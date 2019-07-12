знайомі і родичі кварталу займають керівні посади.
Все це нагадує часи Януковича.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 08:07
Кумовство і блат серед зеКоманди:
знайомі і родичі кварталу займають керівні посади.
Все це нагадує часи Януковича.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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