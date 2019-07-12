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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3527352835293530

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 187
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
5%
10
Європейська Солідарність
28%
52
Опозиційна платформа - За життя
5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
41
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
13
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:53

  zРадио написав:
  airmax78 написав:73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876


Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:56

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876


Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.


Зато друзья Порошенко засрали все отрасли личным бизнесом при каденции Порошенко.

Пока что разницы между Зеленским и Порошенко большой нет, даже речи одинаковые говорят, просто один веселый, другой унылый. Хотя бы в этом уже один большой плюс.
То что Порошенко туповатый политик, тут даже сомневаться не приходиться, достаточно посмотреть на очередную убогую предвыборную компанию Порошенко, чистый трэш, индеец в пятый раз наступающий на одну и ту же швабру.
Предвыборная компания типа Черчилля превратилась в препирательство с красными шариками Шария, просто уже цирк, когда полмитинга Черчилль кричит лозунги против Шария.
Мелко плавает.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 02:37

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:...Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь.

перед тем, как локация достигает капитализации, способной заплатить за идею ярды долларов, проходит огромный путь. столетия.
где есть свои рыжие, бени, пети и т.д. и т.п.
только вы, почему-то, забываете об этом и сравниваете ментальность нашего архаичного пост.совка с ментальностью самой успешной локации в мире.


мы живем не в 19 веке, когда неделю надо ехать на телеге, что увидеть что творится в соседнем городе.
Глобализация.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 02:39

  borshchik написав:rjkz От цікаво запитати, а навіщо чекати, якщо не подобається? От "чтоби што"? В демократії є проста й зрозуміла процедура вуличного протесту. Чому не вийти на майдан й не сказати "фе" прям зараз? Не скидати владу, так теж можна, а вийти гуртом й сказати "фе"?


что вас сдерживает?
при порохе народ шатуном пугали, чтобы дома сидели и чай с рошенкой у телевысера с 5 каналом смотрели.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 02:45

  Starikan написав:
  rjkz написав: И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.
И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.

Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.

Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.

Во-вторых насчет "богатой страны".
Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.
Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.
Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.

Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет".


эмоции?
Да здесь у порохоботов форменная истерика уже какой месяц, а у меня - так, навеяло.
насчет "ахметовых" и их " вклада в наше светлое настоящее...когда заводы режутся в металлолом - это миллиарды для одного и потеря работы для других, это уменьшение ввп всей страны, когда кто-то выводит из своего банка бабло, а потом фгвфл раслачивается пустой гривной - это миллиарды для одного и потери для всей страны.
и так далее . Вы взрослый и умный человек - не заставляйте меня на пальцах объяснять то, что школьнику понятно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 03:02

  Волгарь написав:
  Мизантрóп написав:
  sequence написав:не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него
заняты,вечером будет шабаш))
Зображення

В защиту Петро Алексевича.
Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?


В том, что он не имеет никакого отношения к народу, о котором вы упомянули, наш коллега уже как-то писал. Не принмали в СССР евреев в КИМО, МИМО и тд. Ибо боялись, что еврей уедет в Израиль и выдаст все "секреты" дипломатии СССР. :mrgreen: Поэтому всех очень тщательно проверяли по поводу 5 графы. А кгб проверять умело.
В кгб СССР доверяете? :mrgreen:
rjkz
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  #<1 ... 3527352835293530
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