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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 13 лип, 2019 11:36
Вкладчик1234 написав:
а в какой партии сейчас Ярош?
Ярош - N 3 в списке объединенных националистов Свобода на эти выборы.
N1 - Тягнибок
N2 - Билецкий
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:36
Вкладчик1234 написав:
Президент Зеленский:
- Я отменяю парад!
Вор Гройсман:
- Деньги на парад мы найдем!
Президент Зеленский:
- Мы проведем аудит Укроборонпрома и вся страна узнает сколько украл мародер Порошенко со своими Свинарчуками!
Вор Гройсман:
- Денег (30 млн.) на аудит Оборонпрома тупо нема!
++++
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:39
freeze написав: vano80 написав:
Ок. Где сбу в деле свынарчуков.
Нигде нет там СБУ, Свинарчуки это подследственность генпрокуратуры и НАБУ.
С оккупантами успешно торговал и Порошенко лично, и само государство торгует и сегодня, с транзита газа оккупанта падают неплохие денежки, и не только.
vano80 написав:
Это да, автономно. Только автономия как то странно проявилась. при понимании куда ветер дует.
Это навет на реформированную Порошенко судебную систему, одно из главных достижений папередника.
Ваши предложения по транзиту: что с ним надо было сделать в 2014м?
Хоть раз, хоть один из сторонников Пороха, хотя бы полслова сказал по поводу успеха в реформировании судебной системы?
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:40
Starikan написав: freeze написав:
Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого.
А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками.
И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию?
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:41
Долярчик написав:
Запускают старую проверенную шарманку. Раньше лохам показывали как преЗЕдент будет ездить на лисапете - они схавали. Теперь будут показывать как он с шашкой наголо будет сажать коррупционеров. Без лоха - жизнь плоха.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:42
vano80 написав:
Ок. Где сбу в деле свынарчуков. Торговля с оккупантами разве это не безопасность государства?
Нет никакого "дела Свинарчуков" в этом то и все дело. Лапша для зебилов.
Если посмотреть "расследование", Гладковских там прилепили на уровне мультика, просто чтоб в итоге упомянуть Порошенко.
Два кадра , которые крутили гешефты, якобы (подлинника разговора нет) упоминают Гладковского младшего.
Весь ущерб НАБУ посчитало - 28 млн. грн, кадры его даже возместили даже.
Надо "посмотреть" их разговоры еще, может вас упоминают тоже?
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:43
rjkz написав:
Starikan написав: freeze написав:
Идея мировой пролетарской революции в коммунистической идеологии умерла очень давно, вместе с ледорубом в голове Троцкого.
А мне кажется, она возрождается чавесами, мадуро, голобородьками.
И как голобородько затесался в столь колоритную кампанию?
Уровнем интеллекта и образования.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:48
Starikan написав: vitaliian написав:detroytred
люто плюсую очень точно, иерархия рабов и вся цель жизни подняться по ней как можно выше. Им не нужна свобода, им нужен вождь.
Это происходит в любом человеческом обществе (плюс-минус).
Не совсем так.
Да, в мире товарно-денежных отношений, где не все могут себе позволить либо иметь собственных наемных работников либо пассивный доход, есть нечто от рабовладельческого строя. Остается только сравнивать, где "рабов" лучше кормят и лучше о них заботятся.
Недавно разговаривал с человеком, речь шла о таком аспекте демографии, как продолжительность жизни, она рассказала недавний случай - была в Нидерландах и случайно попала на кладбище - думала, что это парк. Кладбище новое достаточно - в основном могилы после 2000 года. Обратила внимание, что большинство умерших прожили больше 90 лет.
Сравните со средней продолжительностью жизни в Украине.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:48
komp написав: vano80 написав:
Ок. Где сбу в деле свынарчуков. Торговля с оккупантами разве это не безопасность государства?
Нет никакого "дела Свинарчуков" в этом то и все дело. Лапша для зебилов.
Если посмотреть "расследование", Гладковских там прилепили на уровне мультика, просто чтоб в итоге упомянуть Порошенко.
Два кадра , которые крутили гешефты, якобы (подлинника разговора нет) упоминают Гладковского младшего.
Весь ущерб НАБУ посчитало - 28 млн. грн, кадры его даже возместили даже.
Надо "посмотреть" их разговоры еще, может вас упоминают тоже?
Красиво развели 73% идиотов, а вместе с ними и всех нас. Просто классически. Вспоминается Ельцин - борец с привелегиями партаппарата, со спецраспределителями, пайками, домами отдыха, пришедший на волне этой борьбы к власти. Через 5 лет в России появилась "Семья" и первые долларовые миллиардеры из ее числа.
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Додано: Суб 13 лип, 2019 11:49
Starikan написав: shapo написав:
По поводу что не найдется машина в нужный час, то я уже объяснял, что реалии большого, даже украинского, а не американского города отличаются от твоего села и там такой проблемы нет.
И долговременная аренда жилья в цивилизованной стране отличается от украинской
Зачем тогда вообще кивать на реалии американского города?
У нас пока свои реалии, в которых нам еще долго жить.
1)В украинских городах с точки зрения здравого смысла машина уже не нужна из-за пробок и проблем со стоянками, временными и постоянными.Просто украинский бизнес по-совковому пафосный и не дешевая машина его непременный атрибут. Но молодёжь уже и в
Украине начинает мыслить по-другому. Кроме того, в Украине недвижимость сравнительно мало облагается налогом, фондовый рынок неразвит и поэтому бетон наряду с валютой остаются основными средствами инвестиций и накоплений.
2) Рынок аренды по мере насыщения цивилизируется и со временем приблизится к мировым стандартам
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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