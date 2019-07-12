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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3527352835293530 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 187 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 5 Голос 18% 34 Громадянська позиція 5% 10 Європейська Солідарність 28% 52 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 41 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 13 Всього голосів : 187 Додано: Суб 13 лип, 2019 00:53 zРадио написав: airmax78 написав: 73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876 73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте:



Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять

До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали. До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали. airmax78 Повідомлень: 30757 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3633 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 00:56 airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав: 73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876 73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте:



Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять

До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали. До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.



Зато друзья Порошенко засрали все отрасли личным бизнесом при каденции Порошенко.



Пока что разницы между Зеленским и Порошенко большой нет, даже речи одинаковые говорят, просто один веселый, другой унылый. Хотя бы в этом уже один большой плюс.

То что Порошенко туповатый политик, тут даже сомневаться не приходиться, достаточно посмотреть на очередную убогую предвыборную компанию Порошенко, чистый трэш, индеец в пятый раз наступающий на одну и ту же швабру.

Предвыборная компания типа Черчилля превратилась в препирательство с красными шариками Шария, просто уже цирк, когда полмитинга Черчилль кричит лозунги против Шария.

Мелко плавает. Зато друзья Порошенко засрали все отрасли личным бизнесом при каденции Порошенко.Пока что разницы между Зеленским и Порошенко большой нет, даже речи одинаковые говорят, просто один веселый, другой унылый. Хотя бы в этом уже один большой плюс.То что Порошенко туповатый политик, тут даже сомневаться не приходиться, достаточно посмотреть на очередную убогую предвыборную компанию Порошенко, чистый трэш, индеец в пятый раз наступающий на одну и ту же швабру.Предвыборная компания типа Черчилля превратилась в препирательство с красными шариками Шария, просто уже цирк, когда полмитинга Черчилль кричит лозунги против Шария.Мелко плавает. freeze 4 Повідомлень: 12215 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 02:37 Yuri_T написав: rjkz написав: ...Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь. ...Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь.

перед тем, как локация достигает капитализации, способной заплатить за идею ярды долларов, проходит огромный путь. столетия.

где есть свои рыжие, бени, пети и т.д. и т.п.

только вы, почему-то, забываете об этом и сравниваете ментальность нашего архаичного пост.совка с ментальностью самой успешной локации в мире. перед тем, как локация достигает капитализации, способной заплатить за идею ярды долларов, проходит огромный путь. столетия.где есть свои рыжие, бени, пети и т.д. и т.п.только вы, почему-то, забываете об этом и сравниваете ментальность нашего архаичного пост.совка с ментальностью самой успешной локации в мире.



мы живем не в 19 веке, когда неделю надо ехать на телеге, что увидеть что творится в соседнем городе.

Глобализация. мы живем не в 19 веке, когда неделю надо ехать на телеге, что увидеть что творится в соседнем городе.Глобализация. rjkz

Повідомлень: 9689 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 02:39 borshchik написав: rjkz От цікаво запитати, а навіщо чекати, якщо не подобається? От "чтоби што"? В демократії є проста й зрозуміла процедура вуличного протесту. Чому не вийти на майдан й не сказати "фе" прям зараз? Не скидати владу, так теж можна, а вийти гуртом й сказати "фе"? От цікаво запитати, а навіщо чекати, якщо не подобається? От "чтоби што"? В демократії є проста й зрозуміла процедура вуличного протесту. Чому не вийти на майдан й не сказати "фе" прям зараз? Не скидати владу, так теж можна, а вийти гуртом й сказати "фе"?



что вас сдерживает?

при порохе народ шатуном пугали, чтобы дома сидели и чай с рошенкой у телевысера с 5 каналом смотрели. что вас сдерживает?при порохе народ шатуном пугали, чтобы дома сидели и чай с рошенкой у телевысера с 5 каналом смотрели. rjkz

Повідомлень: 9689 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 02:45 Starikan написав: rjkz написав: И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.

И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни. И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.

Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.



Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.



Во-вторых насчет "богатой страны".

Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.

Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.

Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.



Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет". Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению сВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.Во-вторых насчет "богатой страны".Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет".



эмоции?

Да здесь у порохоботов форменная истерика уже какой месяц, а у меня - так, навеяло.

насчет "ахметовых" и их " вклада в наше светлое настоящее...когда заводы режутся в металлолом - это миллиарды для одного и потеря работы для других, это уменьшение ввп всей страны, когда кто-то выводит из своего банка бабло, а потом фгвфл раслачивается пустой гривной - это миллиарды для одного и потери для всей страны.

и так далее . Вы взрослый и умный человек - не заставляйте меня на пальцах объяснять то, что школьнику понятно. эмоции?Да здесь у порохоботов форменная истерика уже какой месяц, а у меня - так, навеяло.насчет "ахметовых" и их " вклада в наше светлое настоящее...когда заводы режутся в металлолом - это миллиарды для одного и потеря работы для других, это уменьшение ввп всей страны, когда кто-то выводит из своего банка бабло, а потом фгвфл раслачивается пустой гривной - это миллиарды для одного и потери для всей страны.и так далее . Вы взрослый и умный человек - не заставляйте меня на пальцах объяснять то, что школьнику понятно. rjkz

Повідомлень: 9689 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 03:02 Волгарь написав: Мизантрóп написав: sequence написав: не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него заняты,вечером будет шабаш))

заняты,вечером будет шабаш))

В защиту Петро Алексевича.

Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием? В защиту Петро Алексевича.Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?



В том, что он не имеет никакого отношения к народу, о котором вы упомянули, наш коллега уже как-то писал. Не принмали в СССР евреев в КИМО, МИМО и тд. Ибо боялись, что еврей уедет в Израиль и выдаст все "секреты" дипломатии СССР. Поэтому всех очень тщательно проверяли по поводу 5 графы. А кгб проверять умело.

В кгб СССР доверяете? В том, что он не имеет никакого отношения к народу, о котором вы упомянули, наш коллега уже как-то писал. Не принмали в СССР евреев в КИМО, МИМО и тд. Ибо боялись, что еврей уедет в Израиль и выдаст все "секреты" дипломатии СССР.Поэтому всех очень тщательно проверяли по поводу 5 графы. А кгб проверять умело.В кгб СССР доверяете? rjkz

Повідомлень: 9689 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4240 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 05:53 budivelnik написав: Так,мій час дорогий..

Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...

Так само і з житлом....

Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...

Але маючи варіанти на вибір

Використати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4

Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...

А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...

І час мій хоч і дорогий,але він мій....

Таким чином

Спільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я. Так,мій час дорогий..Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...Так само і з житлом....Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...Але маючи варіанти на вибірВикористати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...І час мій хоч і дорогий,але він мій....Таким чиномСпільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я.



Такое дорогое время что , приехав на отдых, готов ехать обратно 200км лишь бы не снимать дорогую гостиницу и не переплачивать в ресторане.

По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.

И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской Такое дорогое время что , приехав на отдых, готов ехать обратно 200км лишь бы не снимать дорогую гостиницу и не переплачивать в ресторане.По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1571 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 06:01 shapo написав: Треть автопарка США и Европы взятого в лизинг это свое или чужое? Треть автопарка США и Европы взятого в лизинг это свое или чужое?



budivelnik написав: Точно те саме можна сказати і про кредит...

Поки гроші банку не виплачені-все що куплено в кредит є в заставі банку.... Точно те саме можна сказати і про кредит...Поки гроші банку не виплачені-все що куплено в кредит є в заставі банку....



Вот только обслуживание авто, страховка, продажа авто и пр. это дело взявшего кредит, а не компании отдавшей авто в лизинг.

Ну, да это опять в большей степени вопрос стоимости времени человека.

Возвращаясь к тому о чем начал zРадио -

https://avtovod.com.ua/articles/7814667 ... ernet.html Вот только обслуживание авто, страховка, продажа авто и пр. это дело взявшего кредит, а не компании отдавшей авто в лизинг.Ну, да это опять в большей степени вопрос стоимости времени человека.Возвращаясь к тому о чем начал zРадио - Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1571 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 06:10 Волгарь написав: В защиту Петро Алексевича.

Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием? В защиту Петро Алексевича.Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?



1) В Израиле полно евреев-алкоголиков приехавших из бывшего СССР

2) После 2014г с подачи российских СМИ Порошенко начали называть Вальцман. При этом никто не удосужился обьяснить кто из его предков и когда поменял фамилию

3) Порошенко прихожанин православной церкви, вначале российской , потом украинской.

Его по закону о возвращении Израиля на основании этого факта никогда не признают евреем и не дадут гражданства Израиля.

4) Поскольку у меня самого диабет, то с этим заболеванием знаком хорошо.

Никаких изменений в поведении не наблюдал ни у кого из своих коллег по несчастью. Пить нежелательно т.к. процесс приближения финала жизни от этого ускорится. 1) В Израиле полно евреев-алкоголиков приехавших из бывшего СССР2) После 2014г с подачи российских СМИ Порошенко начали называть Вальцман. При этом никто не удосужился обьяснить кто из его предков и когда поменял фамилию3) Порошенко прихожанин православной церкви, вначале российской , потом украинской.Его по закону о возвращении Израиля на основании этого факта никогда не признают евреем и не дадут гражданства Израиля.4) Поскольку у меня самого диабет, то с этим заболеванием знаком хорошо.Никаких изменений в поведении не наблюдал ни у кого из своих коллег по несчастью. Пить нежелательно т.к. процесс приближения финала жизни от этого ускорится. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1571 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 06:36 shapo написав: budivelnik написав: Так,мій час дорогий..

Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...

Так само і з житлом....

Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...

Але маючи варіанти на вибір

Використати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4

Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...

А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...

І час мій хоч і дорогий,але він мій....

Таким чином

Спільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я. Так,мій час дорогий..Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...Так само і з житлом....Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...Але маючи варіанти на вибірВикористати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...І час мій хоч і дорогий,але він мій....Таким чиномСпільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я. Такое дорогое время что , приехав на отдых, готов ехать обратно 200км лишь бы не снимать дорогую гостиницу и не переплачивать в ресторане. Такое дорогое время что , приехав на отдых, готов ехать обратно 200км лишь бы не снимать дорогую гостиницу и не переплачивать в ресторане. Тут якраз навпаки

Я переплачую більше їдучи додому-ніж переплата в ресторані чи зняти житло..

Просто я виходячи з ресторану-завжди голодний... без привязки скількитам зї-якась психологічна особливість

shapo написав: По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.

И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской Ага-за бугром такіє вішні....

Тільки чомусь убер в години пік (свята і так далі) вартість перевезень може підняти в три рази...

Чомусь як тільки концерт на Арені-Львів чи поїзд з Києва - то жодне авто не піде на Стрийську чи Вокзал на протязі як мінімум години поки там все не розсмокчеться.. shapo написав: Вот только обслуживание авто, страховка, продажа авто и пр. это дело взявшего кредит, а не компании отдавшей авто в лизинг. Вот только обслуживание авто, страховка, продажа авто и пр. это дело взявшего кредит, а не компании отдавшей авто в лизинг. Тільки за те що хтось на себе взяв менінгіт по обслуговуванню авто - платить той хто використовує авто..

Поцікавтесь різницею по лізингу і кредитом-будете не приємно вражені



І по Вашій ссилці-чому молодь не любить водити авто..

Молодь любить водити ,любить мати своє житло - просто ці речі настільки дорогі для пересічної ,що для того щоб не отримати психологічну травму від не можливості це реалізувати - мозок придумує відмазку... Тут якраз навпакиЯ переплачую більше їдучи додому-ніж переплата в ресторані чи зняти житло..Просто я виходячи з ресторану-завжди голодний... без привязки скількитам зї-якась психологічна особливістьАга-за бугром такіє вішні....Тільки чомусь убер в години пік (свята і так далі) вартість перевезень може підняти в три рази...Чомусь як тільки концерт на Арені-Львів чи поїзд з Києва - то жодне авто не піде на Стрийську чи Вокзал на протязі як мінімум години поки там все не розсмокчеться..Тільки за те що хтось на себе взяв менінгіт по обслуговуванню авто - платить той хто використовує авто..Поцікавтесь різницею по лізингу і кредитом-будете не приємно враженіІ по Вашій ссилці-чому молодь не любить водити авто..Молодь любить водити ,любить мати своє житло - просто ці речі настільки дорогі для пересічної ,що для того щоб не отримати психологічну травму від не можливості це реалізувати - мозок придумує відмазку... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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