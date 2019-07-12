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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3529353035313532

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 189
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
3%
5
Голос
18%
34
Громадянська позиція
6%
11
Європейська Солідарність
28%
52
Опозиційна платформа - За життя
6%
11
Опозиційний блок
4%
7
Радикальна партія
1%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
22%
41
Українська стратегія
0
0
Інша
7%
14
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:42

Житомир скандирует новые лозунги Порошенка:

https://twitter.com/ryabtchuk_roman/status/1149642694366396421
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:44

  yanyura написав:Почему ее нет в опросах? Она есть, и даже опережает некоторые партии из нашей "голосовалки:


Там есть нюанс, в некоторых опросниках например партии Шария не было, абсолютно точно, и тот условный 1 процент, что написан в табличке - это было - а почему нет Шария, запишите отдельное мнение.
Хотя я не думаю, что у Шария реально больше трёх процентов.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:48

  Вкладчик1234 написав:Житомир скандирует новые лозунги Порошенка:

https://twitter.com/ryabtchuk_roman/status/1149642694366396421

Пороха утопили в мизерном рейтинге Шария. Теперь все выступления ПАП включают в себя воинственные речи тигра против маленькой мышки.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 10:53

  vano80 написав:Ок. Где сбу в деле свынарчуков.


Нигде нет там СБУ, Свинарчуки это подследственность генпрокуратуры и НАБУ.
С оккупантами успешно торговал и Порошенко лично, и само государство торгует и сегодня, с транзита газа оккупанта падают неплохие денежки, и не только.

  vano80 написав:Так где аресты?


Вы как будто не читаете, что вам пишут. Не буду повторяться.

  vano80 написав:Это да, автономно. Только автономия как то странно проявилась. при понимании куда ветер дует.


Это навет на реформированную Порошенко судебную систему, одно из главных достижений папередника.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:05

  freeze написав:
  yanyura написав:Почему ее нет в опросах? Она есть, и даже опережает некоторые партии из нашей "голосовалки:


Там есть нюанс, в некоторых опросниках например партии Шария не было, абсолютно точно, и тот условный 1 процент, что написан в табличке - это было - а почему нет Шария, запишите отдельное мнение.
Хотя я не думаю, что у Шария реально больше трёх процентов.

Ну за партию Шария я 100% не буду голосовать, и я согласен с вами, что она в целом по Украине не наберет 3%, по моему мнению и 2% для нее нереально набрать. Рейтинги я привел из последних на https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory, но единственно серьезная компания из них (имхо) только "Социологическая группа «Рейтинг»".

В нашей "голосовалке"
Аграрна партія України - 0%, 0 проголосовало,
Українська стратегія - 0%, 0 проголосовало.

В свое время Faceless отвечая здесь по Шарию, написал, что перед выборами обновит "голосовалку" если будут изменения по рейтингам, т.ч. любую из этих двух можно заменять на Шария, смотришь и будут за нее голоса, как у Радикальной партии или Самопощи, Силы и чести.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:13

... ще трохи..... ще чуть-чуть! ;)

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 11:23

Бывший глава "Правого сектора" предложил захватывать в заложники итальянцев, которые приезжают в Украину.
В европейской столице фигачить из гранатомёта по редакции СМИ.

Как сказал бы Вова Путин, это просто праздник какой-то.
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