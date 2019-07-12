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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3527352835293530

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 187
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
5%
10
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28%
52
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5%
10
Опозиційний блок
4%
8
Радикальна партія
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Самопоміч
1%
2
Свобода
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9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
41
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
13
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:53

  zРадио написав:
  airmax78 написав:73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876


Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 00:56

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:73%ные, сказку перед сном заказывали? Слушайте: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876


Напускное удивление порохоботов доставляет - никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

До вовы-далпайопа такого не было. Родственники юзика щебнем не торговали.


Зато друзья Порошенко засрали все отрасли личным бизнесом при каденции Порошенко.

Пока что разницы между Зеленским и Порошенко большой нет, даже речи одинаковые говорят, просто один веселый, другой унылый. Хотя бы в этом уже один большой плюс.
То что Порошенко туповатый политик, тут даже сомневаться не приходиться, достаточно посмотреть на очередную убогую предвыборную компанию Порошенко, чистый трэш, индеец в пятый раз наступающий на одну и ту же швабру.
Предвыборная компания типа Черчилля превратилась в препирательство с красными шариками Шария, просто уже цирк, когда полмитинга Черчилль кричит лозунги против Шария.
Мелко плавает.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 02:37

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:...Чувак сделал 3,5 млрда с помощью одного лаптя и ИДЕИ. Ни у кого ничего не отжал, наверное и о деньгах в этот момент думал в самую последнюю очередь.

перед тем, как локация достигает капитализации, способной заплатить за идею ярды долларов, проходит огромный путь. столетия.
где есть свои рыжие, бени, пети и т.д. и т.п.
только вы, почему-то, забываете об этом и сравниваете ментальность нашего архаичного пост.совка с ментальностью самой успешной локации в мире.


мы живем не в 19 веке, когда неделю надо ехать на телеге, что увидеть что творится в соседнем городе.
Глобализация.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 02:39

  borshchik написав:rjkz От цікаво запитати, а навіщо чекати, якщо не подобається? От "чтоби што"? В демократії є проста й зрозуміла процедура вуличного протесту. Чому не вийти на майдан й не сказати "фе" прям зараз? Не скидати владу, так теж можна, а вийти гуртом й сказати "фе"?


что вас сдерживает?
при порохе народ шатуном пугали, чтобы дома сидели и чай с рошенкой у телевысера с 5 каналом смотрели.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 02:45

  Starikan написав:
  rjkz написав: И посмотрите на наших бедных и несчастных миллиардеров - они всю свою жизнь поменяли на гов..., пардон, на деньги. Разорили огромную и богатую страну, миллионы людей заставили страдать и жить в нщее и (буквально) в голоде. Полстраны уехало из-за их непомерной жадности.
И что? Состояние ахметова порядка 7+млрд, пороха наверное сейчас млрд 3-5 (точно никто не знает). Они это с собой в лучший мир заберут? Они прос..али свои жизни.

Меня эти цифры, перемежаемые эмоциями, как-то не убеждают.

Во-первых, насчет "разорили": что такое эти 5-7 млрд по сравнению с годовым ВВП прошлой и нынешней Украины? Даже с учетом фирташей-пинчуков и их дворцов и яхт, всё равно не сходится.

Во-вторых насчет "богатой страны".
Возьмем, например, мiй рiдний Харкiв, где даже продукция завода "Авторучка" при совке на 50% состояла из военки, а совсем цивильные заводы типа ХТЗ (не уверен в его полной цивильности, ну да ладно) и Серпа с молотом работали на страну, которая перестала существовать. Вот и всё богатство.
Достаточного количества нефти и газа, обеспечивших РФ подушку безопасности в переходной период, у нас не было.
Есть объективные обстоятельства и законы, а не злая воля рыжих рептилоидов, на которых удобно свалить все негаразды.

Вы же не хотите идти на госслужбу (и я, кстати, не хочу) - значит, придется мириться с тем, что туда, возможно, идут не самые лучшие представители общества с, возможно, не слишком благородными целями. "Других госслужащих у меня для вас нет".


эмоции?
Да здесь у порохоботов форменная истерика уже какой месяц, а у меня - так, навеяло.
насчет "ахметовых" и их " вклада в наше светлое настоящее...когда заводы режутся в металлолом - это миллиарды для одного и потеря работы для других, это уменьшение ввп всей страны, когда кто-то выводит из своего банка бабло, а потом фгвфл раслачивается пустой гривной - это миллиарды для одного и потери для всей страны.
и так далее . Вы взрослый и умный человек - не заставляйте меня на пальцах объяснять то, что школьнику понятно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 03:02

  Волгарь написав:
  Мизантрóп написав:
  sequence написав:не вижу на форуме массового "бажаю щастя/здоровья" от той толпы, что топят за него
заняты,вечером будет шабаш))
Зображення

В защиту Петро Алексевича.
Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?


В том, что он не имеет никакого отношения к народу, о котором вы упомянули, наш коллега уже как-то писал. Не принмали в СССР евреев в КИМО, МИМО и тд. Ибо боялись, что еврей уедет в Израиль и выдаст все "секреты" дипломатии СССР. :mrgreen: Поэтому всех очень тщательно проверяли по поводу 5 графы. А кгб проверять умело.
В кгб СССР доверяете? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 05:53

  budivelnik написав:Так,мій час дорогий..
Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...
Так само і з житлом....
Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...
Але маючи варіанти на вибір
Використати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4
Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...
А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...
І час мій хоч і дорогий,але він мій....
Таким чином
Спільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я.


Такое дорогое время что , приехав на отдых, готов ехать обратно 200км лишь бы не снимать дорогую гостиницу и не переплачивать в ресторане.
По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.
И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 06:01

  shapo написав:Треть автопарка США и Европы взятого в лизинг это свое или чужое?


  budivelnik написав:Точно те саме можна сказати і про кредит...
Поки гроші банку не виплачені-все що куплено в кредит є в заставі банку....


Вот только обслуживание авто, страховка, продажа авто и пр. это дело взявшего кредит, а не компании отдавшей авто в лизинг.
Ну, да это опять в большей степени вопрос стоимости времени человека.
Возвращаясь к тому о чем начал zРадио -
https://avtovod.com.ua/articles/7814667 ... ernet.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 06:10

  Волгарь написав:В защиту Петро Алексевича.
Не зная деталей, не берусь судить, но согласитесь что, еврей-алкоголик (или просто пьющий) - это такая же редкость, что и еврей-колхозник. Неужели именно такой раритет и стал Президентом. Может его не всегда твердая речь и бравый вид связаны с каким-либо заболеванием?


1) В Израиле полно евреев-алкоголиков приехавших из бывшего СССР
2) После 2014г с подачи российских СМИ Порошенко начали называть Вальцман. При этом никто не удосужился обьяснить кто из его предков и когда поменял фамилию
3) Порошенко прихожанин православной церкви, вначале российской , потом украинской.
Его по закону о возвращении Израиля на основании этого факта никогда не признают евреем и не дадут гражданства Израиля.
4) Поскольку у меня самого диабет, то с этим заболеванием знаком хорошо.
Никаких изменений в поведении не наблюдал ни у кого из своих коллег по несчастью. Пить нежелательно т.к. процесс приближения финала жизни от этого ускорится.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 06:36

  shapo написав:
  budivelnik написав:Так,мій час дорогий..
Тому я волію мати під рукою авто ,яке використовується максимум 15% і стоїть 85%... Але стоїть там де мені треба, і готове їхати тоді коли мені треба а не тоді коли воно вільне...
Так само і з житлом....
Я маю своє... і при цьому я можу орендувати де хочеш на тих 10% часу що буду знаходитись на такій відстані від свого , що мені дешевше буде використати орендоване...
Але маючи варіанти на вибір
Використати на ніч номер в Буковелі розміром 3 на 4
Я скористаюсь власним авто , витрачу 3 години часу і палива на 200 км-щоб переночувати в себе дома... хоча 9 з 10-тьох подібних до мене і 100 зі 100 студентів-приймуть інше рішення...
А все тому що в мене холодильник з телевізором стоять там де мені зручно і в холодильнику не страва від шеф-кухара продажною вартістю в 200-1000 грн , а споживчою максимум дотягує до 100 грн в мене в холодильнику...
І час мій хоч і дорогий,але він мій....
Таким чином
Спільне використання шкарпеток-є ідеальним для нижче середнього рівня і зовсім не підходить для того хто не понти пускає .а пробує жити в комфорті з своїм я.
Такое дорогое время что , приехав на отдых, готов ехать обратно 200км лишь бы не снимать дорогую гостиницу и не переплачивать в ресторане.
Тут якраз навпаки
Я переплачую більше їдучи додому-ніж переплата в ресторані чи зняти житло..
Просто я виходячи з ресторану-завжди голодний... без привязки скількитам зї-якась психологічна особливість
  shapo написав: По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.
И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской
Ага-за бугром такіє вішні....
Тільки чомусь убер в години пік (свята і так далі) вартість перевезень може підняти в три рази...
Чомусь як тільки концерт на Арені-Львів чи поїзд з Києва - то жодне авто не піде на Стрийську чи Вокзал на протязі як мінімум години поки там все не розсмокчеться..
  shapo написав:Вот только обслуживание авто, страховка, продажа авто и пр. это дело взявшего кредит, а не компании отдавшей авто в лизинг.
Тільки за те що хтось на себе взяв менінгіт по обслуговуванню авто - платить той хто використовує авто..
Поцікавтесь різницею по лізингу і кредитом-будете не приємно вражені

І по Вашій ссилці-чому молодь не любить водити авто..
Молодь любить водити ,любить мати своє житло - просто ці речі настільки дорогі для пересічної ,що для того щоб не отримати психологічну травму від не можливості це реалізувати - мозок придумує відмазку...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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