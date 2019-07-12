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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3527352835293530

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 187
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
5%
10
Європейська Солідарність
28%
52
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
41
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
13
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:53

  zРадио написав:
  airmax78 написав:73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876


Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:56

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876


Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.


Зато друзья Порошенко засрали все отрасли личным бизнесом при каденции Порошенко.

Пока что разницы между Зеленским и Порошенко большой нет, даже речи одинаковые говорят, просто один веселый, другой унылый. Хотя бы в этом уже один большой плюс.
То что Порошенко туповатый политик, тут даже сомневаться не приходиться, достаточно посмотреть на очередную убогую предвыборную компанию Порошенко, чистый трэш, индеец в пятый раз наступающий на одну и ту же швабру.
Предвыборная компания типа Черчилля превратилась в препирательство с красными шариками Шария, просто уже цирк, когда полмитинга Черчилль кричит лозунги против Шария.
Мелко плавает.
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