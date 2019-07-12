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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:42
Житомир скандирует новые лозунги Порошенка:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:44
Там есть нюанс, в некоторых опросниках например партии Шария не было, абсолютно точно, и тот условный 1 процент, что написан в табличке - это было - а почему нет Шария, запишите отдельное мнение.
Хотя я не думаю, что у Шария реально больше трёх процентов.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:48
Пороха утопили в мизерном рейтинге Шария. Теперь все выступления ПАП включают в себя воинственные речи тигра против маленькой мышки.
Додано: Суб 13 лип, 2019 10:53
Нигде нет там СБУ, Свинарчуки это подследственность генпрокуратуры и НАБУ.
С оккупантами успешно торговал и Порошенко лично, и само государство торгует и сегодня, с транзита газа оккупанта падают неплохие денежки, и не только.
Вы как будто не читаете, что вам пишут. Не буду повторяться.
Это навет на реформированную Порошенко судебную систему, одно из главных достижений папередника.
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:05
Ну за партию Шария я 100% не буду голосовать, и я согласен с вами, что она в целом по Украине не наберет 3%, по моему мнению и 2% для нее нереально набрать. Рейтинги я привел из последних на
В нашей "голосовалке"
Аграрна партія України - 0%, 0 проголосовало,
Українська стратегія - 0%, 0 проголосовало.
В свое время Faceless отвечая здесь по Шарию, написал, что перед выборами обновит "голосовалку" если будут изменения по рейтингам, т.ч. любую из этих двух можно заменять на Шария, смотришь и будут за нее голоса, как у Радикальной партии или Самопощи, Силы и чести.
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:13
... ще трохи..... ще чуть-чуть! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:23
Бывший глава "Правого сектора" предложил захватывать в заложники итальянцев, которые приезжают в Украину.
В европейской столице фигачить из гранатомёта по редакции СМИ.
Как сказал бы Вова Путин, это просто праздник какой-то.
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:29
Мафия бессмертна!Захватывать только в таксафонах))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:31
Манафорт же сказал на суде, что кроме партии регионов, "вёл" и "Свободу".
а в какой партии сейчас Ярош?
А какие "националисты" с ним рядом в списке?
Так зашквариться - ещё постараться надо
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:34
И без этого всем известно происхождение финансирования национализма и радикализма в Европе.
И Украина - не исключение
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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