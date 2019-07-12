Додано: Суб 13 лип, 2019 10:24

Starikan написав: vitaliian написав: detroytred люто плюсую очень точно, иерархия рабов и вся цель жизни подняться по ней как можно выше. Им не нужна свобода, им нужен вождь. люто плюсую очень точно, иерархия рабов и вся цель жизни подняться по ней как можно выше. Им не нужна свобода, им нужен вождь.

Это происходит в любом человеческом обществе (плюс-минус). Это происходит в любом человеческом обществе (плюс-минус).

я работал в разных компаниях могу сравнить, если смысл организации угодить начальству все бизнес-процессы работают иначе, самую рациональную и прогрессивную идею могут уничтожить из-за а) идея пришла не от того человека которого начальство хочет поощрить б) начальство априори считает что все прогрессивные идеи рождаются только в их светлых головах, остальное ересьв) плохое настроение, неправильная подача и т.д. Ориентация на начальника сильно снижает мотивацию к хорошим результатам, в них просто нет смысла всё равно вас либо накажут либо поощрят когда того захочет босс, а не когда вы проявите себя в каком-то полезном русле.В компаниях ориентированных на результат всё происходит иначе, сотрудникам даётся объективная оценка и есть возможности (а значит и мотивация) реализовать себя.Полагаю в вертикали власти всё точно так же, всё что ниже президента, премьера, главы партии парламента и мэра - это свита, цель которой угодить патрону. Поэтому уже в креслах замов сидят полные нули, без собственного мнения и позиции.