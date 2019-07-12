airmax78 написав: zРадио написав:
Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять
До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.
Зато друзья Порошенко засрали все отрасли личным бизнесом при каденции Порошенко.
Пока что разницы между Зеленским и Порошенко большой нет, даже речи одинаковые говорят, просто один веселый, другой унылый. Хотя бы в этом уже один большой плюс.
То что Порошенко туповатый политик, тут даже сомневаться не приходиться, достаточно посмотреть на очередную убогую предвыборную компанию Порошенко, чистый трэш, индеец в пятый раз наступающий на одну и ту же швабру.
Предвыборная компания типа Черчилля превратилась в препирательство с красными шариками Шария, просто уже цирк, когда полмитинга Черчилль кричит лозунги против Шария.
Мелко плавает.