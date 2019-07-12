Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вопросы по добкину составлены уязвленным поражением шефа порохофила, я даже удивился, что нет вопроса - вы обещали мир на Донбассе, прошло 50 дней, а мира нет, почему вы не выполняете свои обещания ?
А что, был бы плохой вопрос? Пороха же можно упрекать про две недели. Чем зеля хуже? Или это нога, кого надо нога?
Пороха "за две недели" стали упрекать в основном через пять лет перед выборами, никто Пороха собственно через две недели после инаугурации и не думал упрекать, это было бы глупо.
И в чем смысл сейчас задавать Зеленскому такие идиотские вопросы - почему не посадили за 50 дней Свинарчуков, в то время когда хозяйская фракция этого блогера завалила смену генпрокурора, как вы вообще видите, чтобы Луценко сажал Порошенко, это же смешно, к чему такие вопросы тогда?
Кроме прокуратуры у нас нет органов? Что там аваков, чего затих? Что там барышевский суд, ну или окружной? Свынарчуки же, торговля на крови, все дела. Разве не за это голосовали 73 процента
investorkiev написав:А кто будет голосовать за Шария?
Судя по красным шарикам на фото и видео - у него полно сторонников во всех областях, но почему то его не добавляют в соцопросы, и даже в опросе в этой ветке Шария нет... почему?
Шарий внесистемный игрок, зачем он нужен Зеленскому, Новинскому, Медведчуку или Порошенко. Он у них голоса забирает, у первых трех буквально, у последнего тоже забирает, делая его дурачком. А никто не делает соцопросы бесплатно, даже супер мега независимые опросы делаются в лучшем случае на гранты, и состав опросного листа всегда утверждается заказчиком опроса.
vano80 написав:Кроме прокуратуры у нас нет органов? Что там аваков, чего затих? Что там барышевский суд, ну или окружной? Свынарчуки же, торговля на крови, все дела. Разве не за это голосовали 73 процента
А в какие правоохранительные органы может назначать президент при блокировании нового назначения верховной радой? Или думаете, что порошенковские засланцы будут своих сажать ))) Придется подождать до сентября. Только в СБУ свой и.о. И тут же сыпятся вопросы, а чего обыски на табачных фабриках, а того что поток контрабанды оттуда в Европу льется, и Европа недовольна, а нам в неё идти.
И что это за странные вопросы по судам, вам ли не знать, что реформированная Порошенко судебная система работает автономно, строго соблюдая Закон, это одно из достижений папередника.
vitaliian написав:detroytred люто плюсую очень точно, иерархия рабов и вся цель жизни подняться по ней как можно выше. Им не нужна свобода, им нужен вождь.
Это происходит в любом человеческом обществе (плюс-минус).
я работал в разных компаниях могу сравнить, если смысл организации угодить начальству все бизнес-процессы работают иначе, самую рациональную и прогрессивную идею могут уничтожить из-за а) идея пришла не от того человека которого начальство хочет поощрить б) начальство априори считает что все прогрессивные идеи рождаются только в их светлых головах, остальное ересь в) плохое настроение, неправильная подача и т.д. Ориентация на начальника сильно снижает мотивацию к хорошим результатам, в них просто нет смысла всё равно вас либо накажут либо поощрят когда того захочет босс, а не когда вы проявите себя в каком-то полезном русле.
В компаниях ориентированных на результат всё происходит иначе, сотрудникам даётся объективная оценка и есть возможности (а значит и мотивация) реализовать себя.
Полагаю в вертикали власти всё точно так же, всё что ниже президента, премьера, главы партии парламента и мэра - это свита, цель которой угодить патрону. Поэтому уже в креслах замов сидят полные нули, без собственного мнения и позиции.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 13 лип, 2019 10:28, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав: эмоции? Да здесь у порохоботов форменная истерика уже какой месяц, а у меня - так, навеяло. насчет "ахметовых" и их " вклада в наше светлое настоящее...когда заводы режутся в металлолом - это миллиарды для одного и потеря работы для других, это уменьшение ввп всей страны, когда кто-то выводит из своего банка бабло, а потом фгвфл раслачивается пустой гривной - это миллиарды для одного и потери для всей страны. и так далее . Вы взрослый и умный человек - не заставляйте меня на пальцах объяснять то, что школьнику понятно.
Не надо ссылаться на школьников - им действительно "всё понятно", поэтому и голосуют за голобородько. Резали заводы красные директора - для них это был предел мечтаний. "Ахметовы" не резали заводы - они их приватизировали. "Честно" или "нечестно" - это другой вопрос.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр
vano80 написав:Кроме прокуратуры у нас нет органов? Что там аваков, чего затих? Что там барышевский суд, ну или окружной? Свынарчуки же, торговля на крови, все дела. Разве не за это голосовали 73 процента
А в какие правоохранительные органы может назначать президент при блокировании нового назначения верховной радой? Или думаете, что порошенковские засланцы будут своих сажать ))) Придется подождать до сентября. Только в СБУ свой и.о. И тут же сыпятся вопросы, а чего обыски на табачных фабриках, а того что поток контрабанды оттуда в Европу льется, и Европа недовольна, а нам в неё идти.
И что это за странные вопросы по судам, вам ли не знать, что реформированная Порошенко судебная система работает автономно, строго соблюдая Закон, это одно из достижений папередника.
Ок. Где сбу в деле свынарчуков. Торговля с оккупантами разве это не безопасность государства? Так где аресты? Вы же на этом строили (частично) избирательную компанию. Вперед. Это да, автономно. Только автономия как то странно проявилась. при понимании куда ветер дует.
shapo написав: По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет. И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской
Зачем тогда вообще кивать на реалии американского города? У нас пока свои реалии, в которых нам еще долго жить.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр