Додано: Суб 13 лип, 2019 11:05

freeze написав: yanyura написав: Почему ее нет в опросах? Она есть, и даже опережает некоторые партии из нашей "голосовалки: Почему ее нет в опросах? Она есть, и даже опережает некоторые партии из нашей "голосовалки:



Там есть нюанс, в некоторых опросниках например партии Шария не было, абсолютно точно, и тот условный 1 процент, что написан в табличке - это было - а почему нет Шария, запишите отдельное мнение.

Хотя я не думаю, что у Шария реально больше трёх процентов. Там есть нюанс, в некоторых опросниках например партии Шария не было, абсолютно точно, и тот условный 1 процент, что написан в табличке - это было - а почему нет Шария, запишите отдельное мнение.Хотя я не думаю, что у Шария реально больше трёх процентов.

Ну за партию Шария я 100% не буду голосовать, и я согласен с вами, что она в целом по Украине не наберет 3%, по моему мнению и 2% для нее нереально набрать. Рейтинги я привел из последних на, но единственно серьезная компания из них (имхо) только "Социологическая группа «Рейтинг»".В нашей "голосовалке"Аграрна партія України - 0%, 0 проголосовало,Українська стратегія - 0%, 0 проголосовало.В свое времяотвечая здесь по Шарию, написал, что перед выборами обновит "голосовалку" если будут изменения по рейтингам, т.ч. любую из этих двух можно заменять на Шария, смотришь и будут за нее голоса, как у Радикальной партии или Самопощи, Силы и чести.