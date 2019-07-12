Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять
До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.
Зато друзья Порошенко засрали все отрасли личным бизнесом при каденции Порошенко.
Пока что разницы между Зеленским и Порошенко большой нет, даже речи одинаковые говорят, просто один веселый, другой унылый. Хотя бы в этом уже один большой плюс. То что Порошенко туповатый политик, тут даже сомневаться не приходиться, достаточно посмотреть на очередную убогую предвыборную компанию Порошенко, чистый трэш, индеец в пятый раз наступающий на одну и ту же швабру. Предвыборная компания типа Черчилля превратилась в препирательство с красными шариками Шария, просто уже цирк, когда полмитинга Черчилль кричит лозунги против Шария. Мелко плавает.
rjkz написав:...Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь.
перед тем, как локация достигает капитализации, способной заплатить за идею ярды долларов, проходит огромный путь. столетия. где есть свои рыжие, бени, пети и т.д. и т.п. только вы, почему-то, забываете об этом и сравниваете ментальность нашего архаичного пост.совка с ментальностью самой успешной локации в мире.
мы живем не в 19 веке, когда неделю надо ехать на телеге, что увидеть что творится в соседнем городе. Глобализация.
borshchik написав:rjkz От цікаво запитати, а навіщо чекати, якщо не подобається? От "чтоби што"? В демократії є проста й зрозуміла процедура вуличного протесту. Чому не вийти на майдан й не сказати "фе" прям зараз? Не скидати владу, так теж можна, а вийти гуртом й сказати "фе"?
что вас сдерживает? при порохе народ шатуном пугали, чтобы дома сидели и чай с рошенкой у телевысера с 5 каналом смотрели.
rjkz написав: И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности. И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.
Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.
Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.
Во-вторых насчет "богатой страны". Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство. Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было. Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.
Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет".
эмоции? Да здесь у порохоботов форменная истерика уже какой месяц, а у меня - так, навеяло. насчет "ахметовых" и их " вклада в наше светлое настоящее...когда заводы режутся в металлолом - это миллиарды для одного и потеря работы для других, это уменьшение ввп всей страны, когда кто-то выводит из своего банка бабло, а потом фгвфл раслачивается пустой гривной - это миллиарды для одного и потери для всей страны. и так далее . Вы взрослый и умный человек - не заставляйте меня на пальцах объяснять то, что школьнику понятно.
sequence написав:не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него
заняты,вечером будет шабаш))
В защиту Петро Алексевича. Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?
В том, что он не имеет никакого отношения к народу, о котором вы упомянули, наш коллега уже как-то писал. Не принмали в СССР евреев в КИМО, МИМО и тд. Ибо боялись, что еврей уедет в Израиль и выдаст все "секреты" дипломатии СССР. Поэтому всех очень тщательно проверяли по поводу 5 графы. А кгб проверять умело. В кгб СССР доверяете?