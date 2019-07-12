vitaliian написав:

При президенте Владимире Зеленском расцветут нанотехнологии, уйдут в прошлое «маски-шоу» и «наезды», но при этом будет угроза жизни главе государства. Такое предсказание озвучил астролог Влад Росс, передает «Главред».«В гороскопе Зеленского есть соединение Луны с Сатурном. Внешне он может казаться чудаком, но на самом деле он – довольно жесткий человек, который умеет концентрировать власть в своих руках и эффективно управлять. И примером тому служит огромная и успешная структура "Квартал 95"», – рассказал Росс.По его словам, Зеленского недооценивают, думают, что он маленький, мелкий, немощный, невзрачный. «Однако он обладает умением руководить и, что вскоре проявится, управлять государством. Луна в соединении с Сатурном указывает на то, что человек способен находиться у власти, удерживать всю власть в своих руках. Так, если вчера Коломойский думал, что Зеленский подвластен ему, то завтра он будет разочарован, потому что Зеленский укажет Коломойскому его место», – отметил астролог.Все показатели в гороскопе Владимира Зеленского говорят об одном: все IT-технологии, компьютерные технологии, нанотехнологии и все технологии, связанные с будущим, при Зеленском будут процветать в Украине. Росс уверен, что многие IT-шники, которые за последние годы выехали за рубеж, вскоре начнут возвращаться в Украину. «Украину с президентом Зеленским ждет перерождение из тельцовско-олигархической страны в водолейско-демократическое государство. Владимир Зеленский – Водолей по гороскопу, а Водолей традиционно является знаком, связанным с будущим, с новыми возможностями, с созиданием, построением нового. И в большей степени все это будет касаться среднего класса», – уточнил он.Астролог отметил, что Водолей – это реформатор, потому от Зеленского можно ждать реформ, причем, некоторые из них многих удивят. «Водолеи не могут работать на "старом материале", им нужны реформы, новации и изменения. Достаточно сказать одно: при Зеленском "маски-шоу" точно закончатся, и это прекрасно для нашей страны. Также закончатся "наезды", существенно уменьшится бюрократия. Кроме того, Зеленский будет поддерживать диалог с народом по особо важным вопросам для государства. В этом Украина станет похожа на Швейцарию, где сначала власть интересуется мнением народа, а затем принимает решение», – объяснил Росс.В то же время астролог отметил, что Зеленский начнет свой путь на поприще президента, когда еще на всех ключевых постах в стране будут находиться представители старой команды, люди Порошенко. «Можно даже не сомневаться, что ему будут пытаться мешать, вставлять палки в колеса. Уже совсем скоро могут даже состряпать импичмент. Однако сумеет ли он продержаться у власти все 5 лет президентского срока, сейчас сказать сложно, потому что важна будет дата и время инаугурации (исходя из этого можно будет просчитать все возможные риски для президента Зеленского). Дата инаугурации – это очень важный момент. Так, к примеру, для инаугурации Порошенко была выбрана неблагоприятная дата – отталкиваясь от нее, я составил прогноз и еще тогда сказал, что второй президентский срок ему не светит. К тому же, во время церемонии инаугурации перед Порошенко упал воин – это был дурной знак, который говорил о том, что война будет продолжаться на протяжении всего его срока», – рассказал эксперт.Он обратил внимание на еще один важный момент – все эти попытки Зеленского изменить существующий порядок в стране могут быть опасны для него самого. «Для жизни Владимира Зеленского существует угроза – его хотят убить. По инсайдерской информации, его пытались убить на прошлой и позапрошлой неделе, его хотели взорвать даже на стадионе. И эта угроза будет сохраняться для него и в дальнейшем. Потому Зеленскому крайне важно позаботиться о надлежащей охране», – резюмировал он.