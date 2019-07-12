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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3527352835293530 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 189 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 3% 6 Голос 18% 34 Громадянська позиція 5% 10 Європейська Солідарність 28% 52 Опозиційна платформа - За життя 5% 10 Опозиційний блок 4% 8 Радикальна партія 1% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 22% 41 Українська стратегія 0 0 Інша 7% 14 Всього голосів : 189 Додано: Суб 13 лип, 2019 08:52 budivelnik написав: Тільки за те що хтось на себе взяв менінгіт по обслуговуванню авто - платить той хто використовує авто..

Поцікавтесь різницею по лізингу і кредитом-будете не приємно вражені



І по Вашій ссилці-чому молодь не любить водити авто..

Молодь любить водити ,любить мати своє житло - просто ці речі настільки дорогі для пересічної ,що для того щоб не отримати психологічну травму від не можливості це реалізувати - мозок придумує відмазку... Тільки за те що хтось на себе взяв менінгіт по обслуговуванню авто - платить той хто використовує авто..Поцікавтесь різницею по лізингу і кредитом-будете не приємно враженіІ по Вашій ссилці-чому молодь не любить водити авто..Молодь любить водити ,любить мати своє житло - просто ці речі настільки дорогі для пересічної ,що для того щоб не отримати психологічну травму від не можливості це реалізувати - мозок придумує відмазку...

1) Время на обслуживание и

последующую продажу авто и есть стоимость времени которое я тут безуспешно пытаюсь пояснить

2)Соотношение заработка к стоимости авто или жилья у нынешней молодёжи развитых стран(не украинской) точно не ниже чем у их отцов или тем более дедов. Причина в другом - за 30 лет изменились ценности и приоритеты 1) Время на обслуживание ипоследующую продажу авто и есть стоимость времени которое я тут безуспешно пытаюсь пояснить2)Соотношение заработка к стоимости авто или жилья у нынешней молодёжи развитых стран(не украинской) точно не ниже чем у их отцов или тем более дедов. Причина в другом - за 30 лет изменились ценности и приоритеты Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1572 З нами з: 29.05.18 Подякував: 74 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 08:59 V2 написав: Сергій Руденко

8 липня о 08:05 ·

10 запитань до президента Зеленського



Пане Володимире Володимир Зеленський, оскільки іншої можливості поставити Вам запитання нині у мене немає, скористаюсь FB.



Сподіваюсь, Ви, як людина діджитальна, дасте відповіді на всі запитання. Гаразд? Отже:



1. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли продати два із трьох літаків, якими користується президент України. Ви говорили, що будете користуватися рейсовими літаками. Скажіть, чи виставлені вже на аукціони ці літаки і скільки разів за останні 50 днів Ви літали рейсовими літаками?



2. Коли Ви позбудетесь кортежів, які ускладнюють рух містом?



3. Ви обіцяли прийти лише на один президентський термін. До його закінчення 4 роки і 10 місяців. Скажіть, чи варто у такому разі розпочинати грандіозний переїзд Адміністрації президента в Український дім? Чи Ви нині готуєте Офіс вже для свого наступника?



4. Коли до відповідальності будуть притягнуті Свинарчуки? Що заважає вашій владі це зробити?



5. Ви обіцяли відкриті конкурси для високопосадовців. Попри усі застереження Ви без усіляких конкурсів призначили Віталія Комарницького та Павла Кириленка головами прифронтових обласних державних адміністрацій - Луганської та Донецької. Перший - представник Партії регіонів із солідним стажем, людина, яка марить слов’янським союзом і має відверто сепаратистські погляди. Другий має брата, який служить у “ДНР”. Що Вас змусило підписати укази по Комарницькому і Кириленку? Чи несете Ви персональну відповідальність за них?



6. За останній місяць Віктор Медведчук взяв під контроль третій інформаційний канал в Україні. Один із проектів кума Путіна - телеканал NewsOne готує телеміст разом із телеканалом “Россия 24”, який заборонений в Україні. Чи готове підконтрольне Вами СБУ перешкодити цій інформаційній провокації? Коли будуть позбавлені ліцензії телеканали, які працюють на ворога?



7. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли, що СБУ не буде більше займатися економічними злочинами. Утім, кілька днів тому відомство Баканова провело обшуки на двох тютюнових фабриках - у Вінниках, що на Львівщині, та у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Що робили там СБУшники, не скажете?



8. Коли Ви, як і обіцяли, будете вимагати від гарантів Будапештського меморандуму гарантій безпеки для України?



9. Ви обіцяли запровадити одноразову “нульову декларацію” для бізнесу. Ви говорили, що кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти направити тим, хто неспроможний оплатити комунальні послуги. Чи готовий вже законопроект про це? Можете із ним ознайомити громадськість?



10. Чи не хотіли б Ви взяти участь в експерименті і як пенсіонери прожити на пенсію 1,5 тис.грн на місяць - такому експерименті, який Ви пропонували президентові Порошенку? Сергій Руденко8 липня о 08:05 ·10 запитань до президента ЗеленськогоПане Володимире Володимир Зеленський, оскільки іншої можливості поставити Вам запитання нині у мене немає, скористаюсь FB.Сподіваюсь, Ви, як людина діджитальна, дасте відповіді на всі запитання. Гаразд? Отже:1. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли продати два із трьох літаків, якими користується президент України. Ви говорили, що будете користуватися рейсовими літаками. Скажіть, чи виставлені вже на аукціони ці літаки і скільки разів за останні 50 днів Ви літали рейсовими літаками?2. Коли Ви позбудетесь кортежів, які ускладнюють рух містом?3. Ви обіцяли прийти лише на один президентський термін. До його закінчення 4 роки і 10 місяців. Скажіть, чи варто у такому разі розпочинати грандіозний переїзд Адміністрації президента в Український дім? Чи Ви нині готуєте Офіс вже для свого наступника?4. Коли до відповідальності будуть притягнуті Свинарчуки? Що заважає вашій владі це зробити?5. Ви обіцяли відкриті конкурси для високопосадовців. Попри усі застереження Ви без усіляких конкурсів призначили Віталія Комарницького та Павла Кириленка головами прифронтових обласних державних адміністрацій - Луганської та Донецької. Перший - представник Партії регіонів із солідним стажем, людина, яка марить слов’янським союзом і має відверто сепаратистські погляди. Другий має брата, який служить у “ДНР”. Що Вас змусило підписати укази по Комарницькому і Кириленку? Чи несете Ви персональну відповідальність за них?6. За останній місяць Віктор Медведчук взяв під контроль третій інформаційний канал в Україні. Один із проектів кума Путіна - телеканал NewsOne готує телеміст разом із телеканалом “Россия 24”, який заборонений в Україні. Чи готове підконтрольне Вами СБУ перешкодити цій інформаційній провокації? Коли будуть позбавлені ліцензії телеканали, які працюють на ворога?7. Під час виборчої кампанії Ви обіцяли, що СБУ не буде більше займатися економічними злочинами. Утім, кілька днів тому відомство Баканова провело обшуки на двох тютюнових фабриках - у Вінниках, що на Львівщині, та у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Що робили там СБУшники, не скажете?8. Коли Ви, як і обіцяли, будете вимагати від гарантів Будапештського меморандуму гарантій безпеки для України?9. Ви обіцяли запровадити одноразову “нульову декларацію” для бізнесу. Ви говорили, що кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи, а отримані кошти направити тим, хто неспроможний оплатити комунальні послуги. Чи готовий вже законопроект про це? Можете із ним ознайомити громадськість?10. Чи не хотіли б Ви взяти участь в експерименті і як пенсіонери прожити на пенсію 1,5 тис.грн на місяць - такому експерименті, який Ви пропонували президентові Порошенку?



На эти вопросы хотелось бы услышать ответы местных "порох выноват".

По пунктам.

А зеля... А шо зеля. Может он думал, что "поезд стой, раз, два", реально работает. Ему знакомый прапорщик рассказывал На эти вопросы хотелось бы услышать ответы местных "порох выноват".По пунктам.А зеля... А шо зеля. Может он думал, что "поезд стой, раз, два", реально работает. Ему знакомый прапорщик рассказывал vano80 Повідомлень: 1275 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:01 V2



Вопросы по добкину составлены уязвленным поражением шефа порохофила, я даже удивился, что нет вопроса - вы обещали мир на Донбассе, прошло 50 дней, а мира нет, почему вы не выполняете свои обещания ? freeze 4 Повідомлень: 12218 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:20 shapo написав: budivelnik написав: Тільки за те що хтось на себе взяв менінгіт по обслуговуванню авто - платить той хто використовує авто..

Поцікавтесь різницею по лізингу і кредитом-будете не приємно вражені



І по Вашій ссилці-чому молодь не любить водити авто..

Молодь любить водити ,любить мати своє житло - просто ці речі настільки дорогі для пересічної ,що для того щоб не отримати психологічну травму від не можливості це реалізувати - мозок придумує відмазку... Тільки за те що хтось на себе взяв менінгіт по обслуговуванню авто - платить той хто використовує авто..Поцікавтесь різницею по лізингу і кредитом-будете не приємно враженіІ по Вашій ссилці-чому молодь не любить водити авто..Молодь любить водити ,любить мати своє житло - просто ці речі настільки дорогі для пересічної ,що для того щоб не отримати психологічну травму від не можливості це реалізувати - мозок придумує відмазку... 1) Время на обслуживание и

последующую продажу авто и есть стоимость времени которое я тут безуспешно пытаюсь пояснить 1) Время на обслуживание ипоследующую продажу авто и есть стоимость времени которое я тут безуспешно пытаюсь пояснить Давайте на пальцях

Я купив авто в 2013 за 15000 доларів

Вартість пробігу(паливо+обслуговування) 0,1 долар

Сьогодні на спідометрі - 175 000 км

Вартість пробігу на таксі сьогодні 0,4 долара км

Робимо просте порівняння

15000 доларів+175 000 км*0,1 =32 500 доларів

175 000 км * 0,4 = 70 000 доларів

І це при тому що в мене на руках авто вартістю в 8000(обяви на авторіа) 6000(автовикуп вже)

То я виграв чи програв?

shapo написав: 2)Соотношение заработка к стоимости авто или жилья у нынешней молодёжи развитых стран(не украинской) точно не ниже чем у их отцов или тем более дедов. Причина в другом - за 30 лет изменились ценности и приоритеты 2)Соотношение заработка к стоимости авто или жилья у нынешней молодёжи развитых стран(не украинской) точно не ниже чем у их отцов или тем более дедов. Причина в другом - за 30 лет изменились ценности и приоритеты Звичайно що змінились...

Комсомольці 20-тих 20-того століття - самі будували країну,

зеленофіли 20-тих 21-го століття-чекають поки для них збудують

Телевізор вбив в голову що кока-кола+хот-дог - це вау...

Чіпси-вау в квадраті...

І ніхто чомусь не порівнює складових цих продуктів

Вартість аналога кока-коли по споживчим характеристикам не дотягне і до 1 грн

Вартість хот-дога- 150 грн кг, тобто це вартість нормальної ковбаси-а отримуємо хліб...

Чіпси - це взагалі вау-солена олія+трошки крохмалу =250 грн кг...

І так у всьому...

Тому ще раз

Ми пройшли заміну вершкового масла-спредом... і тоді коли проходили - спред був модним...

Тепер молоді навязують модні рішення

життя в компютері ,харчування на ходу,сімя після 35...

Як на мене-така віртуальність до добра не доведе..

І останнє

Чому власники заводів-житла - є власниками? Адже Ви стверджуєте що інші пріорітети...Чому ці власники не віддали ці заводи суспільству?

Може тому вони й власники-що телевізор замінив молоді мозок? Давайте на пальцяхЯ купив авто в 2013 за 15000 доларівВартість пробігу(паливо+обслуговування) 0,1 доларСьогодні на спідометрі - 175 000 кмВартість пробігу на таксі сьогодні 0,4 долара кмРобимо просте порівняння15000 доларів+175 000 км*0,1 =32 500 доларів175 000 км * 0,4 = 70 000 доларівІ це при тому що в мене на руках авто вартістю в 8000(обяви на авторіа) 6000(автовикуп вже)То я виграв чи програв?Звичайно що змінились...Комсомольці 20-тих 20-того століття - самі будували країну,зеленофіли 20-тих 21-го століття-чекають поки для них збудуютьТелевізор вбив в голову що кока-кола+хот-дог - це вау...Чіпси-вау в квадраті...І ніхто чомусь не порівнює складових цих продуктівВартість аналога кока-коли по споживчим характеристикам не дотягне і до 1 грнВартість хот-дога- 150 грн кг, тобто це вартість нормальної ковбаси-а отримуємо хліб...Чіпси - це взагалі вау-солена олія+трошки крохмалу =250 грн кг...І так у всьому...Тому ще разМи пройшли заміну вершкового масла-спредом... і тоді коли проходили - спред був модним...Тепер молоді навязують модні рішенняжиття в компютері ,харчування на ходу,сімя після 35...Як на мене-така віртуальність до добра не доведе..І останнєЧому власники заводів-житла - є власниками? Адже Ви стверджуєте що інші пріорітети...Чому ці власники не віддали ці заводи суспільству?Може тому вони й власники-що телевізор замінив молоді мозок? Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 13 лип, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21170 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:28 freeze написав: V2



Вопросы по добкину составлены уязвленным поражением шефа порохофила, я даже удивился, что нет вопроса - вы обещали мир на Донбассе, прошло 50 дней, а мира нет, почему вы не выполняете свои обещания ? Вопросы по добкину составлены уязвленным поражением шефа порохофила, я даже удивился, что нет вопроса - вы обещали мир на Донбассе, прошло 50 дней, а мира нет, почему вы не выполняете свои обещания ?



А что, был бы плохой вопрос? Пороха же можно упрекать про две недели. Чем зеля хуже?

Или это нога, кого надо нога? А что, был бы плохой вопрос? Пороха же можно упрекать про две недели. Чем зеля хуже?Или это нога, кого надо нога? vano80 Повідомлень: 1275 З нами з: 17.09.13 Подякував: 26 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:38 Re: Політичні дискусії Я нізащо не буду голосувати за команду Зе,

бо вони гарних знайомих набрали на важливі пости, пишуть скрізь

ціну на газ не знизили у тричі хоча б

соціальну норму на газ не підняли (КМУ порівнює обсяги споживання газу у Європі і на сході України). Погано в школі вчилися вони, бо в Європі зими набагато тепліші, чим в Україні, там на клімат впливає тепла океанська течія, Гольфстрім.

Арміський збір Зе не відмінив!

Тому буду голосувати за Життя! Yuri_61 Повідомлень: 1536 З нами з: 30.09.15 Подякував: 180 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:41 vano80 написав: freeze написав: V2



Вопросы по добкину составлены уязвленным поражением шефа порохофила, я даже удивился, что нет вопроса - вы обещали мир на Донбассе, прошло 50 дней, а мира нет, почему вы не выполняете свои обещания ? Вопросы по добкину составлены уязвленным поражением шефа порохофила, я даже удивился, что нет вопроса - вы обещали мир на Донбассе, прошло 50 дней, а мира нет, почему вы не выполняете свои обещания ?



А что, был бы плохой вопрос? Пороха же можно упрекать про две недели. Чем зеля хуже?

Или это нога, кого надо нога? А что, был бы плохой вопрос? Пороха же можно упрекать про две недели. Чем зеля хуже?Или это нога, кого надо нога?



Пороха "за две недели" стали упрекать в основном через пять лет перед выборами, никто Пороха собственно через две недели после инаугурации и не думал упрекать, это было бы глупо.



И в чем смысл сейчас задавать Зеленскому такие идиотские вопросы - почему не посадили за 50 дней Свинарчуков, в то время когда хозяйская фракция этого блогера завалила смену генпрокурора, как вы вообще видите, чтобы Луценко сажал Порошенко, это же смешно, к чему такие вопросы тогда? Пороха "за две недели" стали упрекать в основном через пять лет перед выборами, никто Пороха собственно через две недели после инаугурации и не думал упрекать, это было бы глупо.И в чем смысл сейчас задавать Зеленскому такие идиотские вопросы - почему не посадили за 50 дней Свинарчуков, в то время когда хозяйская фракция этого блогера завалила смену генпрокурора, как вы вообще видите, чтобы Луценко сажал Порошенко, это же смешно, к чему такие вопросы тогда? freeze 4 Повідомлень: 12218 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:44 Yuri_61 написав: Я нізащо не буду голосувати за команду Зе,

бо вони гарних знайомих набрали на важливі пости, пишуть скрізь

ціну на газ не знизили у тричі хоча б

соціальну норму на газ не підняли (КМУ порівнює обсяги споживання газу у Європі і на сході України). Погано в школі вчилися вони, бо в Європі зими набагато тепліші, чим в Україні, там на клімат впливає тепла океанська течія, Гольфстрім.

Арміський збір Зе не відмінив!

Тому буду голосувати за Життя! Я нізащо не буду голосувати за команду Зе,бо вони гарних знайомих набрали на важливі пости, пишуть скрізьціну на газ не знизили у тричі хоча бсоціальну норму на газ не підняли (КМУ порівнює обсяги споживання газу у Європі і на сході України). Погано в школі вчилися вони, бо в Європі зими набагато тепліші, чим в Україні, там на клімат впливає тепла океанська течія, Гольфстрім.Арміський збір Зе не відмінив!Тому буду голосувати за Життя!



Вы как умелый тамада знаете как надо раскачать гостей вечера ))) Вы как умелый тамада знаете как надо раскачать гостей вечера ))) freeze 4 Повідомлень: 12218 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5241 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:52 Президент Зеленский:

- Я отменяю парад!

Вор Гройсман:

- Деньги на парад мы найдем!

Президент Зеленский:

- Мы проведем аудит Укроборонпрома и вся страна узнает сколько украл мародер Порошенко со своими Свинарчуками!

Вор Гройсман:

- Денег (30 млн.) на аудит Оборонпрома тупо нема! Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8777 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6132 раз. Подякували: 2400 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лип, 2019 09:55 Re: Політичні дискусії А кто будет голосовать за Шария?



Судя по красным шарикам на фото и видео - у него полно сторонников во всех областях, но почему то его не добавляют в соцопросы, и даже в опросе в этой ветке Шария нет... почему? investorkiev Повідомлень: 478 З нами з: 06.03.19 Подякував: 22 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3527352835293530 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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