання,бо вже ходить багато фейків про нас,тому буду відповідати.
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tea
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:35
tea написав:
Доброго дня.
Друзі,якщо будуть якісь питання по партії "Голос",відповім на них завтра після 15.00.Пишіть будь-які питання,бо вже ходить багато фейків про нас,тому буду відповідати.
Привіт,вечір вже.Мажор візьмуть,чи мінор буде
Яка ціна на газ?©
абсолютний фейк
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 20:51
При президенте Владимире Зеленском расцветут нанотехнологии, уйдут в прошлое «маски-шоу» и «наезды», но при этом будет угроза жизни главе государства. Такое предсказание озвучил астролог Влад Росс, передает «Главред».
«В гороскопе Зеленского есть соединение Луны с Сатурном. Внешне он может казаться чудаком, но на самом деле он – довольно жесткий человек, который умеет концентрировать власть в своих руках и эффективно управлять. И примером тому служит огромная и успешная структура "Квартал 95"», – рассказал Росс.
По его словам, Зеленского недооценивают, думают, что он маленький, мелкий, немощный, невзрачный. «Однако он обладает умением руководить и, что вскоре проявится, управлять государством. Луна в соединении с Сатурном указывает на то, что человек способен находиться у власти, удерживать всю власть в своих руках. Так, если вчера Коломойский думал, что Зеленский подвластен ему, то завтра он будет разочарован, потому что Зеленский укажет Коломойскому его место», – отметил астролог.
Все показатели в гороскопе Владимира Зеленского говорят об одном: все IT-технологии, компьютерные технологии, нанотехнологии и все технологии, связанные с будущим, при Зеленском будут процветать в Украине. Росс уверен, что многие IT-шники, которые за последние годы выехали за рубеж, вскоре начнут возвращаться в Украину. «Украину с президентом Зеленским ждет перерождение из тельцовско-олигархической страны в водолейско-демократическое государство. Владимир Зеленский – Водолей по гороскопу, а Водолей традиционно является знаком, связанным с будущим, с новыми возможностями, с созиданием, построением нового. И в большей степени все это будет касаться среднего класса», – уточнил он.
Астролог отметил, что Водолей – это реформатор, потому от Зеленского можно ждать реформ, причем, некоторые из них многих удивят. «Водолеи не могут работать на "старом материале", им нужны реформы, новации и изменения. Достаточно сказать одно: при Зеленском "маски-шоу" точно закончатся, и это прекрасно для нашей страны. Также закончатся "наезды", существенно уменьшится бюрократия. Кроме того, Зеленский будет поддерживать диалог с народом по особо важным вопросам для государства. В этом Украина станет похожа на Швейцарию, где сначала власть интересуется мнением народа, а затем принимает решение», – объяснил Росс.
В то же время астролог отметил, что Зеленский начнет свой путь на поприще президента, когда еще на всех ключевых постах в стране будут находиться представители старой команды, люди Порошенко. «Можно даже не сомневаться, что ему будут пытаться мешать, вставлять палки в колеса. Уже совсем скоро могут даже состряпать импичмент. Однако сумеет ли он продержаться у власти все 5 лет президентского срока, сейчас сказать сложно, потому что важна будет дата и время инаугурации (исходя из этого можно будет просчитать все возможные риски для президента Зеленского). Дата инаугурации – это очень важный момент. Так, к примеру, для инаугурации Порошенко была выбрана неблагоприятная дата – отталкиваясь от нее, я составил прогноз и еще тогда сказал, что второй президентский срок ему не светит. К тому же, во время церемонии инаугурации перед Порошенко упал воин – это был дурной знак, который говорил о том, что война будет продолжаться на протяжении всего его срока», – рассказал эксперт.
Он обратил внимание на еще один важный момент – все эти попытки Зеленского изменить существующий порядок в стране могут быть опасны для него самого. «Для жизни Владимира Зеленского существует угроза – его хотят убить. По инсайдерской информации, его пытались убить на прошлой и позапрошлой неделе, его хотели взорвать даже на стадионе. И эта угроза будет сохраняться для него и в дальнейшем. Потому Зеленскому крайне важно позаботиться о надлежащей охране», – резюмировал он.
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